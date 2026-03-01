TPS、在宅ワークで「学んでも収入につながらない」課題を支援する情報メディアを3月1日公開

株式会社フォーチュンアンドカンパニー

在宅ワークや副業への関心が高まる一方で、「学んでも収入につながらない」という声は少なくありません。学習コンテンツは増え続けているものの、未経験から案件を獲得し、継続的な収入へ移行するまでの具体的な道筋は十分に整理されていないのが現状です。こうした「実務接続の壁」を背景に、TPSは2026年3月1日、在宅ワークを目指す層に向けたオウンドメディアを公開します。本メディアでは、未経験から案件獲得に至るまでのプロセスや、副業から本業化への移行事例を体系的に整理し、検索を通じて広くアクセス可能な形で開示。あわせて、外部プラットフォームのアルゴリズムに依存しない独自の「NARUKAMI通知システム」を導入し、長期的に機能する情報基盤の構築を進めます。

【オウンドメディアリリースの背景】

在宅ワークや副業への関心が高まる中、学習コンテンツは増え続けています。一方で、「学んだあと、どうやって仕事につなげればいいのか分からない」という声も少なくありません。情報は数多く存在するものの、実践までの道筋が整理されていないことが、参入のハードルになっています。

こうした背景を受け、TPSは在宅ワーク層に向けた「実務につながる情報基盤」としてオウンドメディアを公開しました。TPSではこれまでも、学習にとどまらず、案件参加やフィードバック体制を通じて仕事につなげるところまでを一括でサポートしてきました。本メディアでは、その過程で蓄積してきた実践事例やノウハウを体系化し、検索を通じてアクセス可能な形で開示します。

単なるノウハウ紹介ではなく、「なぜその働き方が成立するのか」という仕組みまで整理することで、学習から実務へ移行するプロセスを明確にします。これにより、在宅ワークに関心を持つ層が、自身の選択肢を具体的に描ける環境を整備します。

あわせて、独自の「NARUKAMI通知システム」を導入。SNSやLINE公式アカウントなど外部プラットフォームのアルゴリズム変更に左右されない通知設計により、登録ユーザーへ安定的に情報を届ける仕組みを整えました。これにより、長期的に活用できる情報接点の構築を目指します。

TPSオウンドメディアサイトはこちら

https://zaitaku-tps.jp

【TPS（チームビジネスプロフェッショナル養成スクール）とは】

TPSは、「好きな場所・時間・得意なことを活かして収入を得る働き方」を実現するための実践型スクールです。

単なる知識提供ではなく、実務案件への参加、フィードバック体制や仲間との協働環境を通じて、自立した働き方を構築する仕組みを整えています。

TPSで提供されるのはスキル習得に限られません。多くのスクールが“学習”をゴールとする中、TPSでは“実務への接続”を前提とした設計がなされています。

具体的には、

１. 卒業生による伴走体制

２. トライアルやOJTを通じた実務経験機会

３. 情報共有や案件紹介を含むコミュニティ支援

といった支援を通じて、受講生が実際の現場へ踏み出せる土台を構築しています。

【オウンドメディア掲載コンテンツ】

1. コラム

働き方やチームビジネスの考え方を解説する記事を掲載。

2. お仕事紹介コラム

在宅ワークの具体的な業務内容について紹介。

3. ユーザーブログ

「なぜTPSに入ったのか」「どのように働き方が変化したのか」など、

受講生の体験をベースにした記事。

4. 書籍紹介

ときあい氏関連書籍の紹介。

5. 受講生の声

スクール参加者のコメントや実績紹介。

受講生や関係者へのインタビューを通じ、働き方の変化や実践のリアルを紹介していきます。

一部コンテンツはすでに公開中であり、今後も定期的に更新予定です。

【システム紹介：「NARUKAMI通知システム」】

本オウンドメディアでは、「NARUKAMI通知システム」を導入しています。

SNSやLINE公式アカウントはアルゴリズム変更などの影響を受けやすい現状があります。NARUKAMIは、そうしたプラットフォーム依存から脱却し、安定した情報接点を構築するための独自通知システムです。

登録ユーザーへのダイレクト通知やカテゴリ別受信設定により、必要な情報を選択的に受け取れる環境を整え、長期的に機能する情報基盤の構築を目指します。

【今後の展望】

TPSは今後、本メディアを通じて「未経験から在宅ワークで案件を獲得するまでのプロセス」や「副業から本業化への移行事例」など、学習と実務を接続する具体的なモデルを継続的に公開していきます。教育と収入を結びつける構造を可視化することで、在宅ワークという働き方の再現性を高めていきます。

【主催者プロフィール】

土岐 あい

経営者歴23年。WEB制作・SNS運用支援・PR・出版プロモーションなどを通じ、これまで500件以上のプロジェクトを支援。1000人規模のイベント主催やスクール運営など、多角的に経営者・起業家をサポートしてきた。

現在はチームビジネスプロフェッショナル養成スクール【TPS】を主宰。SNSサポートビジネスを軸に、副業・フリーランス人材の育成に取り組んでいる。著書に『確実に月10万稼げる「令和の内職」SNSサポート副業』（大和出版）。

【お問い合わせ先】

チームビジネスプロフェッショナル養成スクール（TPS）

主宰：土岐あい

E-mail：navigation.x.office@gmail.com