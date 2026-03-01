女子ゴルフ大会「MIRAI QUEENS 2026」クラウドファンディング終了、支援総額42万円を達成！

写真拡大

株式会社ファーストイノベーション

株式会社ファーストイノベーション（本社：東京都中央区、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、2026年3月11日（水）・12日（木）に開催予定の女子ゴルフトーナメント「ゴムノイナキカップ 愛知レディスオープンゴルフトーナメント MIRAI QUEENS 2026」を支援するクラウドファンディングが終了し、支援総額42万円を達成したことをお知らせいたします。





本プロジェクトは、ファーストイノベーションが制作およびPR支援を行い、地域創生型クラウドファンディングサービス「つながりファンディング」連携のもと実施されたものです。目標金額30万円を掲げてスタートし、多くの皆さまから温かいご支援と応援をいただいた結果、最終的に42万円のご支援を賜り、目標を大きく上回る形でプロジェクトを終了いたしました。


クラウドファンディングはこちら：https://camp-fire.jp/projects/914707/view



本クラウドファンディングは、女子ゴルフ界の未来を担う選手たちの活躍の場を広げるとともに、地域・企業・ファンが一体となって大会を創り上げることを目的として実施いたしました。支援金は、大会運営費や選手支援、広報活動の強化などに活用し、より質の高い大会運営の実現を目指してまいります。


■MIRAI QUEENS 2026について


「MIRAI QUEENS 2026」は、2026年3月11日（水）に本戦、12日（木）にプロ・アマ大会を開催予定の女子ゴルフトーナメントです。会場は愛知県豊田市の東名古屋カントリークラブ西コースにて実施いたします。


2025年に開催された第一回大会では、賞金総額1,000万円、プロ・アマ合わせて119名が出場し、競技レベルの高さと地域一体型の大会運営が高く評価されました。2026年大会では、出場予定人数120名（プロゴルファー・研修生90名、アマチュア30名）、賞金総額1,000万円（予定）で開催予定です。


本大会は、プロとアマチュアが同じ舞台に立ち、企業・地域・ファンが支える“開かれた女子ゴルフ大会”として、競技力向上と地域活性化の両立を目指しています。クラウドファンディングを通じて寄せられた多くの声援は、出場選手にとって大きな励みであり、大会成功への原動力となります。



詳細を見る :
https://mirai-queens.jp/


■MIRAI QUEENS 2026大会概要


■開催日時


2026年3月11日(水)7:50スタート予定(キャディー付き)



■ゴルフ場


東名古屋カントリークラブ　西コース


〒470-0352　愛知県豊田市篠原町大沢3番地


TEL:0565-48-1331



■競技方法


18ホールストロークプレー


【プロならびアマチュア総合、1順位が2人以上いた場合】


即日、競技委員会が指定するホールにおいてホールバイホールによるプレーオフを行い、優勝者1人を決定。


ローカルルールおよび競技の条件は後日公開



■コース設定


レギュラーティー：6,482ヤード、レジェンズティー：6,202ヤード


※45歳以上はレジェンズティー使用


コース詳細設定は後日公開



■賞金(予定)


総額　\10,000,000円


優勝　\2,000,000円


賞金ブレイクダウン表は後日公開


■出場人数(予定)


120名(プロゴルファー・研修生90名、アマチュア30名)



■エントリーフィー


プロ・研修生：11,000円(税込)


アマチュア(18歳以上社会人・大学生)：11,000円(税込)


18歳以下：5,500円(税込)


※プレーフィー(10,880円/税込)は別途会場にてお支払いください。


※振込手数料は出場者負担とさせていただきます。



■練習ラウンド


・2月26日(木)


・3月4日(水)


・3月5日(木)


ゴルフ場へ出場予定を伝え直接予約してください。



■練習場


打席数に限りがあります。1コインまでとします。


アプローチ練習場、バンカー練習場あります。



■出場資格


プロの部


JLPGAライセンス(プロフェッショナル会員に限る)をお持ちの方


アマチュアの部


15歳以上(中学校卒業者※)の社会人・学生、愛知県在住・在勤・在校・出身者


※2026年3月31日まで在学中とする。


◎高校在学者は保護者同意が必要です。


◎学業に支障がある場合は、エントリーできない場合がございます。


その他


協賛スポンサーや後援・主催者の推薦するティーチングプロ及び研修生



■エントリー方法


ホームページ内　大会エントリーをご確認ください。


今大会は当日のウェイティングはありません。



■観戦


有観客試合


※出場者にはバッチ(2枚)提供


※プロ・アマ大会の観戦はありません。



■特記


会場周辺は工業団地に隣接しており渋滞が頻繁に発生します。


時間に余裕をもって集合ください。



■イベントに関するお問い合わせ


イベントに関するお問い合わせはこちら :
https://mirai-queens.jp/contact/



■サポート企業


株式会社ファーストイノベーション


所在地：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F


代表取締役社長：木ノ根雄志


事業内容：クリエイティブ事業／プロモーション事業／マーケティング事業／ソリューション事業／地方創生事業


公式サイト：https://www.f-innovations.co.jp/