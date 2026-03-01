「Bitfan」にて、アイドルグループ・蛍のオフィシャルファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年3月1日（日）に蛍のオフィシャルファンクラブ（URL：https://hotaru-fc.bitfan.id/(https://hotaru-fc.bitfan.id/)）をオープンしました。

蛍（ほたる）は、東京都を拠点に活動するアイドルグループです。

2021年12月16日にデビューし、日代成美、羽月かのん、橘陽色、松尾優花、織本もえ乃、星奈ひかりの6名体制で活動中。グループ名には「1つ1つの蛍の光が集まって大きな光となり、輝き続ける」という想いが込められており、個性豊かなメンバーによる元気ハツラツとした全力のパフォーマンスと、ライブでの真剣な表情で注目を集めています。

2026年5月からは東名阪ツアーを開催予定。さらに同年6月には、ニューシングルのリリースも決定しています。

今回オープンしたのは、蛍のオフィシャルファンクラブです。当サイトでは、蛍に関する最新情報はもちろん、会員限定ブログや生配信、リアルタイムで更新されるグループチャットなど、ここでしかご覧いただけないコンテンツをお楽しみいただけます。

サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。

【サイト詳細】

■サイト名

蛍ファンクラブ

■URL

https://hotaru-fc.bitfan.id/

■会費

Web入会：月額 840円（税込）

アプリ入会：月額 1,600円（税込）

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」「Apple／Google決済」 をご利用いただけます。

※決済方法に関わらず、提供コンテンツは一律となります。

■無料コンテンツ

NEWS、PROFILE、SCHEDULE

■ファンクラブコンテンツ

BLOG、LIVE STREAMING、GROUP CHAT、バースデーメッセージ、デジタル会員証

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

