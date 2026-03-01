reGretGirl、新曲「サブマリンユース」を4/8(水)に配信リリース！東名阪クアトロワンマンの開催も決定！
大阪発の3人組ロックバンド、reGretGirlが2026年4月8日(水)にDigital Single「サブマリンユース」をリリースすることを発表した。
「サブマリンユース」は４月よりスタートするTVアニメ『クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった』のオープニングテーマとして書き下ろされた新曲。本日開催された先行上映イベントの中でリリース日も発表された。
本楽曲は青春ラブコメディにぴったりな軽快でさわやかなアップナンバー。青春の甘酸っぱさ・儚さや繊細さを感じられるような歌詞にも注目して欲しい。
アニメの本PVでは楽曲の一部が先行して聴けるので、こちらも合わせてチェックしよう。
■TVアニメ『クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった』本PV
https://youtu.be/riAxWkSAqmc
また、本日開催されたFCツアー「reGretGirl FanClub Tour "第2回 ニーロク集会" - リグワン グランプリ -」の名古屋公演にて、reGretGirl初の東名阪クアトロワンマン「忘れたくないワンマン "スリーシティ・スリーピース"」の開催も発表された。7月31日(金)名古屋、2026年8月14日(金)大阪、2026年8月20日(木)東京の３日程で開催される。昨年の全国ツアーを経てさらにパワーアップした彼らのパフォーマンスをぜひ体感して欲しい。
チケットはFC有料会員先行を受付中。詳細はreGretGirlオフィシャルHPをチェックしよう。
【リリース情報】
○Digital Single
「サブマリンユース」
■配信日: 2026/4/8(水)
【ライブ情報】
＜忘れたくないワンマン "スリーシティ・スリーピース"＞
2026年7月31日(金) 愛知 名古屋CLUB QUATTRO
OPEN 18:00/START 19:00
2026年8月14日(金) 大阪 梅田CLUB QUATTRO
OPEN 18:00/START 19:00
2026年8月20日(木) 東京 渋谷CLUB QUATTRO
OPEN 18:00/START 19:00
〇チケット先行販売
reGretGirl Official Fan Club "ルート26" 有料会員先行
受付期間：3/1(日)20:00～3/6(金) 23:59
URL：https://www.regretgirl.com/feature/route26_3city3piece_1
○reGretGirl Official Fan Club "ルート26"へのご入会はこちら
https://www.regretgirl.com/feature/entry
【TVアニメ『クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった』作品情報】
■イントロダクション
クラスでぼっちな前原真樹に、初めてできた友だち・朝凪海。
いつも輪の中心にいて、他の男子からは『クラスで2番目に可愛い』なんて陰で噂されている。
ぼっちの自分なんかとは住む世界が違う――と思いきや、、、
シリーズ累計130万部突破！日陰男子と２番目ヒロイン、等身大の“友だち”ラブコメ開幕！！
■キャスト
前原真樹：石谷春貴
朝凪 海：石見舞菜香
天海 夕：鈴代紗弓
新田新奈：長谷川育美
■スタッフ
原作：たかた（株式会社KADOKAWA 角川スニーカー文庫刊）
キャラクター原案：日向あずり
コミカライズ担当：尾野 凛
監督：橘 秀樹
副監督：柴田 匠
シリーズ構成・脚本：大知慶一郎
キャラクターデザイン：滝本祥子
服装デザイン：林 夏菜
総作画監督：滝本祥子・林 夏菜
美術監督：諸熊倫子
背景スタジオ：スタジオ天神
色彩設計：月野えりか
3D監督：齋藤威志
3DCGスタジオ：ワイヤード
撮影監督：柳田貴志
撮影スタジオ：EXPLOSION
音響監督：土屋雅紀
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
音楽：川田瑠夏・関向弥生・睦月周平
編集：仙土真希
編集スタジオ：REAL-T
制作スタジオ：CONNECT
■公式サイト https://kuranika.asmik-ace.co.jp/
■公式X https://x.com/2ndinclass #クラにか
■著作権表記 (C) たかた・KADOKAWA／クラにか製作委員会
【Profile】
2015年大阪で結成した、切ない歌詞とキャッチーなメロディーが特徴のセンチメンタルギターロックバンド。
バンド名は、平部が当時の彼女に振られた際「いつか有名になってフッたことを後悔させてやる。」と思ったのが由来。
2021年にメジャー1st Full Album『カーテンコール』で日本コロムビアよりメジャーデビュー。
2025年で結成10周年を迎え、Major 3rd Full Album『LOVESR』をリリース。同アルバム収録の「エバーソング」は“柳屋あんず油”のCMソングに起用された。同年に自身最大規模のワンマンツアー「reGretGirl presents ONEMAN TOUR 2025“for LOVERS」を開催した。
2026年４月からはTVアニメ『クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった』のオープニングテーマを担当する。
幅広い層に届く切なさとポップさを持つ楽曲に乗せて歌う”誰もが一度は経験したことがある”ような等身大の歌詞は、あらゆる人々の心に寄り添い続けるだろう。
■reGretGirl Official SITE
https://www.regretgirl.com/
■reGretGirl Official X
@rgg_official
https://twitter.com/rgg_official
■reGretGirl Official Instagram
@regretgirl_official
https://www.instagram.com/regretgirl_official
■reGretGirl Official TikTok
@regretgirl_official
https://www.tiktok.com/@regretgirl_official
■reGretGirl Official YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/reGretGirlofficial/