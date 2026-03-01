＝LOVE 20thシングル表題曲『劇薬中毒』MV公開！！野口衣織、佐々木舞香がダブルセンターを務める、解毒不能な恋に溺れる、激情的な愛を歌ったラブソング！！
昨年2月にリリースした楽曲『とくべチュ、して』 が、ストリーミング累計1.3億回再生を突破し、TikTokでの総再生回数でも22億回再生を突破、さらに10月にリリースした楽曲『ラブソングに襲われる』 においても、ストリーミング累計5,300万回再生を突破するなど、多方面でバイラルヒットを記録中の指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）。
4/1(水)に待望の20thシングルのリリースが決定しているが、本日表題曲「劇薬中毒」のMusic Videoが公開された。
新曲「劇薬中毒」は、野口衣織、佐々木舞香がダブルセンターを務め、恋の毒に侵されて堕ちていき、解毒不能な恋に溺れる、激情的な愛を歌ったラブソングとなっている。
2/17(火)より、先んじて先行配信がスタートしているが、当楽曲は=LOVE史上最速となる配信から8日間でストリーミング再生1,000万回を突破し、各種ストリーミングストアチャートでも上位を席巻しすでに大反響を呼んでいる。
Music Videoは、“愛は、最も美しい猛毒”というテーマのもと、劇薬を生成する研究所を舞台に制作されている。野口演じる研究員と、佐々木演じる研究所のリーダーの2人を中心に、任務と情愛の境界線が曖昧になり、佐々木を絶望の愛から解放するといったストーリーが展開されている。
表情豊かなメンバーが垣間見られるストーリーシーンとメンバーのLIPシーン、さらに壮大なダンスシーンも見どころ満載の仕上がりとなっている。クライマックスのセンター二人の哀愁漂うシーンも大注目してぜひご覧いただきたい。
＝LOVEは現在、史上最大動員数となる＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中で、4月18日(土)、19日(日)には 神奈川県・横浜スタジアムのツアーファイナル公演を控えている。
さらに6月20日(土)、21日(日) には、東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）で2日間で約12万人を動員予定の大規模な＝LOVE STADIUM LIVEの開催も発表されている。
勢いが加速する=LOVEに今後も大注目いただきつつ、ぜひ=LOVEのライブにも足を運んでいただきたい。
★新曲『劇薬中毒』Music Video
https://youtu.be/Bco8bY9r_H4
『劇薬中毒』
作詞：指原莉乃
作曲：齋藤奏太
編曲：APAZZI
Sound Director：矢山貴之（Sony Music）
Recorded by Sony Music Studios Tokyo
[MUSIC VIDEO]
監督：新宮良平 (BABEL LABEL)
振付：SACO MAKITA
Producer：三池智之,土屋桂希(north river)
Production Producer：渡辺洋朗、トルシエ（PARADE Tokyo）
★新曲『劇薬中毒』好評配信中！
https://equallove.lnk.to/GekiyakuChudoku
【リリース情報】
★4月1日発売＝LOVE 20thシングル 「劇薬中毒」 商品概要
■Type A
商品仕様：CD+DVD
価格：1,800円（税込）
《CD収録内容》
1.劇薬中毒
2.カップリングA 「タイトル未定」
3.カップリングB 「タイトル未定」
4.劇薬中毒 -Instrumental-
5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-
6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-
《DVD収録内容》
イコノイジョイ大感謝祭2025 「全部内緒バナシ」
《初回仕様限定 封入特典》
Type A生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー
■Type B
商品仕様：CD+ Blu-ray
価格：2,200円（税込）
《CD収録内容》
1.劇薬中毒
2.カップリングA 「タイトル未定」
3.カップリングB 「タイトル未定」
4.劇薬中毒 -Instrumental-
5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-
6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-
《Blu-ray 収録内容》
「8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」山梨県＠富士急ハイランドコニファーフォレスト 前編
〈収録曲〉
ウィークエンドシトロン
ヒロインズ
内緒バナシ
祝祭
呪って呪って
Junkies
《初回仕様限定 封入特典》
Type B生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー
■Type C
商品仕様：CD+ Blu-ray
価格：2,200円（税込）
《CD収録内容》
1.劇薬中毒
2.カップリングA 「タイトル未定」
3.カップリングB 「タイトル未定」
4.劇薬中毒 -Instrumental-
5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-
6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-
《Blu-ray 収録内容》
「8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」山梨県＠富士急ハイランドコニファーフォレスト 後編
〈収録曲〉
ナツマトぺ
夏祭り恋慕う
青春″サブリミナル″
866
探せ ダイヤモンドリリー
絶対アイドル辞めないで
《初回仕様限定 封入特典》
Type C生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー
■Type D
商品仕様：CD+Blu-ray
価格：2,200円（税込）
《CD収録内容》
1.劇薬中毒
2.カップリングA 「タイトル未定」
3.カップリングB 「タイトル未定」
4.劇薬中毒 -Instrumental-
5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-
6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-
《Blu-ray収録内容》
『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』
1.『仲直りシュークリーム』 ライブ映像
2.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2025年1月放送分ダイジェスト映像
3.『絶対アイドル辞めないで』 ライブ映像
4.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2025年2月放送分ダイジェスト映像
5.『ようこそ！イコラブ沼』 ライブ映像
6.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2025年3月放送分ダイジェスト映像
7.『呪って呪って』 ライブ映像
8.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2025年4月放送分ダイジェスト映像
《初回仕様限定 封入特典》
Type D生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー
■Type E（完全生産限定盤）
LPサイズ紙ジャケット仕様
商品仕様：CD
価格：2,500円（税込）
《CD収録内容》
1.劇薬中毒
2.カップリングA 「タイトル未定」
3.カップリングB 「タイトル未定」
4.劇薬中毒 -Instrumental-
5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-
6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-
《封入特典》
LPサイズの20Pフォトブックレット（メンバー全員のソロカットあり） / B2ポスター / Type E生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー
■Type F（通常盤）
仕様：CD
価格：1,100円（税込）
《CD収録内容》
1.劇薬中毒
2.カップリングA 「タイトル未定」
3.カップリングB 「タイトル未定」
4.劇薬中毒 -Instrumental-
5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-
6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-
カップリングタイトルは後日HPにてお知らせいたします。
■『とくべチュ、して』Music Video
https://youtu.be/F3P8vcZkIh4
『とくべチュ、して』
作詞：指原莉乃
作曲：浦島健太、菊池博人
編曲：菊池博人
Sound Director：矢山貴之（Sony Music）
Recorded by Sony Music Studios Tokyo
[MUSIC VIDEO]
Director：新宮良平 (BABEL LABEL)
Choreographer：SACO MAKITA
■ 『ラブソングに襲われる』 Music Video
https://youtu.be/_cf4UTe1qrY
『ラブソングに襲われる』
作詞：指原莉乃
作曲：Yu-ki Kokubo, YUU for YOU
編曲：YUU for YOU
Sound Director：矢山貴之（Sony Music）
Mastered by Sony Music Studios Tokyo
[MUSIC VIDEO]
Director：新宮良平 (BABEL LABEL)
Choreographer：らん先生
【コンサート情報】
★＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」
2026年4月18日(土)、19日(日) 神奈川県・横浜スタジアム
詳細はHPにて
https://equal-love.jp/feature/specialsite_8thconcert
★＝LOVE STADIUM LIVE
2026年6月20日(土)、21日(日) 東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）
詳細、チケット情報などは追ってお知らせいたします。
【プロフィール】
指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル 『＝LOVE』 でメジャーデビュー。これまでに19作のシングルをリリースし、すべてオリコン 週間シングルランキング トップ10入りを果たしている。（6thシングル『ズルいよ ズルいね』、8thシングル『青春”サブリミナル”』、12thシングル『Be Selfish』、14thシングル 『ナツマトぺ』、15thシングル 『ラストノートしか知らない』 、19thシングル『ラブソングに襲われる』は初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム 『全部、内緒。』 でもオリコン 週間アルバムランキング初登場1位を獲得。）
2025年2月に通算18枚目となるシングル 『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』 を発売し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新。『とくべチュ、して』がストリーミング累計1.2億回再生、TikTokの総再生回数も22億回再生を突破するなど話題沸騰の中、「第67回輝く！日本レコード大賞」にてプロデューサーの指原莉乃が当楽曲にて作詞賞を受賞。10月に発売した19thシングル『ラブソングに襲われる』は自己最高初週売上となる33.3万枚を突破し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Sales ともに1位を獲得。2026年4月18日(土)、4月19日(日)には、＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」のツアーファイナルを史上最大規模となる神奈川県・横浜スタジアムにて開催を控え、さらに6月20日(土)、21日(日) 東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）にて＝LOVE STADIUM LIVEの開催も発表されている。
＝LOVEという名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。
■HP：https://equal-love.jp/
■YouTube：https://www.youtube.com/@equallove_
■X：https://x.com/Equal_LOVE_12
■Instagram：https://www.instagram.com/equal_love.official/
■TikTok：https://www.tiktok.com/@equal_love_12