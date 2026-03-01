＝LOVE　20thシングル表題曲『劇薬中毒』MV公開！！野口衣織、佐々木舞香がダブルセンターを務める、解毒不能な恋に溺れる、激情的な愛を歌ったラブソング！！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

昨年2月にリリースした楽曲『とくべチュ、して』 が、ストリーミング累計1.3億回再生を突破し、TikTokでの総再生回数でも22億回再生を突破、さらに10月にリリースした楽曲『ラブソングに襲われる』 においても、ストリーミング累計5,300万回再生を突破するなど、多方面でバイラルヒットを記録中の指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）。

4/1(水)に待望の20thシングルのリリースが決定しているが、本日表題曲「劇薬中毒」のMusic Videoが公開された。

新曲「劇薬中毒」は、野口衣織、佐々木舞香がダブルセンターを務め、恋の毒に侵されて堕ちていき、解毒不能な恋に溺れる、激情的な愛を歌ったラブソングとなっている。

2/17(火)より、先んじて先行配信がスタートしているが、当楽曲は=LOVE史上最速となる配信から8日間でストリーミング再生1,000万回を突破し、各種ストリーミングストアチャートでも上位を席巻しすでに大反響を呼んでいる。

Music Videoは、“愛は、最も美しい猛毒”というテーマのもと、劇薬を生成する研究所を舞台に制作されている。野口演じる研究員と、佐々木演じる研究所のリーダーの2人を中心に、任務と情愛の境界線が曖昧になり、佐々木を絶望の愛から解放するといったストーリーが展開されている。

表情豊かなメンバーが垣間見られるストーリーシーンとメンバーのLIPシーン、さらに壮大なダンスシーンも見どころ満載の仕上がりとなっている。クライマックスのセンター二人の哀愁漂うシーンも大注目してぜひご覧いただきたい。

＝LOVEは現在、史上最大動員数となる＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中で、4月18日(土)、19日(日)には 神奈川県・横浜スタジアムのツアーファイナル公演を控えている。

さらに6月20日(土)、21日(日) には、東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）で2日間で約12万人を動員予定の大規模な＝LOVE STADIUM LIVEの開催も発表されている。

勢いが加速する=LOVEに今後も大注目いただきつつ、ぜひ=LOVEのライブにも足を運んでいただきたい。

★新曲『劇薬中毒』Music Video

https://youtu.be/Bco8bY9r_H4

『劇薬中毒』

作詞：指原莉乃

作曲：齋藤奏太

編曲：APAZZI

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

監督：新宮良平 (BABEL LABEL)

振付：SACO MAKITA

Producer：三池智之,土屋桂希(north river)

Production Producer：渡辺洋朗、トルシエ（PARADE Tokyo）

★新曲『劇薬中毒』好評配信中！

https://equallove.lnk.to/GekiyakuChudoku

【リリース情報】

★4月1日発売＝LOVE 20thシングル 「劇薬中毒」 商品概要

■Type A

商品仕様：CD+DVD

価格：1,800円（税込）

《CD収録内容》

1.劇薬中毒

2.カップリングA 「タイトル未定」

3.カップリングB 「タイトル未定」

4.劇薬中毒 -Instrumental-

5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-

6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-

《DVD収録内容》

イコノイジョイ大感謝祭2025 「全部内緒バナシ」

《初回仕様限定 封入特典》

Type A生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

■Type B

商品仕様：CD+ Blu-ray

価格：2,200円（税込）

《CD収録内容》

1.劇薬中毒

2.カップリングA 「タイトル未定」

3.カップリングB 「タイトル未定」

4.劇薬中毒 -Instrumental-

5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-

6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-

《Blu-ray 収録内容》

「8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」山梨県＠富士急ハイランドコニファーフォレスト 前編

〈収録曲〉

ウィークエンドシトロン

ヒロインズ

内緒バナシ

祝祭

呪って呪って

Junkies

《初回仕様限定 封入特典》

Type B生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

■Type C

商品仕様：CD+ Blu-ray

価格：2,200円（税込）

《CD収録内容》

1.劇薬中毒

2.カップリングA 「タイトル未定」

3.カップリングB 「タイトル未定」

4.劇薬中毒 -Instrumental-

5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-

6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-

《Blu-ray 収録内容》

「8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」山梨県＠富士急ハイランドコニファーフォレスト 後編

〈収録曲〉

ナツマトぺ

夏祭り恋慕う

青春″サブリミナル″

866

探せ ダイヤモンドリリー

絶対アイドル辞めないで

《初回仕様限定 封入特典》

Type C生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

■Type D

商品仕様：CD+Blu-ray

価格：2,200円（税込）

《CD収録内容》

1.劇薬中毒

2.カップリングA 「タイトル未定」

3.カップリングB 「タイトル未定」

4.劇薬中毒 -Instrumental-

5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-

6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-

《Blu-ray収録内容》

『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』

1.『仲直りシュークリーム』 ライブ映像

2.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2025年1月放送分ダイジェスト映像

3.『絶対アイドル辞めないで』 ライブ映像

4.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2025年2月放送分ダイジェスト映像

5.『ようこそ！イコラブ沼』 ライブ映像

6.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2025年3月放送分ダイジェスト映像

7.『呪って呪って』 ライブ映像

8.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2025年4月放送分ダイジェスト映像

《初回仕様限定 封入特典》

Type D生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

■Type E（完全生産限定盤）

LPサイズ紙ジャケット仕様

商品仕様：CD

価格：2,500円（税込）

《CD収録内容》

1.劇薬中毒

2.カップリングA 「タイトル未定」

3.カップリングB 「タイトル未定」

4.劇薬中毒 -Instrumental-

5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-

6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-

《封入特典》

LPサイズの20Pフォトブックレット（メンバー全員のソロカットあり） / B2ポスター / Type E生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

■Type F（通常盤）

仕様：CD

価格：1,100円（税込）

《CD収録内容》

1.劇薬中毒

2.カップリングA 「タイトル未定」

3.カップリングB 「タイトル未定」

4.劇薬中毒 -Instrumental-

5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-

6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-

カップリングタイトルは後日HPにてお知らせいたします。

■『とくべチュ、して』Music Video

https://youtu.be/F3P8vcZkIh4

『とくべチュ、して』

作詞：指原莉乃

作曲：浦島健太、菊池博人

編曲：菊池博人

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

Director：新宮良平 (BABEL LABEL)

Choreographer：SACO MAKITA

■ 『ラブソングに襲われる』 Music Video

https://youtu.be/_cf4UTe1qrY

『ラブソングに襲われる』

作詞：指原莉乃

作曲：Yu-ki Kokubo, YUU for YOU

編曲：YUU for YOU

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Mastered by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

Director：新宮良平 (BABEL LABEL)

Choreographer：らん先生

【コンサート情報】

★＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」

2026年4月18日(土)、19日(日) 神奈川県・横浜スタジアム

詳細はHPにて

https://equal-love.jp/feature/specialsite_8thconcert

★＝LOVE STADIUM LIVE

2026年6月20日(土)、21日(日) 東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）

詳細、チケット情報などは追ってお知らせいたします。

【プロフィール】

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル 『＝LOVE』 でメジャーデビュー。これまでに19作のシングルをリリースし、すべてオリコン 週間シングルランキング トップ10入りを果たしている。（6thシングル『ズルいよ ズルいね』、8thシングル『青春”サブリミナル”』、12thシングル『Be Selfish』、14thシングル 『ナツマトぺ』、15thシングル 『ラストノートしか知らない』 、19thシングル『ラブソングに襲われる』は初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム 『全部、内緒。』 でもオリコン 週間アルバムランキング初登場1位を獲得。）

2025年2月に通算18枚目となるシングル 『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』 を発売し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新。『とくべチュ、して』がストリーミング累計1.2億回再生、TikTokの総再生回数も22億回再生を突破するなど話題沸騰の中、「第67回輝く！日本レコード大賞」にてプロデューサーの指原莉乃が当楽曲にて作詞賞を受賞。10月に発売した19thシングル『ラブソングに襲われる』は自己最高初週売上となる33.3万枚を突破し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Sales ともに1位を獲得。2026年4月18日(土)、4月19日(日)には、＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」のツアーファイナルを史上最大規模となる神奈川県・横浜スタジアムにて開催を控え、さらに6月20日(土)、21日(日) 東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）にて＝LOVE STADIUM LIVEの開催も発表されている。

＝LOVEという名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。

■HP：https://equal-love.jp/

■YouTube：https://www.youtube.com/@equallove_

■X：https://x.com/Equal_LOVE_12

■Instagram：https://www.instagram.com/equal_love.official/

■TikTok：https://www.tiktok.com/@equal_love_12