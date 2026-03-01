プロeスポーツチームFENNEL、ネーム入りユニフォームの第二弾受注販売を期間限定で開始。“戦闘服”を纏い、シーズン開幕へ

株式会社Fennel

プロeスポーツチーム「FENNEL」を運営する株式会社Fennel（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高島 稜、以下「FENNEL」）は、シーズンインに向けて、2026年シーズン新ユニフォーム「FENNEL OFFICIAL UNIFORM T-SHIRT Ver.2026」のネーム入りモデル限定で、受注第二弾を2026年3月1日（日）よりFENNEL公式オンラインストアにて開始します。受注期間は2026年3月31日（火）23:59までです。

シーズンインに合わせ、同じ一着で応援を。

FENNELは、シーズンイン（一部部門は開幕済み）を迎えるこのタイミングに合わせ、ファンの皆さまにユニフォームを纏っていただき、現地観戦・配信視聴を含むあらゆる応援の場面で、チームとともに戦う“意思”をひとつにしてほしいと考えています。



そこで今回、より多くの方が「応援している選手の名前を背負う」応援体験を選べるよう、ネーム入りモデルに限り期間限定の受注第二弾を実施いたします。

オフラインイベント特典について

FENNELユニフォームを着てオフラインイベントに来場された方向けに、各イベントで入場割引や限定ノベルティなどの特典を予定しております。

詳細は各イベントの発表時に公開いたします。FENNEL公式Xからの投稿をご確認ください。

※特典内容・実施有無・条件はイベントごとに異なる場合があります。

2026年新ユニフォームについて：自信と誇りを引き出す“戦闘服”

2026年の新ユニフォームは、デザインの「意味付け」そのものよりも、FENNELが何を信じ、どう在りたいかという“意志”をかたちにすることを起点に制作しました。

選手が身にまとう“戦闘服”として、立体感と存在感を追求し、ディテールの一つひとつに「より強く、より誇らしく見せる」ための選択を重ねています。

受注第二弾 ／ 販売概要（ネーム入りモデル限定）

詳細を見る :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000153.000069446.html

対象商品：FENNEL OFFICIAL UNIFORM T-SHIRT Ver.2026（ネーム入りモデル）

受注期間：2026年3月1日（日）～ 2026年3月31日（火）23:59

発送予定：4月上旬より順次

販売場所：FENNEL公式オンラインストア（https://fennel-store.com/）

サイズ展開：S／M／L／XL

FENNELについて

2019年に設立。2025年現在、8つのeスポーツタイトルで部門を保有。VALORANT部門は日本国内で4度の優勝、Pokemon UNITE部門は2024年夏に世界一に輝くなど全部門で国内最高水準の競技成績を誇るプロeスポーツチームです。

eスポーツ業界内でも先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開しています。主催するeスポーツ大会ブランド「FFL」は黎明期のeスポーツシーンに対し、毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催。最大同時接続者数は12万人を記録するなど、シーンの盛り上がりを支えました。アパレル事業ではDIESEL、WIND AND SEAなどとのコラボレーションを実施。チーム合計のSNS総フォロワー数は480万人、YouTube総再生回数は7億回を超え、eスポーツシーンにおける強固なファンベースとeスポーツファンを始めとする若者シーンの知見を活かしたマーケティング、エンターテイメント事業も行うなど、日本eスポーツシーンを牽引していく企業です。

会社概要

会社名：株式会社Fennel

代表取締役会長：遠藤 将也

代表取締役社長：高島 稜

所在地 : 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエアビル6階

設立日 : 2019年10月

ホームページ：https://fennel-esports.com

公式 X：https://x.com/FENNEL_official

公式 オンラインストア：https://fennel-store.com

FENNEL STUDIO：https://www.fennel-studio.com

公式 YouTube：https://www.youtube.com/c/FENNEL_official

FFL公式 YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCrQOCBkjJ3_ozfjFDf_AgQw