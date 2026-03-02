¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚµìÃæ»³Æ» ¡ØÄ»µïÆ½¡Ù¤òÊâ¤«¤ì¤ëÊý¤Ø¡Û¡¡ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
µìÃæ»³Æ»¡ÖÄ»µïÆ½¡×¤ÎÆàÎÉ°æ½ÉÂ¦¤Ë¤¢¤ëÍ·ÊâÆ»¤Î¶¶¤¬¡¢Ï·µà²½¤Î¤¿¤á¹©»ö¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢3·î2Æü¤«¤é4·î24Æü¤Þ¤ÇÁ´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±ª²óÏ©¿Þ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
±ö¿¬»Ô·úÀß²Ý
https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/32/
±ö¿¬»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡Ö»þ¤á¤°¤ê¡×
https://tokimeguri.jp/
±ö¿¬»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¸ø¼°Twitter
https://twitter.com/info40430583
±ö¿¬»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¸ø¼°Facebook¥Ú¡¼¥¸
https://www.facebook.com/tokimeguri/
±ö¿¬»Ô´Ñ¸÷¾ðÊóInstagram
https://www.instagram.com/shiojiri_kanko/
µìÃæ»³Æ»¡ÖÄ»µïÆ½¡×¤ÎÆàÎÉ°æ½ÉÂ¦¤Ë¤¢¤ëÍ·ÊâÆ»¤Î¶¶¡Ê2¥ö½ê¡Ë¤¬¡¢Ï·µà²½¤Î¤¿¤á¹©»ö¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Á´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨±ª²óÏ©¤¢¤ê¡ÊµìÆ»¡¡±ª²óÏ©Áã¿Þ»²¾È¡Ë
¤³¤Î´ü´Ö¤ÏÊâÆ»¤Ë¤è¤ëÌÚÁÄÂ¼¡ÊÌù¸¶½É¡Ë⇋ ±ö¿¬»Ô¡ÊÆàÎÉ°æ½É¡Ë´Ö¤ÎÄÌ¤êÈ´¤±¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤ä»¶ºö¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄÌ¹Ô»ß¤á´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡Á4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë
¤´ÉÔÊØ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´ÉÔÊØ¡¦¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Þ¤¹¤¬³§ÍÍ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±ª²óÏ©¿Þ
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
±ö¿¬»ÔÌò½ê ·úÀßÉô·úÀß²Ý·úÀß·¸¡¡ä0263-52-0280
