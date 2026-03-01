【横浜エクセレンス】西地区首位、神戸ストークスとの「GREEN DERBY」2ndラウンド！アウェーで迎えた西地区首位との大一番！

株式会社横浜エクセレンス

いつも横浜エクセレンスを応援いただき、ありがとうございます。

この度、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」第22節 神戸ストークス戦を終えましたので、その結果を報告させていただきます。



アウェーでのGREEN DERBY(https://x.com/yokohamaex_/status/2024318678372929623)となった今節も熱い応援、ありがとうございました！

後半戦を迎えた今シーズンも引き続き最後まで熱い応援を何卒よろしくお願いいたします！！

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」第22節 神戸ストークス戦Game1 ●神戸 124―85 横浜EX(敗戦)

今節開始前から「GREEN DERBY(https://x.com/yokohamaex_/status/2024318678372929623)」として、両クラブのSNSでもコラボ企画が発信(https://x.com/yokohamaex_/status/2024337081733185659)されるなど盛り上がりを見せた中で迎えた一戦。

来シーズンより「B.LEAGUE PREMIER」への参入が決まっている神戸ストークスのホームアリーナ「GLION ARENA KOBE」で行われた試合は立ち上がりから、苦しい展開となります。

試合開始から「6-0」のランを許すと、「#93 上良潤起」がこの日チーム最初の得点をあげて「神戸6-2横浜EX」としたものの、そこからもなかなか連続得点を奪うことができず少しずつ点差を広げられてしまいます。

「#21 エライジャ・ウィリアムス」が1Qで14得点をあげる活躍もあったものの、中からも外からも得点を積み重ねる西地区首位の猛攻を止められず「神戸38-22横浜EX」で1Q終了。

2Qに入ってからもなかなか流れを掴めません。

「#21 エライジャ・ウィリアムス」に代わって2Qでは現在B2得点ランキング首位を走る「#1 トレイ・ボイドIII」が14得点をあげる活躍をみせたものの、西地区首位を走る神戸のオフェンスに苦しめられて点差を縮めることができません。

そして「神戸77-43横浜EX」で前半終了。

迎えた後半も苦しい時間帯が続きます。

開始から4:38時点で2得点とオフェンスでも抑え込まれてしまうと「神戸87-45横浜EX」と点差を広げられてしまいます。

ですが、その後ルーキーイヤーを迎える「#10 永野威旺」が2本の3Pシュートを決めて自身の得点数を2桁にのせる活躍もあって何とか悪い流れを断ち切ります。

そして最終的には「神戸99-57横浜EX」で3Q終了。

このまま終われない4Qでは、徹底マークに苦しめられていた「#1 トレイ・ボイドIII」がそのマークの中でも2桁得点を記録し、試合を通じた得点数でも30にのせてチームを牽引します！

「#11 木下大南帆」、「#18 クーリバリ セリンムルタラ」のルーキーイヤーコンビが得点を記録し、古巣凱旋となった「#33 杉山裕介」も2スティールを記録するなど粘りをみせて4Qのスコアは「神戸25-28横浜EX」と、点差を縮めたものの最終的には今シーズン最多失点での敗戦。

西地区首位相手とのアウェー戦Game1は悔しい結果となりました。

試合後コメント#33 杉山裕介

(古巣凱旋となった神戸戦では)自分がお世話になった方や神戸時代のファンの方にも応援の声をいただけて嬉しかったです。

試合の方では、西地区首位相手に受け身で入ってしまったことで自分たちのリズムを作ることができず、相手のリズムでやられていた場面が多かったです。

その中でどう自分たちのリズムにつなげていくかが課題で、そこが見えてきた部分もあるので明日(Game2)頑張りたいと思います。

河合竜児 HC

今日(Game1)は神戸さんに素晴らしい気迫で、素晴らしいバスケットを展開されてしまいました。

配信等に加えてEXsの皆さんがたくさん神戸にも駆けつけてくれたにも関わらず、こういったゲームになってしまったのが本当に申し訳ないです。

もっと自分が上手くやれたのではないかという部分が、すごく反省としてあります。

選手たちは苦しい中で後半は特にこちらの意図を汲んでファイトしてくれていて、点差だけ見たら40分間ずっと悪かったように見えるかもしれませんが、その中でやれていた時間もあったのでそこをしっかりと今後へつなげていきます。

一方で明日(Game2)は自分たちの良くなかった部分をどれだけ改善できるかにかかってくると思うので、そこをもう一度西地区首位の神戸さんに挑めるよう準備したいと思います。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=0jCg3JjNT1I ]

Game2 ●神戸 120―114 横浜EX(敗戦)

前日に行われた西地区首位とのアウェー戦は今シーズン最多失点を喫するなど苦しい展開での敗戦。

その中で迎えたGame2、前日同様にインジュアリーリスト入りしている「#14 カリム・エゼディン」・「#34 ベンジャミン・ローソン」を欠く苦しい編成の中で前日からスターティング5を変更して試合へ臨みます。

前日同様に「#21 エライジャ・ウィリアムス」、「#33 杉山裕介」がスターティング5に選出されたものの、残りの3名は変更。この日は「#1 トレイ・ボイドIII」、「#13 大橋大空」、「#20 ザック遼モーア」が選出されました。

試合開始直後、「#20 ザック遼モーア」がこの試合最初の得点を3Pシュートで決めると立ち上がりは「神戸8-9横浜EX」とリードを奪います！

ですが試合開始前時点で36勝5敗と、87%以上の勝率を誇る西地区首位相手のアウェー戦はそこから逆転を許してしまい残り2:24時点で「神戸28-15横浜EX」と13点差をつけられてしまいます。

ですが、その直後に「#10 永野威旺」がファウルを受けながら3Pシュートを決め、そこで得たフリースローも沈める4点プレー(https://x.com/yokohamaex_/status/2027981480149033165)をみせるなど悪い流れを断ち切ります！

そこから点差を離させることなく「神戸33-23横浜EX」で1Q終了。

2Q立ち上がりでは前日無得点に抑え込まれてしまった「#4 スティーブン・ハート」が存在感を示します！

2Q開始から2:22までの間にバスケットカウントを獲得するなど5得点(https://x.com/yokohamaex_/status/2027985295879377304)をあげてリズムを作ると、徐々に追い上げて2Q開始3:23時点で「神戸38-33横浜EX」と5点差まで迫ります！

ですがそこから西地区首位相手に逆転までは至らず最終的には「神戸58-48横浜EX」で前半終了。

そして迎えた3Q。

3Q立ち上がりは「#1 トレイ・ボイドIII」がチームを牽引します！

開始から1:35時点で3Pシュート2本を含む8得点で、逆転への流れを作ると「#1 トレイ・ボイドIII」、「#4 スティーブン・ハート」がそれぞれ自身の得点数を20得点台にのせる活躍をみせて点差を縮めていき「神戸78-76横浜EX」で3Q終了。

3Qで点差を縮めた勢いそのままに、4Qでは開始から約1分間で「#10 永野威旺」が5得点をあげて「神戸78-81横浜EX」と逆転に成功します！

その後は一進一退の攻防が続きますが、残り2:09時点で「神戸95-89横浜EX」と残り時間もわずかとなる中で6点のビハインドを背負ってしまいます。

ですが残り2分を切ってから勝負強さを見せたのは「#1 トレイ・ボイドIII」でした。

2分を切ってから3Pシュートを4本決める脅威的な粘りをみせて追い上げると、「神戸104-101横浜EX」で迎えた残り5秒のラストオフェンス。

「#20 ザック遼モーア」からパスをもらい、「#1 トレイ・ボイドIII」が放った3Pシュートは1秒残してリングに吸い込まれ、土壇場で同点に追いつく劇的な展開(https://x.com/yokohamaex_/status/2028008858946572737)！

そのまま「神戸104-104横浜EX」で4Qを終えて、勝負の行方はオーバータイム(延長)へ！

5分間のオーバータイム。

序盤はお互いにリードしては逆転をする展開となりましたが、「神戸107-108横浜EX」で迎えた残り3:06から「7-0」のランを許してしまい「神戸114-108横浜EX」と苦しい展開となります。

そこから残り1:06時点で「神戸116-114横浜EX」と2点差まで追い上げる時間もありつつ逆転までは至らず敗戦。

最終的には「#1 トレイ・ボイドIII」がキャリアハイとなる53得点をあげる(https://youtu.be/i693qS3AVLk)などの脅威的な活躍もあり西地区首位相手に最後の最後まで勝利の可能性を残したものの、あと一歩及ばず敗戦となりました。

試合後コメント#1 トレイ・ボイドIII

Game1での敗戦から、今日(Game2)はかなりうまく立ち直れたと思います。

チームが一丸となって、よりハードにプレーできていたのは良かったですし、試合を通して何度もチャンスを活かすことができました。

ですが、自分たちのミスもあって勝利までは結びつけられませんでした。

だからこそ、善戦したことは忘れてもう一度白紙に戻って、改善していきます。

ただ、次節はホーム戦ですし、そのホーム戦で皆さんとお会いできるのが待ち遠しいです！

ぜひ応援に来ていただきたいです！

その応援を受けて、僕たちがエネルギー溢れるプレーを見せてホームで2勝できるよう頑張ります。

河合竜児 HC

自分が就任して2シーズン目なんですけれども、昨日(Game1)はその2シーズンの中で一番悪い試合でした。

そこから、Game2ではどうカムバックするかというところで一晩考えて、ゲーム前のミーティングで伝えたことを選手たちが本当に頑張ってくれたと思います。

サイズ感も含めてですけど、Game1での大敗からここまで追い込むことができたのは、本当に選手の頑張りでしかないので、勝たせてあげられなかったことを本当に申し訳なく思います。

そしてGame1でのワーストゲームがあった中で、今日もたくさんのEXsの皆さんに配信やアリーナで応援いただけて感謝しかありませんし、だからこそ本当に勝てなかったことだけが悔やまれます。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ISepe_SupYM ]

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=i693qS3AVLk ]

GREEN DERBYコラボキャンペーン開催中！

なお、今節行われた緑系統をクラブカラーにしているクラブ同士の対戦となる「GREEN DERBY」開催を記念して「#EXGREEN」をつけてXに投稿するとホーム戦チケットが抽選で当たるキャンペーン(https://x.com/yokohamaex_/status/2024318678372929623)も本日3月1日(日)23:59まで開催中！

ぜひこちらもチェックしてみてください！！



詳細はこちら(https://x.com/yokohamaex_/status/2024318678372929623)！

次回ホーム戦情報

そして次回ホーム戦は横浜武道館でのベルテックス静岡戦！

こちらの試合はホワイトデー間際ということで、白い2ndユニフォームを身に纏って迎える(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=22676)貴重なホーム戦！

さらに3月7日(土)のGame2には「ベルティ」の来場(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=22644)も！！



りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦 第23節(https://yokohama-ex.jp/lp/game_20260306_20260307/)

【日程】

2026年3月6日(金)19:05

2026年3月7日(土)14:05



【対戦相手】

ベルテックス静岡



【アリーナ】

横浜武道館

〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町2丁目9番地10

JR京浜東北線/根岸線 関内駅南口下車 徒歩6分

横浜市営地下鉄 伊勢佐木長者町駅下車 徒歩4分

