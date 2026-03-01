バンドリ！プロジェクトがおくる新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」クローズドβテストの参加者募集を開始

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区 代表取締役社長：木谷高明）は、バンドリ！プロジェクトがおくる新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のクローズドβテスト（以下：CBT）について、参加者募集を開始したことをお知らせいたします。

本件は、MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」にて発表した内容です。

CBTの参加者募集 概要

新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のCBT参加者募集を開始いたしました。

CBTでは、本作の魅力であるリズムゲームパートをはじめ、シナリオパートなどを一足先に体験できます。

■応募期間

2026年3月1日(日) ～ 2026年4月30日(木) 23:59

■募集人数

20,000名

■応募方法

「BanG Dream! Our Notes」CBT参加者募集ページより注意事項をご確認のうえ、ご応募ください。

CBT参加者募集ページ：https://bang-dream-on.bushimo.jp/cbt

■推奨動作環境

・iOS：iPhone 12以降 / iOS 15以上 / メモリ（RAM）4GB以上

・Android：Android 11以上 / Snapdragon 8 Gen 2 相当以上 / メモリ（RAM）8GB以上

・必要空き容量：5GB以上

※上記の端末すべてについて、動作を保証するものではありません。

※端末の性能や仕様、端末固有のアプリ使用状況などにより、正常に動作しない場合があります。

ティザーPV第二弾公開

CBT参加者募集開始にあわせて、本作の魅力をお伝えするティザーPV第二弾を公開いたしました。

PVでは、躍動感あふれるリズムゲームパートをはじめ、メンバー同士の息遣いや個性が身近に感じられるホーム画面、表情豊かに動く彼女たちの葛藤と成長を全編フルボイスで描くシナリオパートなど、本作の特徴をご紹介しています。

詳細は本日公開されましたPVをご覧ください。

URL：https://youtu.be/liul_-0nev4

詳細は公式サイトおよび公式Xにて順次お知らせいたします。続報をお待ちください。

BanG Dream! Our Notes公式サイト：https://bang-dream-on.bushimo.jp/

BanG Dream! Our Notes公式X： https://x.com/bang_dream_on

※掲載の際には、下記版権表記の記載をお願いいたします。

(C)︎BanG Dream! Project (C)︎FROMTOKYO (C)︎bushiroad All Rights Reserved.

「BanG Dream!(バンドリ！)」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。

2025年2月28日にプロジェクト10周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年には、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開を予定しており、同作に続く新作TVアニメシリーズの制作も決定している。さらに、TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送や、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。

公式サイト：https://bang-dream.com

公式X：https://x.com/bang_dream_info

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official