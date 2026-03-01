【愛知県岡崎市】「持ち込みBBQ、買い出しで疲れる時代は終わり。」好きなものだけ持ってきて、足りない分は現地で追加できる“自由なのにラク”なBBQが再始動。

ウッドデザインパーク株式会社

ウッドデザインパーク岡崎（所在地：愛知県岡崎市）は、日帰りで楽しめる「持ち込みBBQプラン」の予約受付を開始しました。

本プランは、好きな食材・飲み物を自由に持ち込める一方で、足りない分は現地で豊富な食材を追加注文できるのが特長です。

また、持ち込みBBQ専用のBBQタワーも4月1日より再開し、“自由”と“手軽さ”を両立した春のアウトドア体験を提案します。

■ 「持ち込みBBQ」の悩み、ぜんぶ“現地で解決”できます

持ち込みBBQは自由度が高い反面...。

・買い出しに時間がかかる。

・量を読み違える／買い忘れる。

・荷物が増えて移動が大変。

といったことが起こりがちです。

ウッドデザインパーク岡崎の持ち込みBBQは、まず「好きなものだけ」持参。

足りない分や、途中で食べたくなったものは現地で追加注文できるため、準備を最小限にしながら満足度を最大化できます。

■ “自由なのにラク”を叶える、BBQタワー再始動

会場は、持ち込みBBQ専用のBBQタワー。

全席屋根付きのため、天候変化にも対応しやすく、春の行楽シーズンにぴったりです。

時間帯は午前・午後から選択でき、昼のレジャーにも、夜のアウトドア時間にも合わせて利用できます。

■ グリルや備品はセットで用意。だから“準備が軽い”

BBQに必要な基本セットが含まれているため、機材の持参は不要です。

Weber製バーベキューグリル、炭、網、食器類、トング類、調味料、テーブル・椅子などを備えています。

※安全管理の観点から、グリルの持ち込みはできません。

■ ご予約

予約ページ：

https://reserve.489ban.net/client/wdp-okazaki/0/detail/1219145(https://reserve.489ban.net/client/wdp-okazaki/0/detail/1219145)

■ 施設概要

ウッドデザインパーク岡崎

【所在地】

〒444-3443 愛知県岡崎市鍛埜町字日面8番地4

【電話番号】

080-5810-6322

【公式サイト】

https://wood-designpark.jp/okazaki/

