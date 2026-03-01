【愛知県岡崎市】「持ち込みBBQ、買い出しで疲れる時代は終わり。」好きなものだけ持ってきて、足りない分は現地で追加できる“自由なのにラク”なBBQが再始動。
ウッドデザインパーク岡崎（所在地：愛知県岡崎市）は、日帰りで楽しめる「持ち込みBBQプラン」の予約受付を開始しました。
本プランは、好きな食材・飲み物を自由に持ち込める一方で、足りない分は現地で豊富な食材を追加注文できるのが特長です。
また、持ち込みBBQ専用のBBQタワーも4月1日より再開し、“自由”と“手軽さ”を両立した春のアウトドア体験を提案します。
■ 「持ち込みBBQ」の悩み、ぜんぶ“現地で解決”できます
持ち込みBBQは自由度が高い反面...。
・買い出しに時間がかかる。
・量を読み違える／買い忘れる。
・荷物が増えて移動が大変。
といったことが起こりがちです。
ウッドデザインパーク岡崎の持ち込みBBQは、まず「好きなものだけ」持参。
足りない分や、途中で食べたくなったものは現地で追加注文できるため、準備を最小限にしながら満足度を最大化できます。
■ “自由なのにラク”を叶える、BBQタワー再始動
会場は、持ち込みBBQ専用のBBQタワー。
全席屋根付きのため、天候変化にも対応しやすく、春の行楽シーズンにぴったりです。
時間帯は午前・午後から選択でき、昼のレジャーにも、夜のアウトドア時間にも合わせて利用できます。
■ グリルや備品はセットで用意。だから“準備が軽い”
BBQに必要な基本セットが含まれているため、機材の持参は不要です。
Weber製バーベキューグリル、炭、網、食器類、トング類、調味料、テーブル・椅子などを備えています。
※安全管理の観点から、グリルの持ち込みはできません。
■ ご予約
予約ページ：
https://reserve.489ban.net/client/wdp-okazaki/0/detail/1219145(https://reserve.489ban.net/client/wdp-okazaki/0/detail/1219145)
■ 施設概要
ウッドデザインパーク岡崎
【所在地】
〒444-3443 愛知県岡崎市鍛埜町字日面8番地4
【電話番号】
080-5810-6322
【公式サイト】
https://wood-designpark.jp/okazaki/
予約はこちらから :
https://reserve.489ban.net/client/wdp-okazaki/0/detail/1219145
公式予約サイトへ移動します。