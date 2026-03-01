すとぷりなどが出演の『STPR Family Festival!! 2026』Kアリーナ横浜！STPR TICKET・プレイガイド先行受付スタート！

株式会社STPR

株式会社STPR(本社:東京都渋谷区、代表:柏原真人、以下「STPR」)は、当社所属の2.5次元アイドル・歌い手グループ「すとぷり」「Knight X - 騎士X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」が出演する大型ライブイベント『STPR Family Festival!! 2026』(Kアリーナ横浜/2026年3月28日(土)・29日(日)開催)について、2026年3月1日(日)21:00より、チケットの「STPR TICKET・プレイガイド先行(抽選)」受付を開始したことをお知らせいたします。

『STPR Family Festival!! 2026』は、STPR所属のグループ「すとぷり」「Knight X - 騎士X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」が出演し、グループの枠を越えたコラボレーションや、それぞれの魅力を活かしたライブパフォーマンスを届ける大型ライブイベントです。

2026年2月7日(土)・8日(日)に東京ドームで開催した『STPR Family Festival!! 2026』では、東京ドームならではのスケールで、STPR Familyの一体感を体現するステージが展開され、会場を大きな熱気で包み込みました。

今回新たに開催が決定したKアリーナ横浜公演では、東京ドーム公演での熱量を受け継ぎながら、音楽特化型で世界最大級の規模を誇るKアリーナ横浜で新たな「楽しい」をお届けいたします。さらに、本公演に合わせ、STPR Familyと横浜のさまざまなコラボレーションが決定しています！

本公演のSTPRTICKET・プレイガイド先行は、2026年3月1日(日)21:00よりスタートしました。STPR Familyとして初開催の地となる横浜で繰り広げる『STPR Family Festival!! 2026』にご期待ください。

■『STPR Family Festival!! 2026』 公演情報

【公演タイトル】

STPR Family Festival!! 2026

【開催日】

- 2026年3月28日(土) 開場 16:00/開演 17:30

- 2026年3月29日(日) 開場 11:30/開演 13:00

【会場】

Kアリーナ横浜 〒220-8507 神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-14

【特設サイト】

https://festival.stpr.com/2026

■チケット情報

【STPRTICEKT・プレイガイド先行 (抽選)】

【受付期間】

2026年3月1日(日)21:00 ～ 2026年3月8日(日)23:59

【チケット価格】

一般指定席：9,900円(税込)

【チケットURL】

STPR TICKET：https://stpr-ticket.com/booths/stprevent

イープラス：https://eplus.jp/stpr-familyfes/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/stprfes/

ローソンチケット：https://l-tike.com/stprfes/

≪注意事項≫

※3才以上有料

※全席指定席

※抽選販売となります

※チケットは全て電子チケットとなります

※STPR TICKETにてお申込みいただく場合は、同行者の方もSTPR IDが必要です

STPR IDについて

STPR IDは、STPRが提供する各種サービスを1つのIDでご利用いただける無料アカウントです。

ご登録ページ：https://id.stpr.com/

■出演者 Profile

― STPR Family ―

STPR Familyは、株式会社STPRに所属する2.5次元アイドルや歌い手グループ、クリエイター。

2025年11月現在、「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」の5グループが所属し、YouTubeチャンネル登録者数の累計は3,088万800名を超える。

動画配信サイトでの生配信をはじめ、企画動画、歌ってみた、ゲーム実況、ASMRなど多彩なコンテンツでリスナー（ファンの呼称）を魅了。音楽やアニメ、ライブ、イベント、映画、グッズなど幅広いエンターテインメントを通じて、世代や性別を越えて“楽しい”を届け続けている。

2025年4月には東京ドーム、ベルーナドームにて5日間連続でのライブイベントを開催。

すとぷり

動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。

公式サイト：https://fc-strawberryprince.stpr.com/

公式X：https://twitter.com/StPri_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@StrawberryPrince/

騎士X - Knight X -

“声”とビジュアルを武器に独自の世界観で魅せる、ビジュアル系2.5次元歌い手グループ。

公式サイト：https://knight-x.stpr.com/

公式X：https://x.com/Info_KnightX

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Knight_X_info

AMPTAKxCOLORS

ゲーム実況、歌ってみた、ASMR台詞など、動画配信サイトを中心に様々な活動を行う、超多才2.5次元歌い手グループ。

公式サイト：https://amptak-colors.stpr.com/

公式X：https://twitter.com/ampxtak

公式YouTube：https://www.youtube.com/@AMPTAKxCOLORS

めておら - Meteorites -

数々の「歌い手史上最速」記録を更新し続ける新進気鋭の2.5次元歌い手アイドルグループ。

公式サイト：https://meteorites.stpr.com/

公式X：https://x.com/mtor_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@mtor_info

すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC

テレビ番組と「STPR BOYS PROJECT」が連動した企画から誕生した2.5次元歌い手アイドルグループ。

公式サイト：https://sneakerstep.stpr.com/

公式YouTube：https://youtube.com/@Sneaker_Step

公式X：https://x.com/Sneaker_Step

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/