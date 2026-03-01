シーンを震わす新バンド″GUMMY(グミ)″、1stワンマンライブが即日完売につき配信決定【3月7日(土)18時～ニコニコ生放送で独占生中継】
始動と同時に大きな話題を呼ぶ新バンドGUMMY（グミ）。1stワンマンライブは即日完売となり、3月7日（土）18時よりニコニコ生放送での独占生中継が決定しました。
会場に足を運べなかったファンへ向け、その瞬間をリアルタイムでお届けします。
【GUMMY】1st ONEMAN LIVE「グミ」ニコ生独占生中継
【番組について】
タイムシフト視聴期間：2026年3月21日（土）23:59まで
※タイムシフト期間中であれば、生放送終了後に何度でも番組を視聴することが可能です。
※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。
※番組前半は誰でも視聴可能ですが、全編を視聴するには「ニコニコプレミアム会員」のご登録が必要です。ニコニコプレミアム会員登録はこちら≫(https://premium.nicovideo.jp/payment/registration?site=nicolive&ref=WatchPage-ProgramInformation-Description-Anchor&sub=description&sec=nicolive&next_url=%2Fwatch%2Flv349859923)
（プレミアム会員の場合、タイムシフト予約をしなくても後から見逃し配信の視聴が可能です。）
視聴する :
https://live.nicovideo.jp/watch/lv349859923
出演者/公演情報
公演名：GUMMY 1st ONEMAN LIVE「グミ」
出演：GUMMY
会場：新宿ロフト
日程：2026年3月7日（土）
開場/開演：17:30/18:00
GUMMY（グミ）
Vo:Gara @merrygara0706(https://www.instagram.com/merrygara0706?igsh=ZzRyeDFxZ2s0bHB6)
Gt:マッド・デンジャラス @THEGOD_aie(https://x.com/THEGOD_aie)
Ba:康太 @KOHTA63official(https://x.com/KOHTA63official)
Dr:Lotty @Lotto_drums(https://x.com/Lotto_drums)
OFFICIAL X：https://x.com/Gummy_20260307
OFFICIAL サイト：https://gummy-official.com/
