「BanG Dream! It′s MyGO!!!!!/Ave Mujica」アニメ続編シリーズ最新情報！2027年1月より日本テレビ系全国30局ネットにて地上波放送が決定！

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区 代表取締役社長：木谷高明）は、「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」「BanG Dream! Ave Mujica」の続編TVアニメの放送時期および、日本テレビ系全国30局ネットでの地上波放送が決定いたしましたことをお知らせいたします。

「BanG Dream! It's MyGO!!!!! / Ave Mujica」続編が2027年1月より放送開始

2023年夏放送のTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および、2025年冬放送のTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」の続編TVアニメが日本テレビ系全国30局ネットにて、2027年1月より地上波放送することが決定いたしました。

詳細は、続報をお待ちください！

解禁PV：https://youtu.be/KIouqiMmyP8

公式サイト：https://anime.bang-dream.com/mygo-avemujica/

TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 」とは

2022年に始動し、リアルバンドとしても活動中の「MyGO!!!!!」。

本作は、MyGO!!!!!の結成秘話を描いたオリジナルアニメーション。

迷いながらも進んでいく彼女たちのストーリー。

＜TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」イントロダクション＞

「一生、バンドしてくれる？」

高1の春の終わり。羽丘女子学園では誰も彼もがバンドをしており、

遅れて入学した愛音も早くクラスに馴染めるよう、急いでバンドメンバーを探す。

そんな中、「羽丘の不思議ちゃん」である燈がまだバンドを組んでいないと知り、

愛音はなんとなく声をかけるが……。

傷だらけで不格好な、私たちの＜音楽(叫び)＞。

迷子でもいい、迷子でも進め。

▼TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」公式サイト

https://anime.bang-dream.com/mygo/

■MyGO!!!!!とは

「BanG Dream!」から生まれた、"現実(リアル)"と"仮想(キャラクター)"が同期するバンド・MyGO!!!!!。メロコアを軸としたサウンドに乗せた独自のパンクロックが持ち味。 2025年12月には8th Single「静降想」をリリース。2026年7月には、ぴあアリーナMMでの単独公演の開催が決定している。

TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」とは

2023年の始動から、リアルバンドとしても活動中の「Ave Mujica」。

本作は、秘密を抱えながら活動する彼女たちの姿を描いた、オリジナルアニメーション。

2026年1月、本作のOPテーマ「KiLLKiSS」は「令和7年アニソン大賞」を受賞。

＜TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」イントロダクション＞

「言ったでしょう？ 残りの人生、わたくしに下さいと」

豊川祥子がメンバーを招き入れたバンド・Ave Mujicaは、

ライブやメディア露出など、商業的な成功を収めていた。

運命をともにすると誓った仲間も、生まれ育った家も失った少女。

彼女は何のために他人の一生を背負い、バンドを続けるのか。

過去も素顔も仮面で覆い隠し、今宵も完璧な箱庭に降り立つ。

――これからご覧にいれますのは、秘密を抱えた、彼女の話。

▼TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」公式サイト

https://anime.bang-dream.com/avemujica/

■Ave Mujicaとは

「BanG Dream!（バンドリ！）」から生まれた、9番目のバンド・Ave Mujica（アヴェムジカ）。ゴシックに満ちた耽美でヘヴィな楽曲が持ち味。2026年4月からは、全国4都市を回る全6公演のライブツアー開催が決定しており、また、2026年6月には、Best Album「Ave Música」のリリースを予定している。

TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!! / Ave Mujica」配信情報

TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」は各配信プラットフォームにて好評配信中です。

配信情報の詳細はこちら

- BanG Dream! It's MyGO!!!!!https://anime.bang-dream.com/mygo/onair/- BanG Dream! Ave Mujicahttps://anime.bang-dream.com/avemujica/onair/

「BanG Dream!(バンドリ！)」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。

2025年2月28日にプロジェクト10周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年夏には夢限大みゅーたいぷが主役となるTVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送を予定しており、さらに、2026年秋には、TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開、そして、2027年1月には同作の続編TVアニメの放送を予定している。また、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。

公式サイト：https://bang-dream.com

公式X：https://x.com/bang_dream_info

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official

(C)BanG Dream! Project