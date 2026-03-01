【新フェア開催】新生活、アゲてこ～！！「だしや」が、新生活応援『アゲアゲフェア』を3月より開催

株式会社 FS.shake

全国で飲食店を展開する株式会社FS.shakeが運営する「もんじゃ酒場だしや・鉄板焼き酒場だしや」は、2026年3月1日より、新生活シーズンを盛り上げる期間限定フェア『アゲアゲフェア』を開催いたします。

■ フェアテーマ：「新生活、アゲてこ～！！揚げて、乗せて、アゲまくれ！」

進学や就職、異動など、新しい生活が始まるこの時期。若者が集まる新歓コンパなどのシーンを全力で盛り上げます！見て、食べて、気分がアガるメニューをラインナップしています。

※もんじゃ酒場だしや目白店のみ、各もんじゃは990円（1089円）でございます。

■ 『アゲアゲフェア』の注目トピックス♪

「カツカレーもんじゃ」＆「てりたまもんじゃ」

もんじゃ焼きの枠を超えた、「揚げて、乗せて、アゲまくる」スタイルを確立。サクサクのカツを豪快に乗せた「カツカレーもんじゃ」や、コク深い「てりたまもんじゃ」が、鉄板の上で新たな食欲の扉を開きます。

カツカレーもんじゃ

こだわりのサイドメニュー

鉄板とん勝 デミチーズソース：デミグラスとチーズの濃厚な香りが、新生活の活力をサポート。

チップスポテトサラダ：ポテトチップスを袋ごと砕いてフリフリして完成する楽しいメニュー♪

お祝いパンケーキ：ぱちぱち花火を載せたパンケーキ。歓送迎会にぴったりなデザートです。

鉄板とん勝 デミチーズソースチップスポテトサラダお祝いパンケーキ

幹事様必見！圧倒的コスパの食べ飲み放題

フェアメニュー10品を含む「120分食べ飲み放題プラン」が登場！大人数の集まりでも満足いただけるボリュームと価格設定です。詳細は各グルメ媒体をご覧ください♪

■ フェア対象メニュー（全10品）

* てりたまもんじゃ

* カツカレーもんじゃ

* ポテトチップスもんじゃ

* 鉄板とん勝 デミチーズソース

* てりたま鉄板から揚げ

* チップスポテトサラダ

* とんかつとん平焼き

* ポテトフライ チーズ＆チリソース溺れ

* 揚げたてチュロスとアイス

* お祝いパンケーキ

