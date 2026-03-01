HEROINESアイドル総勢約150名が集結する史上最大規模の体育祭イベント『HEROINES 体育祭』 2026年5月1日（金）東京体育館にて開催決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、アイドルプロジェクトHEROINES（ヒロインズ）のアイドル総勢約150名が出演する大型イベント『HEROINES 体育祭』を、2026年5月1日（金）に東京体育館にて開催することを決定いたしました。本日2026年3月1日（日）21時よりFC先行受付を開始いたします。
HEROINESは、昨年日本武道館公演を開催し、若者を中心に高い人気を誇るアイドルグループiLiFE!をはじめ、全組のアイドルグループが所属するアイドルプロジェクトです。ライブやイベントを中心に精力的な活動を展開しており、個性豊かなグループが集結することで、それぞれの魅力を生かしたパフォーマンスや企画が多くのファンから支持を集めています。
このたび開催する本イベントは、HEROINESのアイドル総勢約150名が一堂に会し、グループの垣根を越えて“本気”で挑む一夜限りの体育祭イベントです。メンバーカラーを基にしたチーム分けにより、普段は見られない横断的なチーム編成が実現。新たな絆やドラマが生まれる瞬間をお届けします。
アイドルとしての“可愛い”姿はもちろん、ガチ競技に全力で挑む真剣な表情や、勝利を目指してぶつかり合う熱い一面など、ステージパフォーマンスとは一味違う魅力をご堪能いただけます。HEROINESの全組が集結する史上最大規模の体育祭イベント。可愛さと本気が交差する、ここでしか見られない熱狂の一夜にぜひご注目ください。
なお、グッズ情報や追加情報はイベント特設サイト、または公式Xアカウントにて随時発表いたします。どうぞご期待ください。
イベント特設サイト：https://contents-abema.com/heroines-sportsfes/
公式X：https://x.com/HEROINES_ABEMA
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@heroines_abema
さらに、「ABEMA」ではHEROINESとともに年間プロジェクト「HEROINES ABEMA（ヒロインズアベマ）」を始動し、HEROINESが展開するさまざまな企画にあわせて、イベント開催や特別番組の放送などを実施いたします。毎年恒例の「HEROINES LEAGUE」1部リーグの生配信をはじめ、ファンの皆さまにお楽しみいただける多彩なコンテンツをお届けしてまいります。各企画の詳細は、決まり次第あらためてお知らせいたします。ぜひご期待ください。
「HEROINES ABEMA」視聴ページ：https://abema.tv/video/title/758-1
■『HEROINES 体育祭』 公演概要
公演日：2026年5月1日（金）
【開場】17:40 ／ 【開始】18:30
会場：東京体育館
出演グループ：
iLiFE!
のんふぃく！
夜光性アミューズ
ドレスコード
AdamLilith
MEGAFON
iON!
Ill
TENRIN
chuLa
アキシブProject
ナナコロビヤオキ
パラレルサイダー
パラディーク
CAL＆RES
ポンコツコンポ
ZUTTOMOTTO
LADYBABY
テンシンランマン
Pastel Closet
ラストシーン
フルコース
ヒロインズ研究生
ヒロインズ研究生大阪
■チケット料金（税込）
SSチケット：35,000円（税込） ※4チーム応援席あり
＜5大特典付き＞
１. アリーナ前方確約
２. 開場前 準備体操見学
３. 推しチーム応援 オリジナルフラッグ
４. 開場前事前特典会
５. メンバー実況付きPPVチケット
Sチケット：20,000円（税込） ※4チーム応援席あり
＜3大特典付き＞
１. 推しチーム応援 オリジナルフラッグ
２. 開場前事前特典会
３. メンバー実況付きPPVチケット
Aチケット（PPV付き）：10,000円（税込） ※メンバー実況付きPPV
Aチケット：8,000円（税込）※メンバー実況付きPPV
Bチケット（PPV付き）：5,000円（税込）※メンバー実況付きPPV
Bチケット：3,000円
＜当日の特典会について＞
SSチケット/Sチケットをご購入の方のみ参加可能となります。
開場前の実施となります。終演後の実施はございません。
別途チェキ券の購入が必要となります。購入可能枚数は原則1会計1枚までとなります。（混雑状況に応じて制限を緩和する可能性がございます。）
各グループの特典会実施時間は改めてお知らせします。
後日特典会の実施予定はございません。"
■チケット販売スケジュール
▼FC先行
受付開始：2026年3月1日（日）21時～
受付締切：2026年3月8日（日）23時59分
当落発表：2026年3月12日（木）13時頃
入金締切：2026年3月22日（日）21時00分
※FC先行は、HEROINESプラン、iLiFE!プラン、のんふぃく！プラン、いずれかのファンクラブにご加入の方がお申し込みいただけます。
主催：株式会社AbemaTV
公演に関する問い合わせ：株式会社 ライブ・ネーション H.I.P.（https://www.livenationhip.co.jp/contact）
チケットに関する問い合せ：株式会社イープラス
（https://support-qa.eplus.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=360001774494）