KPMGジャパン、ラクロス国際大会「SEKAI CROSSE」メインスポンサーに就任

株式会社Little Sunflower

このたび、KPMGジャパンが2025年度に続き、2026年度も日本最大級のラクロス国際イベント「SEKAI CROSSE」のメインスポンサーに就任したことを発表いたします。

SEKAI CROSSEは、日本初のプロラクロスプレイヤーである代表・山田幸代と、100人を超える全国の現役大学生が共同で運営する国際ラクロスイベントです。世界最高峰の選手が集うプロリーグ「Premier Lacrosse League(PLL)/Women’s Lacrosse League(WLL)」の選手と、日本のトッププレイヤーが対戦することで、日本のラクロスレベルを向上させ、2028年のロサンゼルス五輪に向けたファンづくりを目的としています。

今回KPMGジャパンがメインスポンサーとして参画することで、スポーツの枠を超えた「次世代育成」「国際交流」「地域連携」「ダイバーシティ推進」を包含する社会的取り組みとして、さらなる発展フェーズへと進みます。

■ SEKAI CROSSEが目指すもの

SEKAI CROSSEは単なるスポーツイベントではありません。

世界トップレベルのプレーに触れる機会を日本の選手・若者に提供し、日本ラクロスの競技力向上を図ると同時に、スポーツを通じた教育・国際交流の場を創出するプロジェクトです。

大会前には、来日したPLL/WLL選手が地域の小学校を訪問。子どもたちは世界のトップアスリートから直接パスやシュートを教わり、英語でコミュニケーションを取るなど、競技体験と異文化体験を同時に得ることができます。これは、日本の子どもたちに「世界に挑戦する楽しさ」を伝える機会でもあります。

さらに本大会は、全国から集まった100名超の大学生が運営を担うことも大きな特徴です。企画立案、広報、SNS発信、会場運営までを学生主体で行い、多様なバックグラウンドを持つ若者たちが自らの強みを活かして大会を創り上げています。ダイバーシティ推進部も設置され、誰もがラクロスを楽しめる環境づくりに取り組んでいます。

将来的には、サッカーにおけるFIFAクラブワールドカップのように、世界中が注目するラクロスの国際大会へ成長させることを目標としています。

また、今年度はオフィシャルアンバサダーに、さらば青春の光さん、野呂佳代さん、澤穂希さんの就任が決定しました。世界最高峰のプレイヤーと日本トップ選手が激突する舞台を、各界の第一線で活躍する3組が後押しします。

■ KPMGジャパン参画の意義

KPMGは四大国際会計事務所の一角を占めるプロフェッショナルファームであり、KPMGジャパンは2023年よりスポンサーとして、2025年からはメインスポンサーとして参画しています。これにより本プロジェクトは「競技支援」にとどまらず、「人材育成」「国際的視野の醸成」「社会的価値創出」を伴う取り組みとしての位置づけを強めます。

世界と日本をつなぐ挑戦、若者が主体となるプロジェクト運営、地域との連携、そして多様性の推進というSEKAI CROSSEの思想は、企業の社会的責任や次世代支援の観点とも高い親和性を持っています。

KPMGジャパンの支援により、本大会はより持続可能なプロジェクトとしての基盤を強化し、国内外への発信力を高めていきます。

■ コメント

KPMGジャパン コメント

KPMGジャパンは、ラクロスを通じて立場や背景を超えた交流の場を広げるとともに、スポーツとビジネス産業をつなぐ架け橋となる取り組みを後押ししています。また、学生主体の国際大会を支援することで、若者の挑戦と成長、そして明るい未来づくりに貢献します。

SEKAI CROSSE代表 山田幸代 コメント

「世界最高峰のラクロスを日本に届けるという挑戦は、競技力向上だけでなく、日本の若者や子どもたちに“世界とつながる経験”を提供する取り組みでもあります。アンバサダーの皆さまの参画に続き、KPMGジャパン様にメインスポンサーとしてご支援いただけることは、SEKAI CROSSEが目指す社会的意義に対する大きな後押しだと感じています。本大会を通じて、日本と世界の架け橋となるようなプロジェクトへ成長させていきたいと思います。」

■ ラクロスという競技の注目度

ラクロスは「地上最速の格闘技」とも称され、時速160kmを超えるシュートとスピーディーな展開が魅力の競技です。2028年ロサンゼルス五輪の正式種目にも採用され、世界的な注目が高まっています。男子日本代表は2023年の国際大会で5位、女子日本代表も2022年の世界選手権で5位に入賞しており、五輪でのメダル獲得も期待されています。

■ 開催概要

イベント名：KPMG SEKAI CROSSE 2026

開催日：2026年3月21日（土）

開場：12：00

〈試合〉

【女子】SEKAI CROSSE SIXES CUP優勝者 vs Women’s Lacrosse League All Stars

【男子】SEKAI CROSSE SIXES CUP優勝者 vs Preminer Lacrosse All Stars

【女子】Women’s Lacrosse League All Stars vs Cross Crosse選抜

【男子】Preminer Lacrosse League All Stars vs Cross Crosse選抜

会場：富士通スタジアム川崎

チケット：KPMG SEKAI CROSSE 2026｜スポーツのチケット ローチケ[ローソンチケット](https://l-tike.com/sports/mevent/?mid=681456)

主催：SEKAI CROSSE実行委員会

公式HP：トップページ - SEKAI CROSSE(https://sekaicrosse.net/)