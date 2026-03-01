マイナビ PRESENTS バドミントンＳ/Ｊリーグ2025 TOP4 Tournament　男子「NTT東日本」、女子「BIPROGY」が総合優勝！

公益財団法人日本バドミントン協会男子総合優勝「NTT東日本」

女子総合優勝「BIPROGY」

公益財団法人日本バドミントン協会（Badminton Association of Japan、「BAJ」）は、2026年2月28日、3月1日の二日間、横浜BUNTAI（神奈川県横浜市）にて開催した「マイナビ PRESENTS バドミントンＳ/Ｊリーグ2025 TOP4 Tournament」の結果をお知らせします。男子は、「NTT東日本」※1、女子は「BIPROGY」※2が総合優勝を果たし、2025シーズンの王者が決定しました。

また、TOP4 Tournament の観客動員数は、2日間合計で延べ6,181人（2月28日：4,058人 / 3月1日：2,123人）となりました。2024シーズンのTOP4 Tournamentと比較して約1.6倍の観客動員数となり、過去最多※3を更新しました。

Ｓ/Ｊリーグは、日本代表選手をはじめとするトッププレーヤーが参戦する国内最高峰のバドミントンリーグです。男女各12チームがSブロックとJブロックに分かれてリーグ戦を実施し、各ブロック上位2チームがTOP4 Tournament に進み総合優勝を目指し熱戦を繰り広げます。

※1 2016年「Ｓ/Ｊリーグ」へ改称以降、初優勝。1979年開幕の日本リーグから通算19回目の優勝。

※2 2016年「Ｓ/Ｊリーグ」へ改称以降、2年ぶり4回目の優勝。1979年開幕の日本リーグから通算8回目の優勝。

※3 TOP4 Tournament（プレーオフ形式）は、2018年から採用。

■TOP4 Tournamentの試合結果

・2/28 準決勝

【男子】

NTT東日本 2 - 1 トナミ運輸

BIPROGY 2 - 0 日立情報通信エンジニアリング

【女子】

BIPROGY 2 - 1 岐阜Bluvic

ヨネックス 2 - 0 NTT東日本

・3/1 決勝

【男子】

NTT東日本 2 - 1 BIPROGY

【女子】

BIPROGY 2 - 1 ヨネックス

