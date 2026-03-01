推し・学び・寿司！全部盛りの春が来た！かっぱ寿司×いれいす×リズダム トリプルコラボ開催！～食べて、学んで、推す！いれいすと巡る、春のかっぱ寿司！～

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株)本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角 豪）は、2026年3月12日（木）より、2.5次元アイドルグループ 「いれいす」、そしてゲーム型英語学習アプリ「Risdom（リズダム）」(※1)とのトリプルコラボキャンペーン「食べて、学んで、推す！いれいすと巡る、春のかっぱ寿司！」を全店にて開催いたします。

今回のコラボレーションでは、限定コラボメニューを中心に、店内でのオリジナルアナウンスと楽曲放送・映像配信・「Risdom（リズダム）」アプリ連動施策など、かっぱ寿司ならではの多彩なコンテンツを展開します。

コラボメニューは、いれいすメンバー自身が“好きなネタ”をセレクトした特別仕様！こだわりたっぷりのラインアップに、今回のコラボに合わせて描き下ろされたイラストのA5ノート＆ステッカー、そしてメンバーと一緒に食べているような“いれいすオリジナルシート”付き。テーブルに広げた瞬間から、春のかっぱ寿司がいれいす色に染まります。

店内では録りおろしボイスや楽曲が流れ、タッチパネルではMVも見られるなど、食べるだけではない“いれいすと過ごす体験”が広がります。

さらに、リズダムアプリでも期間限定コラボがスタートし、アプリ内がコラボ仕様に！また、コラボメニューを注文していただいた方限定でアプリ内アイテムがもらえるワクワク企画も同時開催。まさに、かっぱ寿司でしか体験できない、学んで、楽しんで、推せる、春だけの特別なコラボです。

ぜひこの機会に、かっぱ寿司でお食事をお楽しみいただき、いれいすとリズダムアプリの魅力を存分にご堪能ください！

かっぱ寿司は、お食事の時間がもっと楽しくなるよう、これからも毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

※1「Risdom（リズダム）」は、ベネッセとセガ エックスディーが共同開発した、リズムゲームを楽しみながら英語を学べる新感覚英語学習アプリです。

■かっぱ寿司×いれいす×リズダム コラボキャンペーン概要：

１. いれいす コラボメニュー オリジナルA5ノート＆ステッカー付き

２. 店内アナウンス＆オリジナル楽曲放送

３. 店内タッチパネルでいれいすMV配信

４. SNS（X）キャンペーン

５.リズダムアプリ内コラボ開催

６. スペシャルコラボ店舗の実施

・キャンペーン期間：2026年3月12日（木）～4月15日（水）まで予定

※「いれいす コラボメニュー」は各店舗なくなり次第終了

・実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗除く）

・URL：https://www.kappasushi.jp/cp/ireisu-risdom

内容：

キャンペーン１.

いれいす コラボメニュー オリジナルA5ノート＆ステッカー付き

いれいすメンバーそれぞれの“好きな食べ物”をもとに、本人たちに実際に選んでもらってつくり上げた特製コラボメニューが登場！

メンバーのこだわりや個性をぎゅっと詰め込んだ、大人組・子ども組の2種類をご用意しました。

さらに、メニューには オリジナルA5ノート、ステッカーがセットで付属。メンバーと一緒に食事しているような特別なひとときをお楽しみいただけます。

販売期間：2026年3月12日(木)～数量限定、なくなり次第終了

販売価格：各税込2,490円（税込）

◆ 大人組セット

大人組メンバーが選んだ“好きな食べ物”を中心に組み合わせた、満足度の高い特製10貫と春色茶碗蒸しセット

中とろ／まぐろ／大切りサーモン／いか／えび／えんがわ／活〆はまち／とろサーモン いくらのせ／ねぎとろにぎり／牛カルビ炙り＋いれいすコラボ特製「春色茶碗蒸し」いれいすシート付

◆ 子ども組セット

子ども組メンバーが好きな食べ物を選んで構成した特製セット。デザートの“春色パンケーキ”はメンバーそれぞれのカラーをイメージした一品！

中とろ／大切りまぐろ／びん長まぐろ／いか／えび／玉子／大切りサーモン／とろサーモン いくらのせ／ねぎとろにぎり／サラダにぎり＋いれいすコラボ特製「春色パンケーキ」いれいすシート付

・注意事項：

※天候、入荷状況、売れ行き等により品切れや販売終了の場合はご容赦ください。

※掲載写真はイメージです。時期により、実際の商品とトッピング等が異なる場合がございます。

※加工・調理には最新の注意をはらっておりますが、まれに骨などが残る場合がございます。

※店舗の混雑状況により多少お時間を頂戴する場合がございます。

※当店は国産米を使用しています。

※店舗により在庫状況が異なります。 詳しくはかっぱ寿司公式Webサイトをご確認の上、各店舗までお問い合わせください。

キャンペーン２.

オリジナルの店内アナウンス＆楽曲放送

かっぱ寿司店内でオリジナルの店内アナウンスと楽曲が聴ける！

期間中、1時間に1回、店内にていれいすメンバーが今回のコラボのために特別収録した録りおろし店内アナウンス を放送します。

さらに、いれいすが今回のコラボのためだけに歌い上げた特別楽曲も店内でオンエア！コラボ限定のスペシャルな楽曲で、お食事の時間をいれいすの世界観に彩ります。

放送期間：2026年3月12日（木）～4月15日（水）まで予定

【【オリジナル店内アナウンス放送日程】

1週目：2026年3月12日（木）～3月18日（水）いれいす

2週目：2026年3月19日（木）～3月25日（水）大人組

3週目：2026年3月26日（木）～4月1日（水）子ども組

4週目：2026年4月2日（木）～4月4日（土）大人組

2026年4月5日（日）～4月8日（水） 子ども組

5週目：2026年4月9日（木）～4月15日（水）いれいす

※設備の不具合・機器トラブルにより一時的に店内放送をご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。

※一部店舗では実施しない時間帯がございます。

キャンペーン３.

いれいすコラボオリジナル MV配信

いれいすが今回のコラボのためだけに歌い上げた特別楽曲にあわせ、特別に制作した描き下ろしアニメーションMVがついに完成！

店内の注文用タッチパネルでも鑑賞できます。（※注文用タッチパネルでは音声なしでの再生となります。）

このスペシャルMVは、いれいす公式YouTubeでも公開予定なので、来店したあとも何度でも楽しめる内容です。

キャンペーン４. SNS（X）キャンペーン

いれいすX公式アカウントにて、今回のコラボを記念してSNS企画を開催予定。

詳細は後日発表いたします。お楽しみに！

キャンペーン５. Risdom（リズダム）アプリ内コラボ開催

ゲーム型英語学習アプリ「Risdom（リズダム）」内でも、今回のコラボを記念した 期間限定スペシャルイベント を同時開催！

アプリ内では、特別なコラボステージが登場し、いれいすが今回のコラボのためだけに歌い上げた特別楽曲がリズムゲームとして遊べるようになり、コラボ衣装のいれいすメンバーが登場します。

さらに、リズダムのキャラクターである アリスとリデルも、今回のために描き下ろしイラストで登場します。二人は かっぱ寿司の制服を身にまとい、ユーザーの学習を楽しくサポートしてくれる特別バージョンです。さらに、カーくん・パー子ちゃんもコラボ期間中にアプリ内で登場し、世界観をより一層盛り上げます。詳しい情報は「Risdom（リズダム）」公式Xにてご確認ください。

また、コラボメニューをご注文いただいた方限定で、リズダムアプリ内で使える特別アイテムをプレゼント！（※取得方法はコラボメニューを注文後、ご確認いただけます。）

キャンペーン６.スペシャルコラボ店舗

20店舗限定で、店内が“いれいすカラー”に大変身！

描き下ろしイラストを使用した 大型フォトパネル が登場し、メンバーと一緒に写真が撮れる特別フォトスポットが出現します。

さらにいれいす卓上ステッカーがセットされた席も登場し、席に座るだけで“いれいすと一緒に食事をしている気分”が楽しめる仕様に。

ファン必見の特別演出がぎゅっと詰まったスペシャル店舗です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/1052_1_7ee46c8bcef9cc4fd8af836a35eff741.jpg?v=202603020951 ]【「いれいす」とは】

「いれいす（イレギュラーダイス）」とは、「株式会社VOISING」に所属する、人気急上昇中の6人組2.5次元アイドルグループです。2020年10月に結成され、歌ってみた動画やオリジナルソング、バラエティ動画の投稿や、生配信を中心に活動しています。インターネットの外では、ライブコンサートやコラボイベントも開催しており、今急速に人気を高めている注目のグループです。2023年には全国6都市を回るホールツアーを完走し、2024年2月には、ファンとの約束であり夢であった結成3年での日本武道館ライブを実現しました。

2024年11月30日（土）・12月1日（日）には自身初となるドーム公演をベルーナドームにて2日間開催。2025年夏には「いれいす」として初めてとなる全国アリーナツアーにて9万人を動員し完走。

▶︎いれいす公式サイト：https://ireisu.com/

▶︎いれいす【公式】YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@ireisu

【「Risdom（リズダム）」とは】

「Risdom（リズダム）」は、ベネッセとセガ エックスディーが共同開発した「反復」「継続」が重要な英語学習と、「ついつい繰り返し取り組んでしまう」リズムゲームを融合させたゲーム型英語学習アプリです。毎日ゲーム感覚で繰り返し使う中で英語学習を習慣化させ、英検(R) 5～1級レベル・TOEIC(R) 600～900点レベルの英単語1万語の語彙と文法1,000テーマ、そしてリスニング5,000問が自然と身につくことを目指しています。

・対象：小学生～社会人

・利用環境：スマートフォン（iOS, Android）、iPad、タブレット

・価格：基本プレイ無料（月額 980 円、初月実質無料で、全ての問題と機能が無制限にご利用いただけます）

※英検(R) は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。※TOEIC is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.※App Store は、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。※Google Play ストアは Google LLC の商標です。

▶︎リズダム公式サイト：https://ris-dom.com/

▶︎リズダム公式X：https://x.com/Risdom_app

リリース内画像素材：https://x.gd/aN5zB