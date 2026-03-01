【本日オープン！】有吉の番組で話題のゾンビ体験、グリーンランドで今日から遊べます！
熊本初の本格XRゾンビアトラクション『ZOMBIE STORM』が、本日3月1日、「グリーンランド」遊園地にオープンしました。東京・福岡で行列ができ、テレビ番組「有吉くんの正直さんぽ」でも紹介された話題の体験が、ついに熊本で常設化。VRヘッドセットをつけ、友達と協力しながら迫り来るゾンビを撃ち抜く7分間を、今日から体験できます。
本日より、グリーンランドで体験スタート
熊本県荒尾市の遊園地「グリーンランド」（運営：グリーンランドリゾート株式会社）は、開園60周年を迎える記念イヤーの目玉企画として、最新XR技術を活用した体験型ゾンビシューティングアトラクション『ZOMBIE STORM』を、本日3月1日にオープンしました。
国内最大級のXRカンファレンス「XR Kaigi」において最優秀賞を受賞した実績を持つ、株式会社日本XRセンター（本社：東京都中野区、代表取締役CEO：小林大河）が開発。
これまで東京・福岡でしか体験できなかった話題のアトラクションが、ついに九州の遊園地に常設されました。
目の前に突然、ゾンビが現れる7分間
『ZOMBIE STORM』は、VRヘッドセットをつけて実際に歩き回りながら、迫り来るゾンビと戦う体験型アトラクション。最大6名で同時にプレイでき、友達同士や家族で協力しながら生き残りを目指します。
体験の流れ：
1.VRヘッドセットと銃型コントローラーを装着
2.VRヘッドセットをつけた瞬間、目の前に廃墟が広がる
3.突然現れるゾンビの群れを、仲間と叫びながら撃ち抜く
4.「後ろ！」「リロード！」「助けて！」
5.仲間との連携が生死を分ける7分間、映画の主人公になったような興奮を体験
東京・中野の直営店では、体験後に「マジで怖かった！」「映画より面白い！」と興奮する来場者が続出。Googleレビュー★4.9を獲得し、週末には予約が埋まる人気ぶりです。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xpRlkjh8oJA ]
有吉番組で話題、東京・福岡で行列の体験がついに熊本へ
本アトラクションは、テレビ番組「有吉くんの正直さんぽ」でも取り上げられ、放送後には問い合わせが殺到。東京・福岡の直営店では週末に予約が埋まるほどの人気となっていました。
グリーンランド開園60周年を記念し、九州の遊園地では初となる常設アトラクションとして導入が実現。本日より、熊本・九州の皆様にもこの興奮を体験していただけます。
有吉くんの正直さんぽ
グリーンランド遊園地事業部
宣伝広報課 河口 馨氏
「60周年という節目に、九州の遊園地では体験できなかった最新XR技術を導入できたことは、非常に大きな意義があります。本日のオープンを皮切りに、県内外からのお客様に、新しい驚きと楽しさを提供してまいります」
（グリーンランドリゾート株式会社 遊園地事業部 宣伝広報課 河口 馨氏）
こんな人におすすめ- 友達同士で「特別な思い出」を作りたいグループ 「いつものカラオケや飲み会に飽きた」「一生忘れられない体験がしたい」 協力してゾンビを倒し、「あの時はヤバかったよね！」と何年も語れる思い出に。
- 家族で「いつもと違う体験」がしたい親子 「子どもが喜ぶアトラクションが欲しい」「家族の思い出を作りたい」 7歳から体験可能。親子で協力しながら、映画のような興奮を共有できます。
- デートで「ドキドキする体験」を共有したいカップル 「いつものデートに飽きた」「特別な時間を過ごしたい」 一緒にゾンビを倒す体験で、自然と距離が縮まります。
開発者からのメッセージ
「東京・福岡で多くの方に喜んでいただいた体験を、ついに本日、熊本・九州の皆様にお届けできることを嬉しく思います。私たちは『観るエンターテインメント』から『体験するエンターテインメント』へのシフトを目指しています。映画は観るだけですが、これは自分が主人公。仲間と協力し、汗をかき、叫びながら生き残る。その体験は、映画の何倍も記憶に残ります。グリーンランド開園60周年という記念すべき年に、新たなエンターテインメントの選択肢をご提供できることを光栄に思います」
（株式会社日本XRセンター 代表取締役CEO 小林大河）
代表取締役CEO 小林大河
コンテンツ概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/110387/table/51_1_185fee835de7016203e5b052676db6ce.jpg?v=202603020951 ]
週末は予約が埋まる可能性があります
東京・福岡の直営店では、週末や連休には予約が埋まるケースが発生しています。
スムーズなご体験のため、事前の来園計画をおすすめいたします。
グリーンランド公式サイト：https://www.greenland.co.jp/
■取材のご案内
報道関係者様へ
本日オープンした体験型XRゾンビアトラクション『ZOMBIE STORM』について、報道関係者様からの取材を随時受け付けております。
取材対応内容（事前申込制）：
・グリーンランドリゾート株式会社 担当者インタビュー
・株式会社日本XRセンター 代表取締役CEO 小林大河 インタビュー
・実際の体験取材（グリーンランド現地、または東京・福岡の直営店でも対応可能）
・体験者の声・リアクション撮影
・本日のオープン初日の様子取材
特に歓迎する取材切り口：
・グリーンランド開園60周年記念事業の全体像
・熊本初の最新エンターテインメント体験
・家族・友達との新しい思い出作りの場として
・荒尾市・熊本県の観光スポットとしての魅力向上
・週末のお出かけ先としての提案
※熊本県内メディア様からの取材につきましては、優先的に対応いたします。
※本日中の取材も可能な限り対応いたします。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社日本XRセンター
広報担当 E-mail：customersuccess@vrarri.com
取材、XRアトラクションのイベント利用、常設設置に、ご興味のある方は、customersuccess@vrarri.com までお問い合わせください。
【会社概要】
日本XRセンターは、日本、インド、サンフランシスコに拠点を持ち、“ベストバリューでXR実装を促進する“をミッションに、XRゲーム・アトラクション及びXR研修のコンテンツ開発を行う会社です。XR業界の権威あるイベント「XR Kaigi2025」のコンシューマー部門で最優秀賞を獲得しました。
会社名：株式会社日本XRセンター
所在地：〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1中野坂上サンブライトツイン14階 東京コンテンツインキュベーションセンター No.29
代表者：小林大河
設立：2023年5月22日
事業内容：VRアトラクション開発及び店舗運営
主な実績：XR Kaigi 2025 最優秀賞受賞 / テレビ番組「有吉くんの正直さんぽ」出演
店舗展開：東京（中野ブロードウェイ）、福岡（キャナルシティ博多）、熊本（グリーンランド）
ホームページ：https://www.vrarri.com/
店舗ホームページ：https://xrcenter.space/
SNSアカウント
X: https://x.com/vrarricom
Instagram: https://www.instagram.com/xrcenter_gamespace/
TikTok: https://www.tiktok.com/@xr.center.game.sp
当社直営の常設店「XR Center Game Space」の最新情報は、当社公式LINEアカウントおよびSNSで随時お知らせいたします。