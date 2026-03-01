「Bitfan」にて、俳優・縣豪紀のオフィシャルファンサイトをリニューアルオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年3月1日（日）に縣豪紀のオフィシャルファンサイト（URL：https://agatagoki.bitfan.id/(https://agatagoki.bitfan.id/)）をリニューアルオープンしました。

縣豪紀（あがた ごうき）は、静岡県出身、1992年生まれの俳優です。2016年より舞台を中心に俳優活動を開始。2.5次元ダンスライブ『ツキウタ。』ステージでは睦月始役として主演を務めるほか、ハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』（銀島結役）、舞台『IdentityV STAGE』（笵無咎役）、舞台『魁!!男塾』（伊達臣人役）などの人気シリーズ作品に出演し、注目を集めています。

また、2026年5月にはT-gene Stage「by KAMISHIBAI」への出演も決定するなど、今後もさらなる活躍が期待されています。

今回リニューアルオープンしたのは、縣豪紀のオフィシャルファンサイトです。当サイトでは、最新情報の配信はもちろん、会員限定のブログやチケット先行販売のほか、本人も登場するグループチャットや生配信など、ここでしか見られないコンテンツをお楽しみいただけます。

詳細は下記URLよりご確認ください。

【サイト詳細】

■サイト名

AGATA GOKI OFFICIAL FAN SITE あがたさんち🏠

■URL

https://agatagoki.bitfan.id/

■会費

Web入会：月額 960円（税込）

アプリ入会：月額 1,600円（税込）

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」「Apple／Google決済」 をご利用いただけます。

※決済方法に関わらず、提供コンテンツは一律となります。

■無料コンテンツ

NEWS、PROFILE

■会員限定コンテンツ

BLOG、GROUP CHAT、LIVE STREAMING、TICKET

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

