MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」開催報告

3月1日(日)にKアリーナ横浜にて開催いたしました、MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」についてご報告いたします。



2026年3月1日(日)、Kアリーナ横浜にて、 MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」（主催：株式会社ブシロードミュージック）を開催いたしました。

メディアミックスプロジェクト「バンドリ！」より生まれたバンド「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」によるツーマンライブとして開催された本公演は、会場チケットがSOLD OUT。昨年4月に同会場で開催された両バンドの合同ライブ「わかれ道の、その先へ」以来の揃い踏みとあって、会場は開演前から期待感に包まれました。

本公演では、今年リリースされる新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes（バンドリ！アワーノーツ）」に登場する新バンド「millsage」「一家Dumb Rock!」のボーカルキャストがオープニングアクトとして出演。millsage Key.＆Vo. 汐見蛍による「起死開戦」、一家Dumb Rock! Gt.＆Vo. 須賀蕾叶、Gt.＆Vo. 馬橋心玖による「ホーミー・タイッ！！」と、初のステージを歌唱披露しました。

オープニングアクト終了後には、初披露された2曲のデジタルリリース、さらに6月の夢限大みゅーたいぷ単独公演へのオープニングアクトとしての出演が発表され、2バンドの今後の展開に期待が集まりました。

オープニングアクトの熱気も残るまま、Ave Mujicaの演奏がスタート。「Choir ‘S’ Choir」から始まると、ラストの定番となった「Symbol I : △」まで、MCを挟まずに全速力で駆け抜けました。

そして夜も更ける中、続いてMyGO!!!!!が登場。「回層浮」から始まり、ライブ初披露となった「夜隠染」をはじめ、夜を感じさせる楽曲が多く演奏されました。

MyGO!!!!!、Ave Mujicaそれぞれが全12曲を披露し、燈と祥子のナレーションとともに夜明けを迎えると、本公演は幕を閉じました。

終演後には新情報として、Ave Mujica Best Albumのリリースや、田邊駿一(BLUE ENCOUNT)提供のMyGO!!!!!新曲「証命讃歌」のデジタルリリース、さらには新作アニメの放送開始月が発表され、さらに新モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」の新規ティザーが公開されました。

MyGO!!!!!は7月にぴあアリーナMMでの単独ライブ、Ave Mujicaは4月より全国4都市を巡る単独ライブツアーが予定されています。

それぞれの瞬間-moment-/記憶-memory-。近づくも交わらず、それぞれの道を進み続けるMyGO!!!!!とAve Mujicaの今後の活躍にご期待ください。

＜公演概要＞

◆公演名：MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」

◆日程 ：2026年3月1日(日) 開場15:30／開演17:00

◆会場 ：Kアリーナ横浜

◆出演 ：MyGO!!!!!（羊宮妃那、立石凛、青木陽菜、小日向美香、林鼓子）

Ave Mujica（佐々木李子、渡瀬結月、岡田夢以、米澤茜、高尾奏音）

オープニングアクト歌唱：

・millsage

Key.＆Vo. 汐見蛍役 薬師寺李有 (Vocal)

・一家Dumb Rock!

Gt.＆Vo. 須賀蕾叶役 橘めい (Vocal)

Gt.＆Vo. 馬橋心玖役 涼泉桜花 (Vocal)

◆公演詳細：https://bang-dream.com/events/mygo-avemujica2026/

◆セットリスト

オープニングアクト

millsage

M1 起死開戦

一家Dumb Rock!

M2 ホーミー・タイッ！！

Ave Mujica

M3 Choir ‘S’ Choir

M4 顔

M5 黒のバースデイ

M6 Symbol IV : Earth

M7 Mas?uerade Rhapsody Re?uest

M8 八芒星ダンス

M9 Symbol II : Air

M10 DIVINE

M11 ‘S/’ The Way

M12 KiLLKiSS

M13 Sophie

M14 Symbol I : △

MyGO!!!!!

M15 回層浮

M16 無路矢

M17 端程山

M18 掌心正銘

M19 迷星叫

M20 夜隠染

M21 孤壊牢

M22 影色舞

M23 壱雫空

M24 歌いましょう鳴らしましょう

M25 砂寸奏

M26 往欄印

■セトリプレイリスト公開中

音楽配信サイトにて、MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」のセットリストをプレイリストで配信中です。

ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。

URL： https://bmu.lnk.to/mygo-avemujica2026we

■アーカイブ配信受付中

MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」では、1週間のアーカイブ配信を実施しています。

ライブの模様を何度でもお楽しみいただけます。ぜひこの機会をお見逃しなく。

【チケット】

価格：5,500円(税込)

受付URL：https://eplus.jp/mygo-avemujica2026/st/

海外配信 受付URL：https://ib.eplus.jp/mygo-avemujica2026_st

販売期間：～2026年3月8日(日) 21:00まで

配信期間：～2026年3月8日(日) 23:59まで

■【新情報】Ave Mujica Best Album「Ave Música」6月17日(水)リリース決定

2026年6月17日(水)に、Ave Mujica Best Album「Ave Música」のリリースが決定しました。CDには、完全新曲1曲を含む全15曲が収録されます。

また、数量限定生産限定盤・Blu-ray付生産限定盤には、昨年12月に開催されたAve Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」東京公演の映像が収録されます。

＜商品概要＞

Ave Mujica Best Album「Ave Música」

発売日：2026年6月17日(水)

価格：数量限定生産特装盤：15,400円(税込)

Blu-ray付生産限定盤：9,900円(税込)

通常盤：3,850円(税込)

詳しくはこちら：https://bang-dream.com/discographies/4192/

＜初回生産分限定封入特典＞

・2026年秋以降開催予定 Ave Mujica単独ライブイベント 最速先行抽選申込券

・オリジナルキャラクターカード1枚(5種+シークレット箔押しキャラクターサイン入り5種)

＜先着購入キャンペーン＞

Ave Mujica Best Album「Ave Música」（数量限定生産特装盤・Blu-ray付生産限定盤・通常盤を問わず）を「特典対象店舗・ECショップ」にて購入されたお客様を対象に先着で、「特典CD」1枚（全5種）をプレゼントいたします。

詳しくはこちら：https://bushiroad-music.com/topics/21243/

■【新情報】田邊駿一(BLUE ENCOUNT)提供楽曲 MyGO!!!!!「証命讃歌」デジタルリリース決定

明日3月2日(月)0時より、BLUE ENCOUNTの田邊駿一さんによる提供楽曲・MyGO!!!!!「証命讃歌」のデジタルリリースが決定しました。

MyGO!!!!!「証命讃歌」

URL：https://bmu.lnk.to/MyGO_Shoumeisankapr

※一部サービス順次配信開始

詳しくはこちら：https://bang-dream.com/discographies/4189/

■【新情報】millsage「起死開戦」・一家Dumb Rock!「ホーミー・タイッ！！」デジタルリリース決定

明日3月2日(月)0時より、本日の公演にて初披露された、millsage「起死開戦」と一家Dumb Rock!「ホーミー・タイッ！！」のデジタルリリースが決定しました。

millsage「起死開戦」

URL：https://bmu.lnk.to/millsage_KishiKaisenpr

一家Dumb Rock!「ホーミー・タイッ！」

URL：https://bmu.lnk.to/HomiesTiepr

※一部サービス順次配信開始

詳しくはこちら：https://bang-dream.com/news/2305/

■【新情報】millsage・一家Dumb Rock!オープニングアクト出演決定

2026年6月21日(日)開催、夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅「スーパーポジション ～スピンアップ編～」東京公演に、オープニングアクトとしてmillsageよりKey.＆Vo. 汐見蛍役 薬師寺李有、一家Dumb Rock!よりGt.＆Vo. 須賀蕾叶役 橘めい、Gt.＆Vo. 馬橋心玖役 涼泉桜花の出演が決定しました。

詳しくはこちら：https://bang-dream.com/yumemita_superposition_spinup_tokyo

■【新情報】新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」クローズドβテストの参加者募集を開始、ティザーPV第二弾公開も公開

バンドリ！プロジェクトがおくる新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のクローズドβテスト（以下：CBT）の参加者募集を開始しました。CBTでは、本作の魅力であるリズムゲームパートをはじめ、ストーリーパートなどを一足先に体験できます。

また、CBT参加者募集開始にあわせて、本作の魅力をお伝えするティザーPV第二弾を公開いたしました。

詳細は公式サイトおよび公式Xにて順次お知らせいたします。続報をお待ちください。

応募期間

2026年3月1日（日）～ 4月30日(木) 23:59

募集人数

20,000名

応募方法

「BanG Dream! Our Notes」CBT参加者募集ページより注意事項をご確認のうえ、ご応募ください。

CBT参加者募集ページ：https://bang-dream-on.bushimo.jp/cbt

ティザーPV第二弾：https://youtu.be/liul_-0nev4

BanG Dream! Our Notes公式サイト：https://bang-dream-on.bushimo.jp/

BanG Dream! Our Notes公式X：https://x.com/bang_dream_on

■【新情報】「BanG Dream! It's MyGO!!!!! / Ave Mujica」続編が2027年1月より放送開始

2023年夏放送のTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および、2025年冬放送のTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」の続編TVアニメが日本テレビ系全国30局ネットにて、2027年1月より地上波放送することが決定いたしました。詳細は、続報をお待ちください。

解禁PV：https://youtu.be/KIouqiMmyP8

公式サイト：https://anime.bang-dream.com/mygo-avemujica/

■Stationheadリスニングパーティ開催決定

2026年3月1日(日) MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」の開催を記念して、Stationheadリスニングパーティの開催が決定しました。

ライブのセットリストを皆さんと一緒に聴きながら、リアルタイムでチャットに参加することができます。

是非ご参加ください。

＜開催スケジュール＞

2026年3月7日(土) 20:00～

詳細はこちら：https://bang-dream.com/news/2303/

■MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」上海追加公演Blu-rayが5月27日(水)発売

2025年10月にメルセデス・ベンツアリーナで開催されたMyGO!!!!!×Ave Mujica合同ライブ「わかれ道の、その先へ」上海追加公演のBlu-rayが5月27日(水)に発売されます。

ライブフォトブックレットや上海追加公演の新規キービジュアルを使用した色紙セット、特製アクリルパネルが付属するほか、オルゴールアレンジ楽曲2曲のフルサイズ版が収録されます。

＜商品概要＞

MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」上海追加公演 Blu-ray

発売日：2026年5月27日(水)

価格：15,400円(税込)

＜初回生産分限定特製アイテム＞

・オルゴールアレンジCD

・ライブフォトブックレット

・特製キービジュアル色紙2枚

・特製アクリルパネル1点(全1種)

＜初回生産分限定封入特典＞

・アナザージャケット

商品の詳細はこちら：https://bang-dream.com/discographies/4182

■MyGO!!!!! 9th LIVEチケットプレイガイド先行受付中

2026年7月18日(土)・19日(日)、ぴあアリーナMMにて開催されるMyGO!!!!! 9th LIVEのチケットプレイガイド先行が受付中です。

【公演概要】

◆公演名：MyGO!!!!! 9th LIVE

◆日程：DAY1 2026年7月18日(土) 開場16:30／開演18:00（予定）

DAY2 2026年7月19日(日) 開場16:30／開演18:00（予定）

◆会場：ぴあアリーナMM

＜チケットプレイガイド先行＞

受付期間：～2026年3月30日(月) 23:59

受付URL：https://eplus.jp/mygo-9th/

詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/mygo_9th/

■Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」 チケットプレイガイド先行受付中

2026年4月より、全国4都市を巡るAve Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」が開催されます。3月3日(火)まで、チケットプレイガイド先行が受付中です。

【公演概要】

◆公演名：Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」

◆日程・会場：2026年4月17日(金) Zepp Fukuoka

2026年4月26日(日) Zepp Namba

2026年5月 1 日(金) Zepp Nagoya

2026年5月 4 日(月・祝) Zepp Haneda (TOKYO)

-FINAL-

2026年6月19日(金)・20日(土) SGC HALL ARIAKE

＜チケットプレイガイド先行＞

◆受付期間：～2026年3月3日(火) 23:59

◆受付URL：https://eplus.jp/avemujica-livetour-2026/

詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/avemujica_livetour

■【新情報】ライブで演奏した楽曲を集めた特別ステージが、「ガルパ」ステージチャレンジ機能に追加

今回のライブで演奏した楽曲を集めた特別ステージを、スマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」内、ステージチャレンジ機能に追加いたしました。

詳しくは、ガルパ内のお知らせをご確認ください。

■「BanG Dream!（バンドリ！）」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。

2025年2月28日にプロジェクト10周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年には、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開を予定しており、同作に続く新作TVアニメシリーズの制作も決定している。さらに、TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送や、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。

バンドリ！公式サイト：https://bang-dream.com

バンドリ！公式X：https://x.com/bang_dream_info

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official

バンドリ！公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_

バンドリ！公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music

MyGO!!!!!公式X：https://x.com/bang_dream_mygo

MyGO!!!!!公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@bang_dream_mygo

MyGO!!!!! Biography：https://bio.to/bio_mygo

Ave Mujica公式X：https://x.com/BDP_AveMujica

Ave Mujica公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@bang_dream_AveMujica

Ave Mujica Biography：https://bio.to/AveMujica

