MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」開催報告
株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、
3月1日(日)にKアリーナ横浜にて開催いたしました、MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」についてご報告いたします。
2026年3月1日(日)、Kアリーナ横浜にて、 MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」（主催：株式会社ブシロードミュージック）を開催いたしました。
メディアミックスプロジェクト「バンドリ！」より生まれたバンド「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」によるツーマンライブとして開催された本公演は、会場チケットがSOLD OUT。昨年4月に同会場で開催された両バンドの合同ライブ「わかれ道の、その先へ」以来の揃い踏みとあって、会場は開演前から期待感に包まれました。
本公演では、今年リリースされる新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes（バンドリ！アワーノーツ）」に登場する新バンド「millsage」「一家Dumb Rock!」のボーカルキャストがオープニングアクトとして出演。millsage Key.＆Vo. 汐見蛍による「起死開戦」、一家Dumb Rock! Gt.＆Vo. 須賀蕾叶、Gt.＆Vo. 馬橋心玖による「ホーミー・タイッ！！」と、初のステージを歌唱披露しました。
オープニングアクト終了後には、初披露された2曲のデジタルリリース、さらに6月の夢限大みゅーたいぷ単独公演へのオープニングアクトとしての出演が発表され、2バンドの今後の展開に期待が集まりました。
オープニングアクトの熱気も残るまま、Ave Mujicaの演奏がスタート。「Choir ‘S’ Choir」から始まると、ラストの定番となった「Symbol I : △」まで、MCを挟まずに全速力で駆け抜けました。
そして夜も更ける中、続いてMyGO!!!!!が登場。「回層浮」から始まり、ライブ初披露となった「夜隠染」をはじめ、夜を感じさせる楽曲が多く演奏されました。
MyGO!!!!!、Ave Mujicaそれぞれが全12曲を披露し、燈と祥子のナレーションとともに夜明けを迎えると、本公演は幕を閉じました。
終演後には新情報として、Ave Mujica Best Albumのリリースや、田邊駿一(BLUE ENCOUNT)提供のMyGO!!!!!新曲「証命讃歌」のデジタルリリース、さらには新作アニメの放送開始月が発表され、さらに新モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」の新規ティザーが公開されました。
MyGO!!!!!は7月にぴあアリーナMMでの単独ライブ、Ave Mujicaは4月より全国4都市を巡る単独ライブツアーが予定されています。
それぞれの瞬間-moment-/記憶-memory-。近づくも交わらず、それぞれの道を進み続けるMyGO!!!!!とAve Mujicaの今後の活躍にご期待ください。
＜公演概要＞
◆公演名：MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」
◆日程 ：2026年3月1日(日) 開場15:30／開演17:00
◆会場 ：Kアリーナ横浜
◆出演 ：MyGO!!!!!（羊宮妃那、立石凛、青木陽菜、小日向美香、林鼓子）
Ave Mujica（佐々木李子、渡瀬結月、岡田夢以、米澤茜、高尾奏音）
オープニングアクト歌唱：
・millsage
Key.＆Vo. 汐見蛍役 薬師寺李有 (Vocal)
・一家Dumb Rock!
Gt.＆Vo. 須賀蕾叶役 橘めい (Vocal)
Gt.＆Vo. 馬橋心玖役 涼泉桜花 (Vocal)
◆公演詳細：https://bang-dream.com/events/mygo-avemujica2026/
◆セットリスト
オープニングアクト
millsage
M1 起死開戦
一家Dumb Rock!
M2 ホーミー・タイッ！！
Ave Mujica
M3 Choir ‘S’ Choir
M4 顔
M5 黒のバースデイ
M6 Symbol IV : Earth
M7 Mas?uerade Rhapsody Re?uest
M8 八芒星ダンス
M9 Symbol II : Air
M10 DIVINE
M11 ‘S/’ The Way
M12 KiLLKiSS
M13 Sophie
M14 Symbol I : △
MyGO!!!!!
M15 回層浮
M16 無路矢
M17 端程山
M18 掌心正銘
M19 迷星叫
M20 夜隠染
M21 孤壊牢
M22 影色舞
M23 壱雫空
M24 歌いましょう鳴らしましょう
M25 砂寸奏
M26 往欄印
■セトリプレイリスト公開中
音楽配信サイトにて、MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」のセットリストをプレイリストで配信中です。
ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。
URL： https://bmu.lnk.to/mygo-avemujica2026we
■アーカイブ配信受付中
MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」では、1週間のアーカイブ配信を実施しています。
ライブの模様を何度でもお楽しみいただけます。ぜひこの機会をお見逃しなく。
【チケット】
価格：5,500円(税込)
受付URL：https://eplus.jp/mygo-avemujica2026/st/
海外配信 受付URL：https://ib.eplus.jp/mygo-avemujica2026_st
販売期間：～2026年3月8日(日) 21:00まで
配信期間：～2026年3月8日(日) 23:59まで
■【新情報】Ave Mujica Best Album「Ave Música」6月17日(水)リリース決定
2026年6月17日(水)に、Ave Mujica Best Album「Ave Música」のリリースが決定しました。CDには、完全新曲1曲を含む全15曲が収録されます。
また、数量限定生産限定盤・Blu-ray付生産限定盤には、昨年12月に開催されたAve Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」東京公演の映像が収録されます。
＜商品概要＞
Ave Mujica Best Album「Ave Música」
発売日：2026年6月17日(水)
価格：数量限定生産特装盤：15,400円(税込)
Blu-ray付生産限定盤：9,900円(税込)
通常盤：3,850円(税込)
詳しくはこちら：https://bang-dream.com/discographies/4192/
＜初回生産分限定封入特典＞
・2026年秋以降開催予定 Ave Mujica単独ライブイベント 最速先行抽選申込券
・オリジナルキャラクターカード1枚(5種+シークレット箔押しキャラクターサイン入り5種)
＜先着購入キャンペーン＞
Ave Mujica Best Album「Ave Música」（数量限定生産特装盤・Blu-ray付生産限定盤・通常盤を問わず）を「特典対象店舗・ECショップ」にて購入されたお客様を対象に先着で、「特典CD」1枚（全5種）をプレゼントいたします。
詳しくはこちら：https://bushiroad-music.com/topics/21243/
■【新情報】田邊駿一(BLUE ENCOUNT)提供楽曲 MyGO!!!!!「証命讃歌」デジタルリリース決定
明日3月2日(月)0時より、BLUE ENCOUNTの田邊駿一さんによる提供楽曲・MyGO!!!!!「証命讃歌」のデジタルリリースが決定しました。
MyGO!!!!!「証命讃歌」
URL：https://bmu.lnk.to/MyGO_Shoumeisankapr
※一部サービス順次配信開始
詳しくはこちら：https://bang-dream.com/discographies/4189/
■【新情報】millsage「起死開戦」・一家Dumb Rock!「ホーミー・タイッ！！」デジタルリリース決定
明日3月2日(月)0時より、本日の公演にて初披露された、millsage「起死開戦」と一家Dumb Rock!「ホーミー・タイッ！！」のデジタルリリースが決定しました。
millsage「起死開戦」
URL：https://bmu.lnk.to/millsage_KishiKaisenpr
一家Dumb Rock!「ホーミー・タイッ！」
URL：https://bmu.lnk.to/HomiesTiepr
※一部サービス順次配信開始
詳しくはこちら：https://bang-dream.com/news/2305/
■【新情報】millsage・一家Dumb Rock!オープニングアクト出演決定
2026年6月21日(日)開催、夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅「スーパーポジション ～スピンアップ編～」東京公演に、オープニングアクトとしてmillsageよりKey.＆Vo. 汐見蛍役 薬師寺李有、一家Dumb Rock!よりGt.＆Vo. 須賀蕾叶役 橘めい、Gt.＆Vo. 馬橋心玖役 涼泉桜花の出演が決定しました。
詳しくはこちら：https://bang-dream.com/yumemita_superposition_spinup_tokyo
■【新情報】新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」クローズドβテストの参加者募集を開始、ティザーPV第二弾公開も公開
バンドリ！プロジェクトがおくる新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のクローズドβテスト（以下：CBT）の参加者募集を開始しました。CBTでは、本作の魅力であるリズムゲームパートをはじめ、ストーリーパートなどを一足先に体験できます。
また、CBT参加者募集開始にあわせて、本作の魅力をお伝えするティザーPV第二弾を公開いたしました。
詳細は公式サイトおよび公式Xにて順次お知らせいたします。続報をお待ちください。
応募期間
2026年3月1日（日）～ 4月30日(木) 23:59
募集人数
20,000名
応募方法
「BanG Dream! Our Notes」CBT参加者募集ページより注意事項をご確認のうえ、ご応募ください。
CBT参加者募集ページ：https://bang-dream-on.bushimo.jp/cbt
ティザーPV第二弾：https://youtu.be/liul_-0nev4
BanG Dream! Our Notes公式サイト：https://bang-dream-on.bushimo.jp/
BanG Dream! Our Notes公式X：https://x.com/bang_dream_on
■【新情報】「BanG Dream! It's MyGO!!!!! / Ave Mujica」続編が2027年1月より放送開始
2023年夏放送のTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および、2025年冬放送のTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」の続編TVアニメが日本テレビ系全国30局ネットにて、2027年1月より地上波放送することが決定いたしました。詳細は、続報をお待ちください。
解禁PV：https://youtu.be/KIouqiMmyP8
公式サイト：https://anime.bang-dream.com/mygo-avemujica/
■Stationheadリスニングパーティ開催決定
2026年3月1日(日) MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」の開催を記念して、Stationheadリスニングパーティの開催が決定しました。
ライブのセットリストを皆さんと一緒に聴きながら、リアルタイムでチャットに参加することができます。
是非ご参加ください。
＜開催スケジュール＞
2026年3月7日(土) 20:00～
詳細はこちら：https://bang-dream.com/news/2303/
■MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」上海追加公演Blu-rayが5月27日(水)発売
2025年10月にメルセデス・ベンツアリーナで開催されたMyGO!!!!!×Ave Mujica合同ライブ「わかれ道の、その先へ」上海追加公演のBlu-rayが5月27日(水)に発売されます。
ライブフォトブックレットや上海追加公演の新規キービジュアルを使用した色紙セット、特製アクリルパネルが付属するほか、オルゴールアレンジ楽曲2曲のフルサイズ版が収録されます。
＜商品概要＞
MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」上海追加公演 Blu-ray
発売日：2026年5月27日(水)
価格：15,400円(税込)
＜初回生産分限定特製アイテム＞
・オルゴールアレンジCD
・ライブフォトブックレット
・特製キービジュアル色紙2枚
・特製アクリルパネル1点(全1種)
＜初回生産分限定封入特典＞
・アナザージャケット
商品の詳細はこちら：https://bang-dream.com/discographies/4182
■MyGO!!!!! 9th LIVEチケットプレイガイド先行受付中
2026年7月18日(土)・19日(日)、ぴあアリーナMMにて開催されるMyGO!!!!! 9th LIVEのチケットプレイガイド先行が受付中です。
【公演概要】
◆公演名：MyGO!!!!! 9th LIVE
◆日程：DAY1 2026年7月18日(土) 開場16:30／開演18:00（予定）
DAY2 2026年7月19日(日) 開場16:30／開演18:00（予定）
◆会場：ぴあアリーナMM
＜チケットプレイガイド先行＞
受付期間：～2026年3月30日(月) 23:59
受付URL：https://eplus.jp/mygo-9th/
詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/mygo_9th/
■Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」 チケットプレイガイド先行受付中
2026年4月より、全国4都市を巡るAve Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」が開催されます。3月3日(火)まで、チケットプレイガイド先行が受付中です。
【公演概要】
◆公演名：Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」
◆日程・会場：2026年4月17日(金) Zepp Fukuoka
2026年4月26日(日) Zepp Namba
2026年5月 1 日(金) Zepp Nagoya
2026年5月 4 日(月・祝) Zepp Haneda (TOKYO)
-FINAL-
2026年6月19日(金)・20日(土) SGC HALL ARIAKE
＜チケットプレイガイド先行＞
◆受付期間：～2026年3月3日(火) 23:59
◆受付URL：https://eplus.jp/avemujica-livetour-2026/
詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/avemujica_livetour
■【新情報】ライブで演奏した楽曲を集めた特別ステージが、「ガルパ」ステージチャレンジ機能に追加
今回のライブで演奏した楽曲を集めた特別ステージを、スマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」内、ステージチャレンジ機能に追加いたしました。
詳しくは、ガルパ内のお知らせをご確認ください。
■「BanG Dream!（バンドリ！）」とは
キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。
2025年2月28日にプロジェクト10周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年には、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開を予定しており、同作に続く新作TVアニメシリーズの制作も決定している。さらに、TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送や、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。
バンドリ！公式サイト：https://bang-dream.com
バンドリ！公式X：https://x.com/bang_dream_info
YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official
バンドリ！公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_
バンドリ！公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music
MyGO!!!!!公式X：https://x.com/bang_dream_mygo
MyGO!!!!!公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@bang_dream_mygo
MyGO!!!!! Biography：https://bio.to/bio_mygo
Ave Mujica公式X：https://x.com/BDP_AveMujica
Ave Mujica公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@bang_dream_AveMujica
Ave Mujica Biography：https://bio.to/AveMujica
Photo ハタサトシ、高田梓