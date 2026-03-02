累計50万部突破！　ヤンマガ『アマチュアビジランテ』既刊全巻のビジュアルリニューアル＆特典配布実施！

株式会社講談社

講談社「ヤングマガジン」で連載中の大人気バイオレンスアクション漫画『アマチュアビジランテ』が、フル帯でビジュアルをリニューアルしました！

第1巻第2巻第3巻第4巻第5巻第6巻

※店舗によっては、既刊のカバーのみ取り扱いの場合もあります。

※フル帯を外すと、既刊のカバーが巻いてあります。

※フル帯の不良は交換できません。ご了承ください。

また、3月6日(金)の最新第7巻発売に合わせて、上記1～6巻＋7巻のビジュアルを使用した7種類の特典配布を実施いたします。それぞれの絵柄によって入手できる店舗が異なりますので、下記の配布店舗をご確認のうえ、お買い求めください。

※特典がなくなり次第、配布終了となります。

↓特典配布店舗は、こちら！

https://magazine.yanmaga.jp/news/kcav202603.html

【書誌情報】

ヤンマガKCスペシャル『アマチュアビジランテ』

原作：浅村壮平／漫画：内藤光太郎

最新第7巻、2026年3月6日(金)発売予定

【作品紹介】

尾城慎太郎、39歳。低学歴、低収入、いわゆる低級国民。失い、奪われ続けた男は、社会から断絶し孤独と絶望の果てに、政治家の暗殺を決意した…。瘴気の部屋を満たす殺意が今、世界を侵食する――!!