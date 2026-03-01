【Qoo10メガ割】今、韓国で話題の成分「サーモンPDRN」で肌に革命を。スキンケアブランド「Coopy（クーピー）」が2月27日よりメガ割参戦！購入特典の豪華プレゼントも。

株式会社ORGANICA

株式会社ORGANICAが展開する、独自のレシピで肌本来の美しさを引き出すスキンケアブランド「Coopy（クーピー）」は、2026年2月27日（金）より、Qoo10最大のショッピング祭典「メガ割」に参加いたします。

今回の目玉は、SNSや美容クリニック界隈でも注目を集める成分「PDRN（ポリデオキシリボヌクレオチド）」を配合した『PDRN YEON-UH AMPOULE（サーモンPDRNアンプル）』。春のゆらぎや乾燥が気になる季節に、内側から弾むようなハリとツヤを届けます。

カサつきやハリ不足の肌に、満ち足りたエナジーを。サーモン由来のPDRNが肌本来の保水力を引き出し、翌朝の化粧ノリが変わる“ワンランク上の水光肌”へと導きます。

さらに、メガ割期間中だけの特別企画として、購入金額に応じた「豪華ノベルティ・プレゼントキャンペーン」を実施。お買い物を楽しみながら、Coopyのトータルケアを体験できる絶好のチャンスです。

■ 今回の最注目アイテム：PDRN YEON-UH AMPOULE

「守り、育てる。次世代のエイジングケア*をこれ一本で。」 サーモン由来の成分であるPDRNは、肌のコンディションを整え、健やかな状態へと導く成分として非常に高い支持を得ています。 CoopyのサーモンPDRNアンプルは、とろけるようなテクスチャーで肌になじみ、乾燥によるくすみをケア。使うたびにキメの整った、輝くような素肌へと導きます。 （*年齢に応じたケア）

■ 【期間限定】豪華プレゼントキャンペーン

メガ割期間中、Coopy公式ショップでの1回のお買い物金額（割引後・税込）に応じて、以下の特典を同梱いたします。

3,000円以上ご購入： シートマスク 1枚（PDRN配合）

5,000円以上ご購入： シートマスク 5枚セット

10,000円以上ご購入： Coopy特製 トラベルキット（ポーチ付き）

旅行やジム、お試しにも最適なアンプルやクレンジングのミニサイズセットです。

■ Coopyについて

Coopy（クーピー）は、「Unique Recipe Laboratory」を掲げ、成分の配合にこだわった実力派スキンケアを提案します。シンプルながらも贅沢な使い心地で、日常のスキンケアを特別なセルフケアタイムへと変えていきます。

■ Qoo10 メガ割 実施概要

開催期間：2026年2月27日（金） ～ 2026年3月11日（水）

【Coopy Qoo10 公式ショップ】

https://www.qoo10.jp/shop/COOPY_Official(https://www.qoo10.jp/shop/COOPY_Official)

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名：株式会社ORGANICA

担当者名：李相烈

公式Instagram：https://www.instagram.com/coopy_japan/(https://www.instagram.com/coopy_japan/)