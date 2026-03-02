直木賞作家・今村翔吾の大ヒット小説 TVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」謎の男・秀助役に、安田 顕が決定！！

2026年1月11日（日）よりCBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分～）にて放送中のTVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」に関して追加キャストの解禁です。




第7話終了時のエンドロールにて、


謎の男＜秀助＞を、安田 顕（TEAM NACS）が務めていることが解禁となりました！


秀助は、今までの話数でも何度か登場している物語のキーパーソン。とある事件から「火消」に恨みを持っている人物です。


合わせて第8話のあらすじと先行場面カットを解禁いたします。




▼追加声優情報


■秀助（ひですけ）　CV：安田 顕（やすだ　けん）







この度、秀助役を演じさせていただきました。


台本を拝読した際の高揚感を今でも覚えています。


アフレコ現場では、声優の方々の細やかな息遣いや言葉の強弱など、勉強させていただくことが多くありました。


火消組の躍動、それを取り巻く人間模様には注目です。


是非、ご覧ください。




▼第8話「妖狐の正体」あらすじ（3/8放送）


江戸の町で、青白い炎を上げる謎の火事が連続して発生。源吾たちは現場に残された“狐”の印から、正体不明の放火魔“狐火”の存在を知る。


星十郎は放火の手法を、燃える風・瓦斯によるものと見抜くものの、裏では“狐火”が不気味に笑い、さらに凶悪な陰謀を進めていた！




▼イントロダクション


その大火をくいとめた火消侍を人はこう呼んだーーーー火喰鳥




かつて「火喰鳥」と呼ばれた江戸随一の火消侍・松永源吾。


訳あって火消を辞めていたが、突然新庄藩から仕官の誘いが来る。


新庄藩の火消組は、金も無く、人材もおらず、周囲からさげすまれていた。


妻・深雪の後押しもあり、源吾は頭取として崩壊した火消組を再建することに。


一癖も二癖もある仲間を集め、＜ぼろ鳶＞と揶揄されながらも「どんな命も救うのだ」と奮闘する源吾達だったが、


江戸では「狐火」という謎の連続不審火が続いていた。




迫りくる災いに、諦めの悪い火消達が奔走する、エンタメ活劇が開幕！




▼制作クレジット


監督：八隅 宏


監督の御頭：亀垣 一


シリーズ構成：森 龍介


脚本：森 龍介／福田 晶平／冨田 頼子／西村 耕平


キャラクター原案：BILBA


CG監督：眞田 竹志


音響監督：田中 章喜


音楽：高梨 康治


アニメーション制作：SynergySP




▼出演者クレジット


梅原 裕一郎（松永 源吾役）


梅田 修一朗（鳥越 新之助役）


木村 昴（寅次郎役）


島崎 信長（彦弥役）


小野 賢章（加持 星十郎役）


三吉 彩花（深雪役）


遊佐 浩二（折下 左門役）


諏訪部 順一（大音 勘九郎役）




