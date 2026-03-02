直木賞作家・今村翔吾の大ヒット小説 TVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」謎の男・秀助役に、安田 顕が決定！！
2026年1月11日（日）よりCBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分～）にて放送中のTVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」に関して追加キャストの解禁です。
第7話終了時のエンドロールにて、
謎の男＜秀助＞を、安田 顕（TEAM NACS）が務めていることが解禁となりました！
秀助は、今までの話数でも何度か登場している物語のキーパーソン。とある事件から「火消」に恨みを持っている人物です。
合わせて第8話のあらすじと先行場面カットを解禁いたします。
▼追加声優情報
■秀助（ひですけ） CV：安田 顕（やすだ けん）
この度、秀助役を演じさせていただきました。
台本を拝読した際の高揚感を今でも覚えています。
アフレコ現場では、声優の方々の細やかな息遣いや言葉の強弱など、勉強させていただくことが多くありました。
火消組の躍動、それを取り巻く人間模様には注目です。
是非、ご覧ください。
▼第8話「妖狐の正体」あらすじ（3/8放送）
江戸の町で、青白い炎を上げる謎の火事が連続して発生。源吾たちは現場に残された“狐”の印から、正体不明の放火魔“狐火”の存在を知る。
星十郎は放火の手法を、燃える風・瓦斯によるものと見抜くものの、裏では“狐火”が不気味に笑い、さらに凶悪な陰謀を進めていた！
▼先行場面カット
▼イントロダクション
その大火をくいとめた火消侍を人はこう呼んだーーーー火喰鳥
かつて「火喰鳥」と呼ばれた江戸随一の火消侍・松永源吾。
訳あって火消を辞めていたが、突然新庄藩から仕官の誘いが来る。
新庄藩の火消組は、金も無く、人材もおらず、周囲からさげすまれていた。
妻・深雪の後押しもあり、源吾は頭取として崩壊した火消組を再建することに。
一癖も二癖もある仲間を集め、＜ぼろ鳶＞と揶揄されながらも「どんな命も救うのだ」と奮闘する源吾達だったが、
江戸では「狐火」という謎の連続不審火が続いていた。
迫りくる災いに、諦めの悪い火消達が奔走する、エンタメ活劇が開幕！
▼放送情報
CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分～）にて放送中
※放送時間は編成の都合など変更となる可能性がございます
AT-Xにて毎週火曜20時00分～放送
※リピート放送あり
▼配信情報
・毎週月曜日1時～3日間先行配信
U-NEXT／アニメ放題
・毎週木曜0時～順次配信開始
Prime video／dアニメストア／dアニメストア ニコニコ支店／dアニメストア for Prime Video／DMM TV／wowowオンデマンド／Jcom STREASM／TELASA／milplius／pontaパス／ABEMAプレミアム／アニメフェスタ／FOD／Hulu／Lemino／Netflix
・最新話期間限定 無料配信
Abema／TVer
・レンタル配信
HAPPY!動画／J:Com STREAM／milplius／TELASA／VIDEX／ビデオマーケット／カンテレドーガ／music.jp／ニコニコチャンネル／ムービーフルPlus
▼制作クレジット
監督：八隅 宏
監督の御頭：亀垣 一
シリーズ構成：森 龍介
脚本：森 龍介／福田 晶平／冨田 頼子／西村 耕平
キャラクター原案：BILBA
CG監督：眞田 竹志
音響監督：田中 章喜
音楽：高梨 康治
アニメーション制作：SynergySP
▼出演者クレジット
梅原 裕一郎（松永 源吾役）
梅田 修一朗（鳥越 新之助役）
木村 昴（寅次郎役）
島崎 信長（彦弥役）
小野 賢章（加持 星十郎役）
三吉 彩花（深雪役）
遊佐 浩二（折下 左門役）
諏訪部 順一（大音 勘九郎役）
▼WEB関連
・公式HP：https://hikuidori-project.com/
・公式X：https://x.com/hikuidori_pj （@hikuidori_pj）
・推奨ハッシュタグ：#火喰鳥 ＃ぼろ鳶
株式会社アミューズクリエイティブスタジオ
株式会社アミューズクリエイティブスタジオとは、映画、ドラマ、舞台、ミュージカル、アーティストプロデュース、コミック、アニメなど、アミューズグループが培ってきたプロデュース力を活かし、IPの企画開発、運用を軸に幅広いジャンルのエンターテインメントを創作し、グローバルにビジネスを行う新しい形のクリエイティブスタジオです。また、TVアニメ「火喰鳥」はアミューズクリエイティブスタジオが製作する第1弾アニメーション作品となります。株式会社アミューズクリエイティブスタジオでは、今後も様々なIPコンテンツを世に送り出して参ります。
・公式HP：https://amuse-creative-studio.jp/