乳幼児親子のプレイスペースで『出張治療』イベント開催

特定非営利活動法人ほっぺ

特定非営利活動法人ほっぺ（代表：大森 奈津子・兵庫県三木市）は、takedabody care groupさんをお招きし、2026年3月2日（月）hoppe（コーベヤスポーツ三木店3階）にて、『出張治療』を開催いたします。

お子さま連れでの参加ももちろん可能です。この機会に出張治療を体験してみませんか？ご予約お待ちしております。

【Web】https://hoppe-npo.com/2026/02/28/2026-3-2-takedabody/(https://hoppe-npo.com/2026/02/28/2026-3-2-takedabody/)

テーマは、『出張治療』

首・肩・腰の痛みから卒業したい！正しいストレッチのやり方を教えてほしい！治療に行きたいけど、こどもがいてなかなか治療には行きづらい・・・。そんな毎日がんばるママのために『出張治療』を開催します。takedabody care groupさんをお招きし、ストレッチ指導や治療体験をしていただきます。一人あたり20分程度の施術となります。お子さま連れでの参加も、ママだけの参加も可能です。

イベントの前後は、プレイスペースにて追加料金なしでご自由にお過ごしいただけます。昼食をご持参していただくことも可能です。ぜひこの機会に、たけだ整骨院さんによる出張治療をご利用ください。予約制となっておりますので、ご予約の上、ご利用ください。ご参加お待ちしております。

▼▽開催概要▽▼

≪takedabody care groupによる≫出張治療

日時：3月2日月曜日 12時30分～14時00分（時間内に来られた方から順に施術を行います。）※最終受付13時45分

対象：子育て中の方

開催場所：hoppe（コーベヤスポーツ三木店３階・住所：兵庫県三木市末広2丁目4-8 駐車場有り）

料金： 500円／人（20分程度）

定員：6名

Web：https://hoppe-npo.com/2026/02/28/2026-3-2-takedabody/

Instagram https://www.instagram.com/hoppe.kosodate

申込み：イベント予約フォームからお申込みください。

ご予約はこちら :https://forms.gle/E927yaftZarzBTXk9

☆予約制のため必ず申込みください。不明な点やご質問は、ほっぺ公式LINEへお問い合わせください。



『出張治療』開催背景

特定非営利活動法人ほっぺは、親子のための居場所づくりを目的としているため、子ども向けのイベント企画だけではなく、母親向けのイベント企画も行っています。今回は、毎日子育てをがんばる母親たちにもリラックスできる時間を提供したいという思いから、takedabody care groupをお招きし、出張治療を開催することになりました。子どもがいると、病院やサロンに行きたくても時間が取れなかったり、子連れでの施術が受けられなかったりすることが多くあります。当団体は、そういった悩みを解消すべく、子どもたちにも母親たちにも安心して過ごしながら体験していただける場を設けました。この機会にぜひご利用ください。



特定非営利活動法人ほっぺ について

特定非営利活動法人ほっぺは、子育て支援拠点として、親子のための居場所づくりを中心に、子育て相談や講演、イベントなどを通し、妊娠期からの切れ目ない支援を目的として活動しています。保育士や利用者支援事業等従事者などの専門家と、利用者である母親たちから成る団体です。地域のサポート企業とともに、「すべての母親が産んでよかったと思える地域社会になるように」をモットーに活動を続けています。

【会社概要】

法人名：特定非営利活動法人ほっぺ

所在地：兵庫県三木市緑が丘町東2丁目4-8

代表者：大森 奈津子

設立：2016年 任意団体 「子育て交流のひろば ほっぺ」として発足。2019年2月法人化。

HP：https://hoppe-npo.com/

事業内容：子育て支援事業、親子のための居場所づくり、託児、子育てイベント、子育て講演会、保育事業 、相談