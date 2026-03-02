＼イチローさん×山本由伸選手 ついに夢の共演が実現／「待ってたよ」イチローさんが山本選手と熱い握手佐藤製薬 新TVCM『共演・出会い』篇公開！

佐藤製薬株式会社

佐藤製薬株式会社（本社：東京都港区、社長：佐藤誠一）は、長年ユンケルのブランドアンバサダーを務めるイチローさんと、新たにユンケルファミリーに加わった山本由伸選手が初共演する新TVCM、「共演・出会い」篇を、2026年3月2日（月）より公開いたします。また、TVCM公開にあわせて、初共演を記念したオリジナルグッズが当たる「ユンケル イチローさん×山本由伸選手 初共演キャンペーン」も、2026年4月30日（木）まで実施いたします。

新TVCMでは、広大な球場を舞台に、ユンケルを手に歩み出す二人が距離を縮めていく様子を描写。山本選手の「はじめました。」という言葉に、イチローさんが「待ってたよ。」と応え、ユンケルファミリーに迎え入れます。挑戦を続けてきた二人が、ユンケルを手にマウンドで合流し、力強く握手を交わす様子を描いています。

＜ユンケル新TVCM『共演・出会い」篇』の見どころ ＞

・ イチローさんと山本選手の初共演がついに実現！世代を超えた二人が同じ球場に立つ、貴重な瞬間から目が離せません

・ 球場を舞台に、ユンケルを手に歩み寄る二人がラウンドで力強く握手を交わす印象的なシーンにも注目。挑戦を続けてきた二人が、ユンケルファミリーとしてついに出会う瞬間を、シンプルかつ象徴的に表現しています。

・ 初共演を記念した「ユンケル イチローさん×山本由伸選手 初共演キャンペーン」もスタート。ここでしか手に入らないオリジナルグッズをお楽しみに！

ユンケル新TVCM『共演・出会い」篇』概要

今回のTVCMは、長年ユンケルのTVCMに出演してきたイチローさんと、新たにユンケルファミリーに加わった山本由伸選手の、初共演を描いた内容です。舞台は広大な球場。スポットライトに照らされる中、ユンケルを手にした二人が、それぞれの場所から歩み出し、互いにゆっくりと距離を縮めていきます。山本選手の「はじめました。」という言葉に、「待ってたよ。」と答えるイチローさん。マウンドで二人は出会い、「これからも、強くあるために」という想いとともに、力強く握手を交わします。ラストは、「ユンケル、投入!!」という掛け声を合図に、マウンド中央に立つ二人と製品が映し出され、CMは締めくくられます。挑戦を続ける二人が同じ舞台に立ち、これからもユンケルとともに前へ進む姿を描いたドラマチックな映像に仕上がりました。

撮影エピソード

初の共演となった本CMの撮影当日、山本由伸選手はとても緊張した面持ちで撮影に臨んでいました。そんな中、先にカメラ前に立ったイチローさんが、落ち着いた佇まいと抜群の演技力でソロカットの撮影を進めていくと、山本選手はその様子を真剣な眼差しで見つめています。いよいよ二人での共演カットが始まると、イチローさんが自然に山本選手をリード。撮影が進むにつれて緊張もほぐれ、合間には笑顔で言葉を交わすほどに。撮影を通して距離が縮まっていく様子が印象的な現場でした。

「ユンケル イチローさん×山本由伸選手 初共演キャンペーン」概要

メジャーリーグ野球殿堂入りを果たしたイチローさんと、ワールドシリーズ最優秀選手賞（MVP）を受賞した山本由伸選手。2026年、二人がユンケルのTVCMで初共演を果たしました。ユンケルファミリーとしての初共演を記念し、オリジナルグッズが当たる「ユンケル イチローさん×山本由伸選手 初共演キャンペーン」を実施いたします。

キャンペーンサイト：https://www.yunker.jp/yunker-family-cp2026/

■キャンペーン名

「ユンケル イチローさん×山本由伸選手 初共演キャンペーン」

■実施期間

2026年3月2日（月）4:00 ～ 2026年4月30日（木）23:59

■応募方法

佐藤製薬公式X（旧Twitter）アカウント（@satoseiyaku_co）をフォローし、キャンペーン対象の投稿に、テーマに沿った回答を引用リポストして応募。

または、特設サイト内の応募フォームからお申し込みいただけます。

■当選について

応募者の中から抽選で、合計200名様に景品が当たります。

当選者には、佐藤製薬公式XアカウントよりDMでご連絡、または景品の発送をもって当選発表といたします。

■景品内容

A賞：

・イチローさんコース（50名様）

・山本由伸選手コース（50名様）

B賞：

・イチローさんコース（50名様）

・山本由伸選手コース（50名様）

※景品の詳細は、特設サイトをご確認ください。

出演者プロフィール

イチロー（鈴木 一朗／すずき いちろう）

1973年10月22日生まれ、愛知県出身の元プロ野球選手（外野手）。オリックス・ブルーウェーブでプロデビュー後、2001年にシアトル・マリナーズへ移籍し、MLB1年目でMVP・新人王を獲得。日米通算4367安打、MLBシーズン最多安打記録（262本）保持者。2025年に日本人初の米国野球殿堂入りを果たした。現在も野球に関わり続け、指導や普及活動を行っている。

山本 由伸（やまもと よしのぶ）

1998年8月17日生まれ、岡山県出身のプロ野球選手（投手）。都城高校から2016年ドラフト4位でオリックス・バファローズに入団し、3度のリーグ優勝に貢献。日本球界で史上初の3年連続投手四冠を達成し、沢村賞を3回受賞。2024年にMLB・ロサンゼルス・ドジャースと契約し、ワールドシリーズ優勝を果たす。2025年シーズンではMLB・ロサンゼルス・ドジャースのエースとして活躍し、ワールドシリーズで3勝を挙げて日本人投手として初のMVPを受賞。第7戦では中0日でリリーフ登板し、延長戦を無失点で抑える圧巻の投球を披露。ドジャースの2年連続世界一に大きく貢献し、MLBでもトップクラスの評価を受けている。

「ユンケル」製品情報

1967年に誕生したミニドリンク剤「ユンケル黄帝」シリーズは、滋養強壮や肉体疲労時、かぜで熱がある時などの栄養補給におすすめの「栄養ドリンク」です。その効き目の良さから、幅広い年代の方々にさまざまなシーンで利用されています。

2023年12月に主力製品のユンケル黄帝をリニューアル発売しました。ストレスからくる精神的な疲れやスマートフォンなど電子機器の長時間使用といった脳への負担からくる疲れなど、変わりゆく現代の疲れに対応するために成分を強化。また、開けやすさ・飲みやすさを追求したボトルへの変更や、パッケージの二次元コードを利用した製品表示の多言語化や音声機能の追加なども通して、新しいユーザーの獲得を図っています。

https://www.yunker.jp/

ユンケル黄帝（第2類医薬品） 製品特長- 肉体疲労時、発熱性消耗性疾患時などの栄養補給に効果的なユンケルの基本となる1本です。- 動物性生薬と植物性生薬をバランスよく、計8種類の生薬を配合しています。- スッキリ飲みやすい味です。