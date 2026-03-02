Epics DAO、Solana Alpha NFTカードパック全10,643ミントで絶版 ― スナップショット完了、ベータプラットフォームへ

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）が運営する Epics DAO は、2026年2月28日をもってアルファプラットフォーム ( https://app.epics.dev/ )を閉鎖し、スナップショットの取得を完了したことをお知らせします。

Buidlers Guild Alpha カードパックは合計10,643パックがミントされ、絶版となりました。多くの皆様にご支持いただきましたこと、心より御礼申し上げます。3月にはベータプラットフォームのリリース、4月にはいよいよ「開封の儀」が始まります。

Alpha カードパック ミント実績

Buidlers Guild Alpha の各カードパックにおけるミント数は以下のとおりです。

The First Dev（魔法パック）: 1,812 パック

The First Degen（魔法具パック）: 3,965 パック

The First Investor（モンスターパック）: 4,866 パック

合計: 10,643 パック

2月28日のアルファプラットフォーム閉鎖に伴い、これらの Alpha カードパックは新規ミントが終了し、絶版となりました。現在は Magic Eden をはじめとする Solana NFT マーケットプレイスにて、二次流通のパックのみ入手可能です。

Magic Eden（Buidlers Guild Alpha パック）

The First Dev: https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-dev

The First Degen: https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-degen

The First Investor: https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-investor

スナップショット取得完了 ― あなたの貢献が刻まれました

2026年2月28日（UTC 23:59）をもって、アルファプラットフォームにおけるスナップショットの取得が完了しました。

今回のスナップショットには、これまでの Epics DAO での活動履歴と貢献の記録、EPCTトークンやBDLC、カードパックNFTの取引履歴が刻まれています。この記録は、今後のプラットフォーム上でのイベント、限定パックのミント、そして Validators DAO のトークンエアドロップ（時期未定）に利用される予定です。

今後もこれらの活動に関する不定期のスナップショットが予定されており、継続的な参加と貢献がより大きな価値につながる設計となっています。アルファで積み重ねた活動は、ベータ以降のさまざまな特典やイベントの基盤となります。

ベータプラットフォームへの移行 ― 開封の儀がやってくる

アルファプラットフォーム閉鎖後、2026年3月中にベータプラットフォームのリリースを予定しています。

そして4月には、皆様がお手元に持つ Alpha カードパックを開封できる「開封の儀」がいよいよ始まります。全312種のカードの中から、あなたのパックには何が入っているのか。ぜひお楽しみに。

Buidlers Guild Alpha NFT カードリスト（全312種）: https://epics.dev/ja/nft-card-list/

ベータプラットフォームのリリース詳細については、続報をご期待ください。

Epics DAO が NFT カードゲームに取り組む理由

Epics DAO は、オープンソースソフトウェアが社会や技術の基盤として不可欠である一方で、その維持と継続が構造的に不安定であるという現実に向き合っています。

この問題に対し、Epics DAO は NFT 対戦カードゲーム「Buidlers Guild」を通じた新しいアプローチを採用しています。その理由は以下の構造にあります。

対戦カードゲームには、モンスター・魔法・装備といった異なる種類のカードをバランスよく揃えなければ強いデッキを構築できないという本質的な性質があります。Buidlers Guild では Dev（開発者）、Degen（コミュニティ）、Investor（投資家）という三つのジョブをこのカード構造に対応させることで、特定の役割だけでなく全体の関与がバランスよく促される仕組みを構築しています。

ゲーミフィケーションとインセンティブ設計を組み合わせることで、アテンションの持続と実際に必要な仕事への新しい経済的支援が可能になります。さらに、ブロックチェーンの活用により、ルールにインセンティブを直接組み込み、それをグローバルに適用することが可能になりました。プログラムにインセンティブを組み込めることで、ゲームと経済支援の融合が初めて実現します。

BDLC NFT ホルダー向け特典

Epics DAO および Validators DAO は、コミュニティ NFT「BDLC」の保有者に対し、ハイパフォーマンス Solana RPC サービス「ERPC」の利用権を無償で永続提供しています。BDLC NFT を保持している限り、ERPC を無料でご利用いただけます。

コミュニティ NFT BDLC の所持者は、以下をはじめとするさまざまな優先権を得ます。

- ERPC サービスベータテストへの優先参加- Epics DAO・Validators DAO の限定ガチャへの参加- 新サービスおよび新機能への優先アクセス- 不定期のスナップショットによる特典

BDLC ホルダーは、常に私たちの Exclusive なコミュニティメンバーです。共に Solana エコシステムおよびオープンソースソフトウェアの発展に貢献してまいります。

BDLC NFT マーケット: https://magiceden.io/marketplace/buidlersc

ERPC - Enhanced Solana RPC: https://erpc.global/ja

Epics DAO 公式 Discord: https://discord.gg/GmHYfyRamx

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

皆様へ

合計10,643パックのミント、誠にありがとうございました。皆様のご支援が、Epics DAO の活動を支えています。引き続き何卒よろしくお願いいたします。

※ 本記事は情報提供を目的としたものであり、金融アドバイスではありません（NFA: Not Financial Advice）。トークンや NFT の取得・取引に際しては、ご自身で十分な調査を行ったうえでご判断ください（DYOR: Do Your Own Research）。

関連リンク

Epics DAO 公式サイト: https://epics.dev/ja

Buidlers Guild NFT カードリスト: https://epics.dev/ja/nft-card-list/

ERPC - Enhanced Solana RPC: https://erpc.global/ja

