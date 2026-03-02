チョコレートプラネット新 CM の裏側を初公開!キャラパキ 発掘恐⻯チョコ 新CM「決めろ必殺技!」篇WEB メイキングムービー解禁

株式会社バンダイ（キャンディ事業部）

株式会社バンダイ キャンディ事業部(本社:東京都台東区)は、シリーズ累計出荷数 2 億個を突破したエンターテインメント菓子『キャラパキ』シリーズの「キャラパキ 発掘恐⻯チョコ」の新 TVCM 「決めろ必殺技!」篇を、2026 年 3 月 7 日(土)より全国で放映開始いたします。

それに伴い、新 CM に出演するお笑いコンビ・チョコレートプラネット(長田庄平さん・松尾駿さん)のCM 撮影の裏側を収めた WEB メイキングムービーを新たに公開いたします。

- 必殺技が生まれる瞬間に密着。笑いと試行錯誤が詰まった WEB メイキングを公開

今回公開される WEB メイキングムービーでは、新 CM「決めろ必殺技!」篇の撮影現場に密着。

長田庄平さん・松尾駿さんが必殺技を次々と繰り出すシーンの舞台裏や、真剣な表情から一転して笑いが起こる瞬間など、CM 本編では見ることのできない素顔や掛け合いを収録しています。

必殺技ポーズの試行錯誤など、完成版 CM がより楽しくなる見どころが詰まった映像となっています。また、メイキングの一コマとして長田さんが、6 秒の制限時間内でキャラパキに挑戦する、“6 秒キャラパキ”に挑戦。“割って楽しい”キャラパキの魅力を伝えます。

YouTube:https://youtu.be/SFDF6LMHY50

- 制限時間は 6 秒!長田 Jr.が“6 秒キャラパキ”に挑戦

お二人の YouTube の人気企画「6 秒クッキング」にちなんで、長田 Jr.が“6 秒キャラパキ”に挑戦。制限時間 6 秒以内にキャラパキを成功させる、というルールのもとチャレンジがスタートします。

松尾 Jr.の「よ～い、スタート!」の掛け声とともにカウントが始まる中、長田 Jr.は「アルティメットフィンガーオーバードライブ......デスティニー!!」と全力で必殺技を披露。勢いそのままにチョコを割りますが、思いっきり割ってしまい、まさかの展開に。思わず「あ～～～!」と声を上げる 2 人のリアクションに、現場は笑いに包まれました。最後は、割れたチョコを 2 人で試食し、「おいしい」と満面の笑顔。ハプニングさえも楽しさに変えてしまう、キャラパキならではの魅力が伝わるチャレンジとなりました。

■チョコレートプラネット松尾駿さん・長田庄平さんインタビュー

Q. 今回の CM は、「キャラパキ」を本気で割る子どもたちを演じる企画でしたがいかがでしたか?出演のお二人から視聴者に注目してほしいポイントについてお聞かせください。

長田:もうすごい大人の人がいっぱいいたんですけど、自分的には(松尾)駿が横にいてくれたから、楽しくできたかなって思います!

松尾:俺は、いっぱい好きなキャラパキをやって...、必殺技とかやって...、それをすごく撮ってくれて...、すごく楽しくて...。

(松尾さんの話をさえぎるように)

長田:お前、いっぱい(キャラパキを)持ち帰ってたな!

松尾:なんだよ、言うなよ、それ!!(恥)やって楽しかったです!

ーー今日は少年になりきってましたね。

長田:はい!少年になりきってというか...。

松尾:はい!9 歳です!

ーー必殺技をくり出して楽しむ姿がすごく印象的でした。

長田:はい。めちゃくちゃかっこいい必殺技を本当に使えたらいいなって思う気持ちでやりました!

松尾:俺も、途中...。

長田:ちょっと噛んでたよな?

松尾:それは、なんか、すごく一生懸命やったら、そういう風になっちゃったけど......なんか、すごく...。

長田:声、大きすぎたんだよな?

(松尾さん、泣き始める)

長田:ごめん、ごめん、ごめん。違う、違う、違う。がんばったんだよ。

松尾:ごめん、一生懸命やったんだよ。

長田:がんばった、がんばった、がんばったよ、ごめん!

(松尾さん泣き止む)

松尾:でも、楽しかったです!

Q.「キャラパキ 発掘恐⻯チョコ」の中では、どの恐⻯が一番お気に入りですか?

長田:僕はやっぱり(手元で T の文字を作りながら)、ティ(T)リケラトプスかな...、と思います!角がすごい生えてるし、めちゃくちゃかっこいい。突進していくと、誰も止められないっていう感じあります。

松尾:俺?俺は...。

(松尾さんが話そうとするのをさえぎって)

長田:餌もめちゃくちゃ食べるし、草食だけど、草食の中でもめちゃくちゃ強い恐⻯なので、大好きです!!

松尾:俺は、なんか、難しさとかもあって、ステゴサウルスとか、すごく難しくて好き～。

(再び松尾さんの話をそらして)

長田:やっぱり難しいのが、トリケラトプスは、この角の間の真ん中のところは指が入んないので、あれをどうやってやるんだろう?噛んでもダメだから...。う～ん、難しい...。ひじかな?

松尾:ダメだよ!

長田:ダメだよな...?

松尾:お母さんに怒られちゃうよ!

長田:そうだよな!

松尾:俺はやっぱり、(ステゴサウルスの)背中のゴツゴツしたとこが、難しい。

Q.お二人は結成 20 年ですが、「続けてきたからこそ見えてきた相方の意外な一面」はありますか?

長田:はい!20 年やってきたんですけど、駿くんは、俺が出した音を真似してくるなって思います。今日も、僕が、おなかが「グー」って鳴ったら「グー」って言うし、げっぷしたら「ゲプッ」て言います。気持ち悪いです(笑)。気持ち悪いんで、やめてほしいです!

松尾:(笑)恥ずかしいです。え～と、(長田)庄平くんは、最近なんか、体を鍛えてて、なんだか恐

⻯になりたいんだなって思ってます。

(長田さん、ガッツポーズで筋肉を見せる)

松尾:わ～強そう～(笑)。

Q.今回 CM に出演し、キャラパキ発掘恐⻯チョコの新たな一面は発掘(発見)できましたか?

長田:やっぱり思ってるより、ドキドキワクワク、パキパキできる...そんな楽しいお菓子だなと思いました!

松尾:必殺技を、自分で考えて割ったりとかして、必殺技を出したりとか、割ったりとかしたら、必殺技とかを考えて、やったりとか...。

(松尾さんが話そうとするのをさえぎって)

長田:全部おいしいしね!全部おいしい。

松尾:おいしいです!

長田:おいしさは変わらない。失敗してもおいしさは変わらない!

松尾:そう!おいしいから食べる。

長田:成功したら、もっとおいしく感じるかも。

松尾:だから、必殺技とか、考えてやったりとか、したらいいかなって。いちご味も加わったからね。

Q.インタビュー映像公開日の翌日(3 月 3 日)はひな祭りです。子どもにまつわる日ということで、子

供時代の“これは忘れられない”というエピソードがあれば教えてください。

長田:小学校の時に、泥団子を作るのがめちゃくちゃ流行ってて。小学校4年生ぐらいの時に、完璧な真円のピカピカの泥団子を作って、それを隠しといたんです。小学校6年の卒業する時に見に行ったら、まだありました(笑)。

ーーその泥団子の運命は…!?

長田:割りました(笑)。

松尾:(笑)好きだもんねぇ。キャラパキみたいに?

長田:そう、キャラパキみたいに、泥団子を...パキっと割りました。はい、パキッと!

松尾:俺は、神奈川県の箱根出身なんだけど、昔、野犬がいっぱいいて、5 匹ぐらいに囲まれたことがあります。野犬も、囲むだけで何もしてこなくて、「なんだろう...これ?」って思ったことがあります。野犬いっぱいに囲まれて、野犬も何をするわけでもなく、囲むだけで何分もずっと囲まれるっていうことありました。

Q.視聴者の皆さんに今回の CM を見て、どんな気持ちで「キャラパキ」に挑戦してほしいですか?

長田:本当に仲のいい友だちと一緒に、自分なりの必殺技を考えて出し合って欲しいです。そして、パキってやると、すっごく楽しいと思います!(ガッツポーズ)

松尾:(ガッツポーズを見て)強そう!俺もみんなでおいしく食べてもらいたいです!必殺技を考えてやっ

てくれたら楽しいんじゃないかなって思います。

■出演者プロフィール

チョコレートプラネット 長田庄平さん 松尾駿さん

吉本興業所属の長田庄平と松尾駿によるお笑いコンビ。ともに 2005 年 NSC 東京校 11 期生。2014 年「キングオブコント」準優勝、2015 年NHK新人お笑い大賞受賞、2018 年「キングオブコント」決勝進出 3 位を獲得。CX「新しいカギ」、TBS「THE 神業チャレンジ」などレギュラー出演番組多数。

■TVCM 概要

タイトル : キャラパキ 発掘恐⻯チョコ 「決めろ必殺技!」篇(15 秒)

エリア : 全国

出演者 : チョコレートプラネット 長田庄平さん、松尾駿さん

期間 : 2026 年 3 月 7 日(土)～

YouTube: https://youtu.be/PqCwgc3rCAg

公式サイト:https://www.bandai.co.jp/candy/products/2025/4549660224556251.html

■製品情報

シリーズ累計出荷数 2 億個を突破した『キャラパキ』シリーズは、パフ入りの板チョコレートをパキパキ割ってキャラクターやアイテムを取り出す“遊び”要素が詰まったオリジナルチョコレート菓子シリーズです。本商品「キャラパキ 発掘恐⻯チョコ」は、恐⻯の化石をデザインしたもので、まるで古代の世界で生きているかのような迫力ある造形で、お子さまが手に取った瞬間から楽しめる仕様となっています。味は、「ホワイト」「パフ入りチョコ」、そしてお子さまに人気の「イチゴ味」が加わった 3 色・3 味。カラフルな組み合わせ

により、見た目はもちろん、食べる楽しさも追求した商品です。ラインナップはシークレットを含む全 8 種で、どの恐⻯の化石が出てくるかは、開けてからのお楽しみです。

商品名 :キャラパキ 発掘恐⻯チョコ

希望小売価格:120 円(税込:130 円)

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税 8%にて表示しております。

内容 :準チョコレート 1 個(全 8 種/うちシークレット 1 種)

・ラインナップ :

1. モササウルス

2. スピノサウルス

3. プテラノドン

4. ブラキオサウルス

5. ティラノサウルス

6. トリケラトプス

7. ステゴサウルス

8. シークレット

・生産エリア :日本

・販売ルート :全国量販店の菓子売場等

・発売元 :株式会社バンダイ