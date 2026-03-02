シャウエッセン(R)『おいちぃず』がチーズ量150%&チーズ6種に進化して登場　「♪おいちぃぃぃぃぃぃ」歌唱で世界的ソプラニスタ岡本知高さんと国民的ソウルシンガー松崎しげるさんの初デュエットが実現！

日本ハム株式会社ちゃうエッセンプロジェクト事務局

日本ハム株式会社は、シャウエッセン(R)のフレーバー「おいちぃず」から、チーズ量150％※へ“限界突破”した期間限定商品『シャウエッセン(R) おいちぃぃぃぃぃぃず』を、2026年3月1日（日）より全国で発売いたします。

さらに発売に合わせ、『おいちぃず』からより濃厚な『おいちぃぃぃぃぃぃず』に変わったことをお伝えするために、世界的ソプラニスタ・岡本知高さんと国民的ソウルシンガー・松崎しげるさんが“チーズ歌唱”を披露する新CMを3本公開します。第１弾CMは、岡本さんが伸びやかなチーズ独唱を披露、第２弾では、松崎さんも参戦して、初となるデュエットが実現。さらに第３弾では、岡本さんと松崎さんがまさかの６人に増加し、6種のチーズに増量した『シャウエッセン(R) おいちぃぃぃぃぃぃず』のおいしさを“六重唱”で表現しています。オペラとソウルの融合で、思わず口ずさみたくなる濃厚な「おいちぃぃぃぃぃぃず♪」が、親子の食卓に“おいちぃハーモニー”の時間をお届けします。新CMは2026年3月2日（月）より、WEBでの公開を、2026年3月20日(金)より近畿、中国地方での TVCM放映を予定しております。

※従来品(おいちぃず)のプロセスチーズ使用量と比較

〈新CM概要〉

※TVでの放映は第2弾のみ

・第1弾：シャウエッセンおいちぃぃぃぃぃぃず「独唱」篇（30秒）

https://youtu.be/FIK8H3ERtL0 ※2026年3月2日（月）AM10:00公開

・第2弾：シャウエッセンおいちぃぃぃぃぃぃず「デュエット」篇（30秒）

https://youtu.be/W5wTE4UUby0 ※2026年3月2日（月）AM10:00公開

・第3弾：シャウエッセンおいちぃぃぃぃぃぃず「チーズの6重奏」篇（30秒）

https://youtu.be/7UwDAYstNsQ ※2026年3月2日（月）AM10:00公開

・出演：岡本知高、松崎しげる

・公開日：2026年3月2日（月）

・TVCM放映エリア：近畿、中国地方※第2弾のみ

・公式サイト：https://www.nipponham.co.jp/products/ham_sausages/sausages/24731/

※2026年3月2日（月）AM10:00公開

〈第１弾CMストーリー〉

世界的ソプラニスタ・岡本知高さんが「おいちぃぃぃぃぃぃず♪」と、チーズのように伸ばして伸ばして歌い上げ、濃厚チーズのよろこびを全身で表現します。冒頭は『おいちぃず』のパッケージ登場からスタートし、岡本さんが歌い出すと同時に、カメラへぐっと距離を詰めるように迫り、表情も声量も“限界突破”へと加速。思わず息をのむほど伸びやかな独唱で、濃厚チーズの高揚感をストレートに体感させます。クライマックスでは、『おいちぃぃぃぃぃぃず』のパッケージが大きく映し出され、「※まだ続きます」のテロップとともに延長戦へ。「おいちぃぃぃぃぃぃず♪」をしっかり印象づけて歌唱終了。ここまで驚きのワンカットで進み、歌い終わった後の静けさまで含め、思わず口ずさみたくなるような余韻を残すCMに仕上がっています。

〈第2弾CMストーリー〉

岡本知高さんと国民的ソウルシンガー・松崎しげるさんが「おいちぃぃぃぃぃぃず♪」の濃厚デュエットを披露。なんとお2人がデュエットするのはこれが初めてとなります。『おいちぃず』のパッケージ登場から始まり、岡本さんがアイコンタクトを送ったその先には…まさかの松崎さんが登場。視線を交わした瞬間、とてつもないインパクトで歌唱がスタート。カメラに向かってぐっと距離を詰めるように迫りながら、2人の表情も声量も“限界突破”へと加速。チーズ量150%※の『おいちぃぃぃぃぃぃず』のように伸ばして歌い上げ、息をのむほどの伸びやかなロングトーンと、情熱的なシャウトの連続、そして濃厚なハーモニーで、濃厚チーズの高揚感をまっすぐ体感させます。『おいちぃぃぃぃぃぃず』のパッケージが大きく映し出されCMが終了すると思いきや…「※まだ続きます」のテロップと共に歌唱も延長戦に突入。最後は歌い終わりの余韻の中で、『おいちぃぃぃぃぃぃず』をパリッ!!と食べる2人の幸せな表情で締めくくられます。音響にもこだわり、イヤフォンを使用すると２人の声が左右からそれぞれ聞こえる演出で、まるでその場でデュエットを聞いているような臨場感に包まれます。ぜひイヤフォンでこだわりの立体音響もお楽しみください。

〈第3弾CMストーリー〉

3本目のCMでは、チーズ量150%※、そして6種の濃厚チーズを表現し、岡本知高さんと松崎しげるさんがまさかの6人に進化して”六重唱”を披露。岡本さんが肩を叩かれ振り向くと、そこにはもう２人の岡本さんが登場。続いて松崎さんも肩を叩かれると、さらに２人の松崎さんが現れ、2人が6人へと増え、６人で呼吸を合わせた瞬間、魅惑の合唱がスタート。岡本さんのオペラティックなロングトーンに、松崎さんの情熱的なシャウトが重なり、6人で織りなす魅惑のハーモニーで濃厚チーズのよろこびを全身で表現します。「おいちぃぃぃぃぃぃず♪」の余韻をしっかり印象づけ、歌い終わった後の静かな余韻の中で、『おいちぃぃぃぃぃぃず』をパリッ!!と食べる6人の幸せな表情でCMは終わります。ステレオサウンドを活かし、6人の声が左右から立体的に聞こえる演出で、その場で合唱を聴いているような臨場感です（イヤフォン推奨）。

〈岡本知高さん・松崎しげるさんの感想コメント〉※一部抜粋

本CMの撮影後に、岡本さんと松崎さんへインタビューを行いました。初デュエットが実現した撮影・収録のエピソードや、実際に新商品を食べた際に思わず出てしまう『おいちぃぃぃぃぃぃず』の歌唱は必見です。なお、これらの撮影後のコメントの様子を収めた動画は、公式YouTubeにて3月2日（月）AM10:00より公開します。

URL：https://www.youtube.com/@NipponhamGroup

●シャウエッセンおいちぃぃぃぃぃぃずを食べてみていかがですか？

（岡本さん）

「いただきます。あぁ、おいしそう…（パリッ!!）う～ん！う～ん…おいしい！口いっぱいにこのジューシーなチーズの香りと、お肉のね、いま、エキスが弾け飛んだの！見えました？もう口いっぱいに幸せが広がって、本当に ♪おいちぃぃぃぃぃぃず ですね～。」

（松崎さん）

「かぁー！うまいね。大ファンなんですよ僕。これはやっぱりね、一口でやっぱりチーズの味がガーッと濃厚じゃないですか。これ持って、ちょっとキャンプ行きたいね、うん。うんまっ！あー、あー、あー（発声練習）♪おいちぃぃぃぃぃぃず うん。一言でこれです。」

●シャウエッセンおいちぃぃぃぃぃぃずのCM撮影での共演はいかがでしたか？

（松崎さん）「岡本さんと一緒にできるっていうのは嬉しかった。俺らいつもステージでご一緒するじゃないですか。でも岡本さんの綺麗な声というか、あのハイトーンで、もう自分がこう包み込まれるような、その雰囲気をね、本当にレコーディングで味わえました。素晴らしい。」

（岡本さん）「嬉しい、光栄です。我々は子供たちのためのね、チャリティーコンサートでもご一緒させていただいてね。だけど、2人でデュエットする機会は今回初めてなんですよね。僕の声と、それから松崎さんの声が混ざったら、どんなに素敵なことになるかと思って。おいちぃぃぃぃぃぃずがどこまで膨らむかなと。」

（松崎さん）「コラボするっていうのはね、今回のこのおいちぃぃぃぃぃぃずで初めて実現されて。これはね、すごいことで、いやちょっとね、癖になりますよ。」

（岡本さん）「いいですね。」

（松崎さん）「♪おいちぃぃぃず ♪おいちぃぃぃぃぃぃず もういくら高いキーでも出そうな感じがしますよ。僕は何しろこのおいちぃずの音源を聴いた時に、自分はやっぱりシャウトだなと思いました。それとやっぱり岡本さんのあの綺麗なメロディーの中に『はぁぁぁぁんしぇ！』っていうね、そういうコラボを面白いんじゃないかなっていうイメージはそのまま作家さんに通じたみたいで。こういうのもあるんだなっていう、素敵でしたよすごく。」

●お二人の6重唱にはスタッフ全員鳥肌が立ちました

（松崎さん）「嬉しいですよね3人というのはね。」

（岡本さん）「我々がお互い3人ずついましたからね。それがこの現場ですぐに音も重なれば体も3人分で重なっていって驚きましたねあれには。」

（松崎さん）「夢みたいな瞬間でした。こんなことも？！こんなことも？！って。僕芸能生活57年やってきてなのにこんなびっくりして、いつも待ち時間があるのに全然待ち時間がない。見ることやること全部新しくて、これ年とってられないよね。」

（岡本さん）「そうですよね。まだまだおぃちいずみたいに新しいものが出てきますよね。」

（松崎さん）「2倍も3倍も4倍もね。今年喜寿（77歳）なんですけど、おいちぃずを食べたら後50年は生きられそうですね。」

〈全国店頭でスペシャル店頭POPも公開〉

さらに３月２日から、全国のスーパーマーケットにて、『おいちぃぃぃぃぃぃず』の世界観を体感できるスペシャル店頭POPも順次展開します。スペシャル店頭POPでは、岡本知高さんと松崎しげるさんとの2ショットで『おいちぃぃぃぃぃぃず』を挟んだ夢のデュエットの姿を掲出予定です。売場でも、思わず口ずさみたくなる“おいちぃぃぃぃぃぃず体験”をお楽しみください。

〈商品情報〉

昨年リニューアルした『おいちぃず』から、期間限定で“さらに濃厚”に進化した新商品『おいちぃぃぃぃぃぃず』が登場します。

本商品は、プロセズチーズを従来品『おいちぃず』の150％※（1.5倍）配合し、さらにチーズを1種増の6種にすることで、より厚みのある濃厚なチーズ感を実現しました。

使用するチーズは、チェダーチーズ／クリームチーズ／ゴーダチーズ／カマンベールチーズパウダー／マリボーチーズ／パルメザンチーズの6種。重ね合わせることで、ひと口目から広がる濃厚なチーズの味わいを追求しています。

一方で、シャウエッセンならではの“お肉の旨み”と“パリッ!!”とした食感もきちんと感じられるよう、チーズとのバランスにもこだわりました。外はパリッ!!、中からチーズの香りがふわっと広がります。

チーズが「自分も好きだし、子どもも大好き」というご家庭でも、家族みんなで一緒に楽しめるおいしさを目指しました。お子さまはもちろん、チーズ好きな大人も満足できる、食卓の一品としての満足感をお楽しみいただけます。

～チーズが限界突破。とろける濃厚、でもシャウエッセンの旨みはそのまま～

・現行品『おいちぃず』からチーズ原料配合量を見直し、チーズ量150％※へ

・6種チーズを重ねた濃厚な味わいで、チーズ好きな大人も子どもも大満足

・外はパリッ!!、中からチーズの香りがふわっと広がる

商品名 ：『シャウエッセン(R) おいちぃぃぃぃぃぃず』

内容量 ：94g/94g×2束

参考小売価格 ：291円/583円（税込）

保存方法 ：冷蔵（10℃以下）

〈開発秘話Q&A〉

Q. どうしてチーズ量150%※にしたのでしょうか？

A. 当初は、チーズをたくさん入れたらチーズ好きのお客様が喜ぶのではないか！と、シャウエッセンがシャウエッセンとして味を保てるギリギリを狙ってより多くのチーズを詰め込んでみました。しかし試食したところ、その味は完全にチーズそのもの。しまった、シャウエッセンの味が完全に埋もれてしまった。そんな気づきのもと徐々にチーズ量を調整していき、絶妙なバランス感にたどり着いたのがチーズ量150%※です。

Q. どうして6種チーズにしたのですか？

A.シャウエッセンのチーズフレーバーは、2019年発売の「シャウエッセン チェダー＆カマンベール」からはじまりました。昨年2025年にリニューアルした『おいちぃず』では5種に。そして今回、プロセスチーズの中にマリボーチーズというデンマーク原産の新しい種類のチーズを加え、チーズが織りなす六重奏（セクステット）に辿り着きました。ちなみに、「ぃ」の数も6個に増量しています。

※従来品(おいちぃず)のプロセスチーズ使用量と比較

〈会社情報〉

社名 ：日本ハム株式会社/NH Foods Ltd.

代表取締役社長 ：井川 伸久

所在地 ：大阪市北区梅田二丁目4番9号ブリーゼタワー

創業 ：1949年5月30日

資本金 ：36,294百万円（2025年3月31日現在）

URL ：https://www.nipponham.co.jp/

事業内容 ：食品の製造・販売 等