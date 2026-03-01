染谷俊之・小西詠斗・細貝圭・世古口凌が「UNREAL-不条理雑貨店-」ドラマ振り返りイベントで撮影当時の裏側を大暴露!?

テレビ大阪株式会社(C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会

染谷俊之と小西詠斗がW主演を務めたドラマ「UNREAL-不条理雑貨店-」 （テレビ大阪、2025年10月放送）のコメンタリートークショーイベントが3月1日（日）に開催された。

このイベントは全6話のドラマを出演者と一緒に見ながらのコメンタリートークショーとなっており、第一部（1話・2話）、第二部（3話・4話）、第三部（5話・6話）の構成となっている。

ヤギオ役・染谷俊之とムネチカ役・小西詠斗をはじめ、黒澤羊時役の細貝圭、鮭とば役の世古口凌が登壇し、観客と一緒に、改めてドラマを楽しんだ。

さらに第一部には、ドラマの1話にゲスト出演した石黒英雄も登場し、撮影の裏話も…

大盛り上がりとなったイベントの模様をレポート！

3月1日(日)「UNREAL-不条理雑貨店-」ドラマ振り返りイベント（第一部）

染谷俊之 (C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会小西詠斗 (C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会

イベントには、W主演を務めたアンティーク雑貨店「UNREAL」の店主・ヤギオ役の染谷俊之、「UNREAL」の近くのカフェで働く高校生・濱家宗哉役の小西詠斗をはじめ、「UNREAL」の前店主・黒澤羊時役の細貝圭、謎の青年・鮭とば役の世古口凌、そして、第1話ゲストの三浦隆之役・石黒英雄が登壇した（石黒は第一部のみ）。

細貝圭 (C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会世古口凌 (C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会石黒英雄 (C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会

登壇者も来場者と共に大スクリーンでドラマを視聴するため、会場では生コメンタリーを楽しめるイベントとなっており、キャストは気になるシーンがあれば、巻き戻したり、止めたりできるなど自由な形式で行われた。

いざ、第1話の上映が始まると「懐かしい！」「（染谷が）セクシー」「（世古口が）かわいい」とそれぞれ感想を述べていく。

左から染谷俊之・小西詠斗 (C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会

撮影の序盤から、長回しの撮影もあって「緊張していた」という染谷。クランクイン初日には、石黒と一緒だったと言い「石黒さんはスーツでビシッと決めていて、僕はジャージ姿。知らない人には、絶対に『石黒さんが主演だ』と勘違いされていたと思います」と述べて笑いを誘った。

左から細貝圭・世古口凌・石黒英雄 (C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会

そんな石黒は、ドラマに登場した世古口を見て「かわいい顔しているな」とポツリ。すると、世古口は「幼く見られるだけです」と照れを見せた。続けて「渋くなりたいです。詠斗くんはこの気持ち分かってくれるはず」と小西にパス。小西は「渋くなりたいですよ～。一緒にヒゲを生やしませんか？」と誘い、会場を笑いで包んだ。

石黒英雄 (C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会世古口凌 (C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会

石黒演じる三浦は、女性に最低な行為をするいわゆる“クズ”な役。しかし、染谷は「（石黒）本人はすごく優しいんですよ。（撮影中）みんなでごはんを食べているときも、女性の共演者が、おひとりで食べているのを見て『みんなで食べようよ』と声をかけていて……。兄貴肌なんです」と絶賛。小西は撮影後、石黒にカフェや洋服店に連れて行ってもらったそうで「めっちゃ楽しかった」と笑顔で振り返った。染谷は、そんな2人の親密さに、思わず「付き合ってんの!?」とツッコミも。

小西詠斗 (C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会細貝圭 (C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会

第1話終盤、ヤギオの学生時代の写真が映し出される一幕では、石黒が突然「めっちゃ似合うね！」「まだ（学生役）いけるね！」とテンションアップ。続けざまに「もう1回見たい！（映像を）止めて！」とお願い。ヤギオの学生時代の写真を全員で堪能するひとときもあり、会場は爆笑に包まれた。

続く第2話では、細貝が演じる黒澤が登場。クランクイン時は緊張していたそうで、NGを出してしまったと回顧。同じシーンにいた染谷が「そうでしたっけ？」と首をかしげた際には、「おい、興味ねーな！」とツッコミも。あらためて「初めての橋本（一）監督だったし、染谷くんと久々の共演だったし……。染谷くんと久々に会えると思って楽しみにしていたら、ずっと役に入っていて怖かった」、とニヤリ。そんな冗談に、染谷はすぐさま「役（に入っていただけ）！」「雑談もしましたやん！」と返答して、笑いを誘った。

第1話のゲストだった石黒は、染谷たちから、その後の撮影や演技の裏話を教わるたび「えっ！」と驚きと感動のリアクション。最終的には「俺のための鑑賞会になってるやん！」と自虐した。

左から細貝圭・世古口凌 (C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会

そんななか、石黒が世古口の芝居に着目。謎の青年を演じる際に、ある動物の動きを取り入れたという世古口に「あれは監督に『意識して』って言われたの？」と質問。世古口が「なんとなくある動物を見ていて、“こういう動きしていたな”って。自分で考えました（役を演じるうえで取り入れた）」と答えると「すごい！」と驚いていた。

小西詠斗 (C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会染谷俊之 (C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会

大盛り上がりのなか、イベントも終盤に。最後に小西は「皆さんと一緒にドラマを見る機会は初めてだったので、すごく新鮮でした。撮影の思い出がよみがえってきたし、それを皆さんと共有できて、すごく楽しい時間でした」とコメント。染谷も「当時は撮影することに必死だったのですが、今は放送も舞台も終わり、こうして皆さんとイベントができているのは夢のようです。僕も懐かしみながら、楽しみながら見させていただきました」と笑顔で振り返った。

【Blu-ray BOX情報】

ドラマ全6話＆舞台「UNREAL-不条理雑貨店」公演映像がBlu-rayBOXに！特典映像としてドラマと舞台のメイキングもたっぷり収録された豪華2枚組！

(C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会

【商品名】「UNREAL-不条理雑貨店-」Blu-ray BOX

【発売日】2026年4月29日(水・祝)

【価格】18,700円(税込)

【内容】2枚組

ドラマ全6話 + 舞台、特典映像（ドラマ・舞台メイキング映像など）、ブックレット

【特典】各サイトにてBlu-ray予約受付中!

各種販売サイト：https://lnk.to/riwgFi9d

▼アニメイト特典

「UNREAL-不条理雑貨店-」 Blu-ray BOX 発売記念イベント応募券 1枚

ミニフォト（54mm×86mm）10枚セット（ヤギオ：染谷俊之、濱家宗哉：小西詠斗、黒澤羊時：細貝圭、鮭とば：世古口凌、水門朝也：新正俊）

▼楽天ブックス特典

選べるキャラファインボード（ドラマver.）選べるキャラファインボード（舞台ver.）※ドラマver.と舞台ver.のいずれか1つ選べる特典となります。

▼Amazon特典

ビジュアルシート2枚セットL判ブロマイド8枚セット

全国アニメイト(通販含む)にてBlu-rayご購入の方の中から抽選で発売記念イベントへご招待！

全国アニメイト(通販含む)にてBlu-rayをご購入いただいた方の中から抽選で、6月14日(日)にanimate hall BLACK(アニメイト池袋本店 北館9F) にて開催される発売記念イベントにご招待！

主演の染谷俊之と小西詠斗のほか、今回新たに世古口凌の登壇も決定！ドラマから舞台へと繋がった「UNREAL-不条理雑貨店-」の世界感が楽しめるイベントを是非お見逃しなく！

【番組概要】

【番組名】「UNREAL-不条理雑貨店-」

【初回放送】2025年10月13日（月・祝）

【放送局】テレビ大阪、テレビ愛知、BSテレ東、テレビせとうち、TVQ九州放送

【主演】染谷俊之 小西詠斗

【出演】細貝圭 世古口凌 黒崎レイナ 新正俊 石黒英雄 加藤大騎 本島純政 ／ 大友康平

【原作】コミック：片山愁 原作：ヨダカケイ 『不条理雑貨店 UNREAL』（新書館）

【監督】橋本一（「相棒」「Solliev0」ほか）

【脚本】烏丸棗（「消せない私」「逃亡医 F」ほか）

【チーフプロデューサー】山本博紀（テレビ大阪）

【プロデューサー】菅谷みにい（MinyMixCreati部）伊藤良一（MinyMixCreati部）佐々木美優（テレビ大阪）

【話数】30分×6話

【制作】テレビ大阪 / MinyMixCreati部

【製作著作】「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会

【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/unreal/

【公式X】https://x.com/unreal_tvo

【公式Instagram】https://www.instagram.com/unreal_tvo

【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@unreal_tvo

【公式ハッシュタグ】#アンリアル