【丹青社ニュースレター2026.2】＜2月のコラム更新情報＞
株式会社丹青社が2025年4月に開設したウェブメディア『丹青ノオト』。毎月の更新情報をニュースレターでお伝えいたします。
▼2月の新規コラムはこちら▼
2026.2.26
異なる視点を掛け合わせ、廃材の可能性を探る。
武蔵野大学×サトー×丹青社が挑んだ軟質ウレタンの利活用
持続的な社会を実現するためには、多様な視点を掛け合わせて課題に向き合う姿勢が必要不可欠です。民間企業と大学などの教育・研究機関の連携による産学連携もそのひとつ。そこで今回は、武蔵野大学サステナビリティ学科の磯部准教授、学生2名と、バーコードやRFIDなどで自動認識ソリューションを提供する株式会社サトー、そして丹青社による産学連携の取り組みにフォーカスし、プロジェクト背景と軌跡、そこから見えてきた産学連携の可能性について話を伺いました。
https://www.tanseisha.co.jp/tanseinote/detail/musashino-university
