【TVerアワード2025】を発表　大賞に『じゃあ、あんたが作ってみろよ』『水曜日のダウンタウン』『名探偵コナン』

民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、「TVerアワード2025」を発表します。

「TVerアワード」は、多くのユーザーに愛され、TVerの発展に寄与した番組を称える目的で、2021年3月に設立された表彰です。前年1月1日から12月31日の間にTVerで配信されたすべての番組を対象に、年間を通じた総再生数を基準として各部門の番組を表彰し、毎年3月に発表しています。

毎日TVerでテレビコンテンツをお楽しみいただいているユーザーの皆さまへの感謝、そして番組に携わるすべての出演者・制作者の皆さまへの敬意を込め、謹んで以下の17番組を表彰します。

また、2025年10月26日に「TVer」が10周年を迎えたことを記念して、「10周年記念賞」を新設しました。受賞番組は後日発表します。

■「TVerアワード2025」特設サイト

【TVerアワード2025】受賞番組

ドラマ大賞 『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBSテレビ）

バラエティ大賞 『水曜日のダウンタウン』（TBSテレビ）

アニメ大賞 『名探偵コナン』（読売テレビ）

部門賞

ドラマ優秀賞 『良いこと悪いこと』（日本テレビ）

ドラマ優秀賞 『御上先生』（TBSテレビ）

深夜ドラマ賞 『夫よ、死んでくれないか』（テレ東）

名作ドラマ賞 『ミステリと言う勿れ』（フジテレビ）

バラエティ優秀賞深夜バラエティ賞 『アメトーーク！』（テレビ朝日）

バラエティ優秀賞 『上田と女が吠える夜』（日本テレビ）

新バラエティ番組賞 『タイムレスマン』（フジテレビ）

関西バラエティ賞 『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（カンテレ）

関西・深夜バラエティ賞 『かまいたちの知らんけど』（MBS毎日放送）

帯バラエティ番組賞 『ラヴィット！』（TBSテレビ）

リアルタイム配信バラエティ番組賞 『それSnow Manにやらせて下さい』（TBSテレビ）

リアルタイム配信エピソード賞 『M-1グランプリ 2025』（ABCテレビ）

アニメ優秀賞アニメエピソード賞 『ワンピース』（フジテレビ）

アニメ優秀賞クールアニメ賞 『薬屋のひとりごと』（日本テレビ）

「TVerアワード」の発表を記念し、受賞ドラマ、バラエティ、アニメをTVerで期間限定配信します。さらに受賞の模様や受賞者（敬称略）の喜びの声など、TVer限定スペシャル動画も特別配信。TVerはすべて無料で見放題です。

●ドラマ大賞『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBSテレビ）

「ドラマ大賞」には、総再生数6,100万を超える大ヒットとなった『じゃあ、あんたが作ってみろよ』を表彰。完璧だった恋人生活に終止符を打った男女二人の再生ロマンスコメディで、竹内涼真演じる海老原勝男のなぜか憎めない “昭和男”ぶりも話題となりました。受賞を記念し、全話を順次期間限定で配信します。

●バラエティ大賞『水曜日のダウンタウン』（TBSテレビ）

「バラエティ大賞」には5年連続で『水曜日のダウンタウン』を表彰。2025年12月17日に配信された「名探偵津田」は、SNSでも話題となり配信開始後6日間で436万再生（※1）を超え、TVerでこれまでに配信されたすべてのバラエティ番組における配信開始後8日間再生数として、歴代最高記録を更新しました。さらにTVer初となる番組累計再生数が3億（※2）を突破するなど、2025年も多くの方にご覧いただきました。受賞を記念し、傑作回6本を期間限定で配信します。

※1：2025年12月17日（水）～12月22日（月）における見逃し配信再生数（TVer DATA MARKETING調べ）

※2：2020年12月16日（水）～2025年11月30日（日）における見逃し配信再生数（TVer DATA MARKETING調べ）



●アニメ大賞『名探偵コナン』（読売テレビ）

「アニメ大賞」には、2年連続で『名探偵コナン』を表彰。子どもから大人まで世代問わず愛される『名探偵コナン』が、TVerにおいてアニメ番組での総再生数が1位となり多くの方にご覧いただきました。受賞を記念し、「怪盗キッドと王冠マジック」「17年前の真相」、劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』の後日談「秘密の残像」の3エピソードを期間限定で配信します。

●ドラマ優秀賞『良いこと悪いこと』（日本テレビ）

SNSでも話題を呼んだ『良いこと悪いこと』が、TVerで配信されたドラマ番組において極めて高い再生数を記録しました。受賞を記念し、全話を順次期間限定で配信します。

●ドラマ優秀賞『御上先生』（TBSテレビ）

松坂桃李演じる東大卒のエリート文科省官僚の御上孝が日本教育に蔓延（はびこ）る腐った権力へ立ち向かう『御上先生』がTVerで配信されたドラマ番組において極めて高い再生数を記録しました。受賞を記念し、全話を順次期間限定で配信します。

●深夜ドラマ賞『夫よ、死んでくれないか』（テレ東）

安達祐実、相武紗季、磯山さやかトリプル主演のマリッジサスペンスドラマ『夫よ、死んでくれないか』が、TVerで配信された23時以降放送のドラマ番組における再生数1位となりました。受賞を記念し、全話を順次期間限定で配信します。

●名作ドラマ賞『ミステリと言う勿れ』（フジテレビ）

菅田将暉主演の『ミステリと言う勿れ』がTVerで2025年に配信された過去ドラマでの総再生数で1位となりました。受賞を記念し、全話を順次期間限定で配信します。

●バラエティ優秀賞深夜バラエティ賞『アメトーーク！』（テレビ朝日）

20年以上愛され続けている人気番組『アメトーーク！』が、TVerで配信されたバラエティ番組において極めて高い再生数を記録し、さらに23時以降に放送されたバラエティ番組での総再生数で3年連続の1位となりました。受賞を記念し、「大悟飲み後輩芸人」を含む3エピソードを期間限定で配信します。

●バラエティ優秀賞『上田と女が吠える夜』（日本テレビ）

『上田と女が吠える夜』がTVerで配信されたバラエティ番組において極めて高い再生数を記録しました。受賞を記念し、2025年に放送配信された9エピソードを期間限定で配信します。

●新バラエティ番組賞『タイムレスマン』（フジテレビ）

timeleszの冠番組『タイムレスマン』が2025年に放送・配信開始された新作バラエティ番組での総再生数1位となりました。受賞を記念し、過去のエピソード3本を期間限定で配信します。

●関西バラエティ賞『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（カンテレ）

『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』は、関西の放送局制作のバラエティ番組での総再生数が1位となりました。受賞を記念し、2025年に放送配信された5エピソードを期間限定で配信します。

●関西・深夜バラエティ賞『かまいたちの知らんけど』（MBS毎日放送）

『かまいたちの知らんけど』は、23時以降に放送された関西の放送局制作のバラエティ番組において総再生数1位となりました。受賞を記念し、人気企画「〇〇王決定戦」と「同期旅」の中から厳選された12本を期間限定で配信します。

●帯バラエティ番組賞『ラヴィット！』（TBSテレビ）

日本でいちばん明るい朝番組で、たくさんの「楽しい」を配信した『ラヴィット！』が帯番組での総再生数4年連続1位となりました。受賞を記念し、傑作回5本を期間限定で配信します。

●リアルタイム配信バラエティ番組賞『それSnow Manにやらせて下さい』（TBSテレビ）

人気グループSnow Manの初冠番組『それSnow Manにやらせて下さい』が、レギュラー番組（帯番組を除く）におけるリアルタイム配信の総再生数1位となり、2年連続の受賞となりました。受賞を記念し、傑作回3本を期間限定で配信します。

●リアルタイム配信エピソード賞『M-1グランプリ 2025』（ABCテレビ）

2025年12月21日配信の『M-1グランプリ 2025 決勝戦』が全リアルタイム配信のエピソード再生数1位となりました。受賞を記念し、決勝戦、敗者復活戦、アナザーストーリーを期間限定で配信します。

●アニメ優秀賞アニメエピソード賞『ワンピース』（フジテレビ）

TVerで配信されたアニメ番組の中で、『ワンピース』の『第1127話 ルフィVS黄猿！変幻自在の大激戦』（2025年4月27日配信回）が配信開始後8日間の再生数1位となりました。受賞を記念し、エッグヘッド編から5本を期間限定で配信します。

●アニメ優秀賞クールアニメ賞『薬屋のひとりごと』（日本テレビ）

『薬屋のひとりごと』はTVerで配信されたアニメ番組の中で極めて高い総再生数を記録し、さらにクールアニメ作品の総再生数1位となりました。受賞を記念し、第1・2期全話を順次期間限定で配信します。

なお今回は、2026年2月4日から2026年2月6日の期間で、受賞番組ごとに15歳～79歳の男女500サンプルを対象とした調査を初実施。番組が視聴者に与えた感情や行動への影響を調査しました。

受賞番組の調査結果については、「TVerアワード2025」特設サイトをご覧ください。

さらに、「TVer 10周年！感謝の超・プレゼント祭」と題したプレゼントキャンペーン」を3月2日（月）から3月31日（火）まで実施します。期間中にTVer IDを使ってログインし、ドラマ、バラエティ、アニメ、ニュース、スポーツの5つのジャンルの中から合計10番組を視聴することでプレゼントへの応募が可能に。合計123名様にAmazonギフトカード10万円分×3名様、1万円分×20名様、5000円分×100名様に当たります。詳細については特設サイトをご覧ください。

■「TVer 10周年！感謝の超・プレゼント祭」

https://present.tver.jp/#/entry/present/72xwvhr8p3bzx5x(https://present.tver.jp/#/entry/present/72xwvhr8p3bzx5x)

■「TVerアワード」とは

TVerは2015年10月にサービスをスタートし、民放各局が制作した番組を中心に、常時約800番組をすべて無料で配信しています。アーカイブ作品の配信やライブ配信も数多く展開し、1か月の再生数が6.5億を超えるサービスに成長しました。「TVerアワード」は、多くのユーザーに愛され、TVerの発展に寄与した番組を称える目的で2021年3月に設立された表彰で、今回の「TVerアワード2025」では2025年の1年間を通して最も再生された番組をはじめ、各賞にて表彰します。

【「TVerアワード2025」選考方法】

大賞は1年（2025年1月1日から12月31日）を通じた番組の総再生数（※3）を基準とします。部門賞など、他の基準による賞を設ける場合もあります。プラットフォームはTVerのみ、解説版やダイジェストなど、タイトルとの完全一致を含む番組名を全て含めて集計しています。

※3：TVer DATA MARKETING調べ

【対象番組】

2025年1月1日から12月31日の間にTVerで配信されたすべての番組（配信期間が年をまたいだ場合も集計対象に含みます）。

■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/(https://tver.jp/)）

民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。

※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマートフォン・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。