【ニュースレター】磐田市に導入、特別仕様のヤマハクリーンウォーターシステム
〜「水がろ過され、きれいになるまでの仕組み」を色と絵柄で表現。学びと防災の新拠点へ〜
ヤマハクリーンウォーターシステム(YCW)のデザイン最終案。
前処理槽には砂利、緩速ろ過槽には微生物の絵柄が描かれている
浄水プロセスでで異なる配色や絵柄
当社製の浄水装置「ヤマハクリーンウォーターシステム(YCW)」は、これまで水道設備の行き届かない国や地域に暮らしの改善を図るため、主にアジアやアフリカの村落地域に導入されてきました。それに対し今回、当社が位置する静岡県磐田市にあるかぶと塚公園への設置は、災害時の活用、子どもたちへのSDGｓ教育、国内での価値検証を目的としています。“きれいな水を学ぶ青空秘密基地”をコンセプトに、その外観もこれまでの青一色からタンクの役割ごとに色や柄を変えた特別仕様にしています。
配色や絵柄を企画したのは当社で先行デザイン領域の仕事に携わる林輝宙さんです。林さんは「最終デザインに至るまでは青以外の色や市のマスコットキャラクターを入れた案など様々なアイデアがありました」と振り返ります。最終案は子どもたちへの教育活用といったことも踏まえ、今回のデザインに決まったといいます。
林さんは「水がろ過される仕組みや水そのものについて関心を持ってもらいたかった」と説明します。設置されたYCWには、浄水の処理工程が連想できるよう処理槽ごとに異なる配色や絵柄が施されています。浄水の初期段階の水を溜める原水槽には不純物が沈殿している様子、砂利でろ過をする前処理層には砂利をイメージした形、生物ろ過をする緩速ろ過槽には微生物の絵柄が描かれています。
磐田特別仕様のデザインを企画した林輝宙さん
地域の記憶に残る浄水装置を目指して
浄水過程の仕組み以外にも、YCWのデザインにはいたるところに地域の方々に親しみを持って頂けるよう細やかな工夫が施されています。例えば青をベースにした配色は歴代のYCWとヤマハのイメージ、ポップな柄は公園の中での遊具の様な“優しい存在感”を意識。ほかにも、磐田市の昆虫に指定されているベッコウトンボをイメージし、べっこう色が全体の差し色として施されています。
地域と一体となり運用が始まるYCW。4月15日の運用開始前に、市内の子供たちを募集したあるイベントが計画されています。実は今回設置されたYCWの浄水槽*には、絵がまだ描かれていません」と林さん。YCWを身近な存在として記憶に残してほしいという想いから、子供たちに浄水槽に絵を描いてもらうペイント体験が3月27日に予定されているといいます。
林さんは「災害時に思い出してもらえること、防災やSDGsに興味を持ってもらえることはもちろん、『あのペイント体験で○○君と知り合ったな』、『大きいものに全身を動かして色を塗るの楽しかったな』というワクワクした記憶に関われたら嬉しいです。」と笑顔で語りました。
*浄水プロセスの最終段階でろ過された水がたまるタンク
■広報担当者より
浄水プロセス これまで水道設備の行き届かない地域に導入され人々の生活を豊かにしてきたYCWが、ヤマハ発動機の本社のある静岡県磐田市に導入され、地域の防災力向上といった新たな用途に光が当てられようとしています。どういった貢献をYCWがこれから地域の方々の生活の中で果たしていけるか見守り、その活躍する姿を今後も発信できればと思います。
本件に関するお問合わせ先
コーポレートコミュニケーション部 広報グループ
本社：0538-32-1145 / 東京：03-5220-7211
関連リンク
ヤマハクリーンウォーターシステム
https://www.yamaha-motor.co.jp/cw/
