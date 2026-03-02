株式会社アルマスポーツ、イタリア発スポーツブランド「macron」の日本総代理店契約を締結
macron本社
BECOME YOUR OWN HERO
株式会社アルマスポーツ（本社：東京都、代表取締役：豊田 慶太）は、イタリア発のスポーツブランド「macron」と日本国内における総代理店契約を締結し、2026年3月1日より新体制のもと国内展開を再構築することをお知らせいたします。「macron」は、欧州を中心に注目を集めているスポーツブランドであり、数多くのプロクラブやナショナルチームへのユニフォーム供給を通じてその存在感を高めています。スペインのレアル・ソシエダやイングランドのクリスタル・パレスなど欧州主要リーグのクラブに加え、ラグビーにおいてはウェールズ代表やスコットランド代表などのナショナルチームにも採用されています。さらにサッカーやラグビーにとどまらず、バスケットボールやバレーボールをはじめとする幅広い競技領域においても展開を広げており、総合スポーツブランドとして世界的に注目を集めています。
このたびの契約により、株式会社アルマスポーツは「macron」の日本市場における総代理店として、従来の展開体制を全面的に見直し、ブランド価値の再定義と提供体制の再構築を進めてまいります。商品供給体制の強化、カスタムオーダーの最適化、国内サポート体制の充実を通じて、「macron」が本来持つ品質・デザイン・カスタマイズ性といった強みを、より正確かつ安定的に市場へ届けてまいります。
特に「macron」は、豊富なデザインと多彩なカラーバリエーションを備えた在庫商品を数多く展開している点に大きな特長があります。従来のチームウェアにおける「納期の長さ」や「デザインの制約」といった課題に対し、短納期かつ高いデザイン性を両立することで、より柔軟でスピーディーなチームウェアの選択を可能にします。これにより、チームウェアの在り方そのものに新たな選択肢を提示してまいります。
本取り組みにより、日本市場におけるブランドの信頼回復と価値向上を図るとともに、「macron」の新たな成長フェーズを切り拓いていきます。
また、東京都内にはコレクションをご覧いただけるショールームを予約制にてご用意しております。実際に商品をご確認いただきながら、チームオーダーや導入のご相談が可能です。
ぜひその品質とデザインをご体感いただき、導入をご検討ください。
欧州プロクラブユニフォーム
会社概要
会社名：株式会社アルマスポーツ
所在地：東京都狛江市
代表者：豊田 慶太
設立：2007年12月
事業内容：スポーツ用品の企画・販売、ブランド事業 等
本件に関するお問い合わせ先
株式会社アルマスポーツ
TEL：03-6324-9093
MAIL：order@alma-sports.jp