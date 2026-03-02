【気候変動に負けない農業へ】次世代品種開発スタートアップCULTA、プレシリーズAラウンドで7億円の第三者割当増資を実施

株式会社CULTA

株式会社CULTA（本社：東京都小金井市、代表取締役CEO：野秋 収平、以下「CULTA」）は、Archetype VenturesおよびUntroD Capital Japanをリード投資家とし、ニッセイ・キャピタル、HAKOBUNE、DG Daiwa Ventures、電通ベンチャーズ（電通グループ）を引受先とする第三者割当増資により、プレシリーズAラウンドにて、7億円の資金調達を実施いたしました。

【資金調達の背景と目的】

CULTAは、ゲノム編集や遺伝子組換えを用いない「独自のAI品種開発プロセス」による高速品種開発を強みとしています。これまでに、従来10年を要するイチゴの新品種開発に2年で成功。3年半で4品種を開発・市場投入してまいりました。

特に、独自ブランド「SAKURA DROPS」として展開する自社品種には、高温環境下でも安定した収量・品質を実現できる「気候変動耐性」。また、果実の硬度を高めることで、完熟状態で収穫・輸送しても10日以上の品質維持ができる「完熟持続性」を有しています。

CULTAでは、自社開発品種による農業生産を生産者に委託し、生産された農作物を原則全量買い取り、自社で販売・マーケティングまでを一貫して担う「垂直統合モデル」を採用しております。すでに日本・マレーシアでの生産拡大を進めており、シンガポール・マレーシア・香港・タイの小売店等にて、弊社品種のイチゴが販売されております。

今回調達した資金の主な使途は、以下となります。

【CULTA代表によるコメント】

CULTA自社品種による独自ブランド「SAKURA DROPS」CULTA自社品種による独自ブランド「YUKIMI DROPS」- 垂直統合モデルによる日本・東南アジア展開の加速東南アジアの高い需要に応えるため、現在取り組んでいる日本・マレーシアの生産量を大きく拡大させます。また多数のご要望を頂いている日本国内への販売を順次開始いたします。- 新規海外産地の拡大これまで生産拡大を進めてきた日本・マレーシアでの実績を元に、東南アジア各国・豪州への新たな産地進出を進め、現地生産体制を構築。需要に近い場所で、ジャパンクオリティの高品質な農作物を、通年で安定供給する体制を確立いたします。- 更なるイチゴ新品種開発と果樹品目への新規展開すでに4品種を上市しておりますが、豪州や北米・欧州などの海外の大規模農業に適応するよう、更なる品種開発を加速させます。加えて、ブドウ・リンゴといった気候変動に極めて脆弱な果樹領域の品種開発に着手いたします。

CULTA代表取締役CEO 野秋収平

CULTAは「農業」という産業の構造を変革するために設立されました。世界中で高品質な農産物が求められているという大きな機会がある中、加速する気候変動は、間違いなくこの産業の大きな足枷となります。世界中の産地で「今まで通り作れない」という産業存続の危機が、現実のものとなってきました。

気候変動はグローバル農業に訪れた明確なパラダイムシフトです。農家が品種の切り替えを迫られる次の10年に、農家・消費者双方が求める「次世代品種」を届けることができる会社こそが、この産業で「次世代のリーディングカンパニー」になると確信しています。

すでにイチゴのみならず、ブドウ・リンゴ等の新品種開発にも着手し、高速で進行中です。目指すのは、あらゆるフルーツ・嗜好作物をを手がけるグローバルカンパニーです。

私たちの最終ゴールは、人類の豊かさに欠かせないこの巨大産業を次世代に引き継ぐことです。CULTAは品種開発のテクノロジーと日本の強みを活かして、世界中の生産者と手を取り合いながら、「気候変動に負けない農業」を創っていきます。

【本ラウンドにおける投資家からのコメント】（順不同）

Archetype Ventures Partner/GP 向川恭平氏

「世界のどこにいても美味しいものを鮮度よく食べられるようにしたい。」初めてお会いした野秋さんが語ってくださった壮大なビジョンを鮮明に覚えています。ステークホルダーも多く、商流も複雑な農業の世界で、なんと難しい挑戦をされているのだと。

野秋さん及びCULTA社のメンバーは、自身の強みである品種開発技術のみならず、その後続く生産・ロジ・ブランディング・小売のバリューチェーン全体に精通しながらも俯瞰的に見る稀有な視座を持ち、何より現状の農業従事者、生産者に対するリスペクトを持っております。

既に界隈では「世界一」と名高い白いちごの育種・生産・販売の達成をはじめ、大変な成果が出ており、今後爆発的な成長を遂げる姿を伴走できることが楽しみでなりません。

UntroD Capital Japan 代表取締役社長 永田暁彦氏

素晴らしい技術とアントレプレナーシップを持つ野秋さんと出会い、出資をしてから3年が経ちました。その後、優れた人材のチームアップとともに新たなイチゴ品種の開発や国内外の提携農家の獲得など、次々と目標を達成されています。

今般、CULTA社のさらなる成長を支援するため、追加の支援を決定いたしました。引き続き野秋さんたちの優れた技術で世界の農業課題が解決できるよう、全力で応援してまいります。

ニッセイ・キャピタル キャピタリスト 高口雄太氏

CULTA社の魅力は独自の品種開発技術を用い、高付加価値なイチゴを短期間で複数品種開発、市場投下した事だけでなく、本当に美味しいイチゴを誕生させた事です。

これを世界中どこでも食べられる近い未来を想像しただけでワクワクしています。

自社品種のブランドを確立させ、垂直統合モデルで提供していくにはまだチャレンジングな部分もあります。ですが野秋社長を始めチームの皆さんならやり切れると信じております。

今回株主としてご一緒させていただいた事をとても嬉しく思っております。弊社としても全力でご支援させていただきます。

HAKOBUNE Founding Partner 栗島祐介氏

世界の農業は気候変動により、品種の根本的な刷新を迫られています。CULTAへの出資の決め手は、この巨大な課題に対して"品種開発の速度"という本質的な競争優位を確立している点です。「独自のAI品種開発プロセス」により従来10年の開発を2年に短縮し、既に4品種を市場投入している実績は、技術力と事業実行力の双方を証明しています。また、品種開発から生産・販売までを一気通貫で手がける垂直統合モデルにより、生産者と共に価値を生み出す持続可能な産業構造を築こうとしている点にも強く共感しました。野秋さん率いるチームが、日本の品種開発技術を武器に世界の農業の気候変動適応をリードしていく存在になると確信しています。HAKOBUNEとして、その挑戦に伴走してまいります。

株式会社DG Daiwa Ventures シニアアソシエイト 進藤 光太氏

弊社は、CULTAが日本の強みが生きる果樹・高付加価値作物領域において、グローバル市場を獲得できる可能性を有している点を高く評価し、出資を決定しました。

果物を中心とした園芸作物市場は、世界的に需要が拡大しており、品質・収量・安定供給に対するニーズも高まっています。CULTAが取り組む市場は、こうした成長性と明確な産業ニーズを併せ持つ領域だと考えています。

特に、高い市場ニーズを持つIPを、「独自のAI品種開発プロセス」で規制を受けずに高速開発を実現している点は、従来の果樹育種が抱えてきた時間的制約を大きく改善するものであり、同社の明確な競争優位性です。

今回の出資を通じて、CULTAが日本発で果樹分野における新しいスタンダードを築いていくことを支援していきたいと考えています。

電通ベンチャーズ プリンシパル 諫山樹氏

気候変動という地球規模の課題に対し、「独自のAI品種開発プロセス」で挑むCULTAのビジョンに共感し、出資させて頂きました。同社が創り出す品種は、日本が世界に誇るべき「知財」であり、妥協のないジャパンクオリティを体現しています。CULTAのイチゴを一口食べれば、生産効率や輸送性の追求に留まらない、独創的な美味しさへのこだわりを感じることができます。この品種の価値と感動を世界の食卓へ届けるべく、電通グループのノウハウを用いたグローバルなブランディング支援等を検討していきます。生産者には持続可能な農業の未来を、生活者には豊かな食体験を提供するという、CULTAの産業変革の挑戦に伴走して参ります。

【会社概要】

株式会社CULTA

高温環境に強いイチゴをはじめ、気候変動下でも安定して育つ食味に優れた新品種を高速に開発。品種開発を高速化する独自の「独自のAI品種開発プロセス」により、従来10年を要するイチゴの新品種開発に2年で成功。3年で4品種の開発・市場投入を実現。 独自品種イチゴ「SAKURA DROPS」は高温環境に耐性を持ち、収量を約30％、糖度を約40％高め、実用化に成功。25年冬26年春シーズンには日本・マレーシアで生産、シンガポールなど東南アジア都市部で販売。日本国内でも100軒以上の生産者が栽培する。 今後は同品種を皮切りに海外での品種登録も進め、農作物品種をグローバルに展開。対象品目は、ブドウ・リンゴ・柑橘といった日本が品種改良を得意とする果樹品目から、コーヒー・バナナへと拡大予定。

所在地： 〒184-0012 東京都小金井市中町2-24-16 農工大・多摩小金井ベンチャーポート303

代表者： 代表取締役CEO 野秋 収平

URL： https://culta.jp/