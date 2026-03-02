ヤマハ バイクレンタル「はじめる人も、紹介する人も。春のレンタル応援キャンペーン」について

春のツーリングシーズンをより気軽に楽しめる2つのクーポンをプレゼント

ヤマハ発動機販売株式会社が手掛ける「ヤマハ バイクレンタル」では、この春、新たなバイクライフをスタートするお客様を応援するため、2026年3月2日（月）より「はじめる人も、紹介する人も。春のレンタル応援キャンペーン」を開催します。







期間中にヤマハ バイクレンタルの新規会員登録を行うと、初めてのレンタルで利用できる「春のレンタル応援10％OFFクーポン」をプレゼントいたします。さらに、既存会員様からの紹介の場合、新規・既存会員様の双方に「春のレンタル応援紹介15％OFFクーポン」をプレゼントいたします。また、入会時期に関係なくキャンペーン期間中に新規でヤマハ バイクレンタルLINE公式アカウントでLINEのID連携を実施いただくと、通常は5%OFFのLINE ID連携クーポンがもらえるところ、10％OFFクーポンをプレゼントいたします。お客様は最大２つのクーポンを獲得いただくことで、乗り味が気になっているモデルの体験やツーリングなど、目的に応じてより気軽にレンタルをご利用いただけます。※１度にご利用いただけるクーポンは１種類のみとなります。







「ヤマハ バイクレンタル」は、“より多くのひとに、バイクツーリングの歓びを”をコンセプトにバイクレンタルサービスを提供。会員登録・年会費は無料、より多くの方が利用しやすいレンタル車両や料金を設定するほか、保険・補償を充実させ、ツーリングに便利なアクセサリーを車両に装着するなど、安心してご利用いただける内容が特徴です。今後もレンタル車両のラインアップ拡充や各種イベントとの連携や利用促進を図り、「バイクレンタル」を軸により多くのお客さまとの結びつきを強化していきます。

ヤマハ バイクレンタル「はじめる人も、紹介する人も。春のレンタル応援キャンペーン」概要

【期間】

クーポン配布期間：2026年3月2日（月）〜 5月6日（水）

クーポン利用期間：2026年3月2日（月）〜 6月30日（火）

【内容】

≪１≫

新規会員登録でもれなく「春のレンタル応援10％OFFクーポン」をプレゼント。

≪２≫

既存会員様からの紹介の場合、新規・既存会員様の双方に15％OFFクーポンプレゼント。

≪３≫

LINEのID連携で「LINE ID連携10%OFFクーポン」をプレゼント。キャンペーン期間中の取得で割引率が通常5%⇒10%にアップ。

（入会時期に関係なく、キャンペーン期間中にLINE ID連携した方が対象）

【クーポンご利用方法】

WEB予約時にクーポン選択画面より"春のレンタル応援10％OFFクーポン"を選択してご予約ください。

【ご利用条件】

・「春のレンタル応援10%OFFクーポン」「春のレンタル応援紹介15％OFFクーポン」の使用回数は１回のみとなります。

・「春のレンタル応援10%OFFクーポン」「春のレンタル応援紹介15％OFFクーポン」は4時間以上のレンタルでご利用可能です。

・「LINE ID連携10%OFFクーポン」をキャンペーン期間内に獲得しなかった場合、

キャンペーン終了と同時に会員マイページより獲得できるクーポンは通常の割引率５％に戻ります。

・既にLINE ID連携済み&LINE ID連携クーポンを獲得済みのお客様は対象外となります。

・LINE ID連携を解除し再連携いただいてもクーポンの再取得はできません。

・「LINE ID連携クーポン」はID連携後に会員マイページ内「LINE 連携クーポン」バナーより獲得できます。

本件に関するお問合わせ先

ヤマハ バイクレンタルコールセンター

TEL：0120-819-117

