【アーカイブ配信開始】FWD生命CHRO樋口氏が登壇！「エンゲージメントの最新潮流と実践アプローチ」

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。

このたび、2026年1月21日（水）に開催された「エンゲージメントモデル ～働きがいと人的資本経営～（『働きがいの産業・組織心理学』 出版記念イベント）」のアーカイブ配信を開始いたしました。

本セミナーでは、FWD生命保険株式会社執行役員 兼 CHRO 樋口知比呂氏をゲストに迎え、博士（人間科学）としての学術的知見と、人事責任者としてエンゲージメントスコアを顕著に改善させた実務経験の両面から、組織と個人のエンゲージメントを高める具体的な処方箋を公開。変化の激しい時代において、従業員の自律を促し、持続可能な組織へと変革するためのヒントが凝縮された内容となっています。

アーカイブ配信概要

1月21日（水）11:45ー開催「エンゲージメントモデル ～働きがいと人的資本経営～（『働きがいの産業・組織心理学』 出版記念イベント）」のアーカイブ配信となります。

《登壇者》

FWD生命保険株式会社執行役員 兼 CHRO 樋口 知比呂氏

一般社団法人プロティアン・キャリア協会代表理事/4designs株式会社代表取締役社長CEO 有山 徹

セミナーのハイライト

1. ワーク・エンゲージメントを高める「先行要因」の解明

樋口氏が博士論文での研究をもとに解説したのは、ワーク・エンゲージメントを高めるメカニズムです。特にリモートワーク環境下では、自ら仕事のやり方を工夫する「ジョブ・クラフティング」が、「内発的動機付け（自律的な意欲）」を介することで、エンゲージメントを一層強化することが実証データとともに示されました。

2. 「外発」から「内発」へ、学びの文化を醸成する仕掛け

FWD生命での具体的な取り組みとして、学び放題プラットフォームの導入事例を紹介。当初はインセンティブ（外発的動機付け）をフックに開始したものの、現在では「自ら学ぶことが自身の成長と組織貢献に繋がる」という意識への転換に成功。3年間で累計3万コース受講という、著しく学習文化が定着したプロセスが共有されました。

3. エンゲージメントを「自分ごと化」する組織作り

エンゲージメントを「人事がやるもの」ではなく、現場一人ひとりの「オーナーシップ」に変えるための施策も紹介されました。各部署に「エンゲージメント・インフルエンサー」を配置し、ボトムアップでアクションを推進。さらに、目標管理や報酬制度とも連動させることで、組織全体でエンゲージメントを向上させるサステナブルなモデルの重要性が説かれました。

◆登壇者

FWD生命保険株式会社執行役員 兼 CHRO 樋口 知比呂

博士（人間科学）×人事専門家×キャリコン。

FWD生命保険株式会社執行役員兼CHRO。早稲田大学政治経済学部卒業後、通信会社で人事担当、コンサルティングファームで人事コンサルタント／シニアマネージャー、銀行で人事部長を含む役席者を経て、2021年より現職。人事専門家として30年の実務経験を有する。グロービス経営大学院准教授。立命館大学大学院博士課程修了 Ph.D.（人間科学）、カリフォルニア州立大学MBA、UCLA HR Certificate取得。研究テーマは、ワーク・エンゲイジメント、モチベーション、ウェルビーイング。人材育成学会奨励賞受賞。国家資格キャリアコンサルタントとして1000名以上と面談。著書『仕事ができる人が習慣にしていること』（日本能率協会マネジメントセンター）。

一般社団法人プロティアン・キャリア協会代表理事/4designs株式会社代表取締役社長CEO 有山 徹

2000年に早稲田大学卒業、大手メーカーに就職後、経営コンサルティング会社を経て一部上場のIT企業、デジタル広告企業、ベンチャー企業での管理本部長や経営企画にて中期経営計画策定等の戦略策定並びに大手外資系PEファンドのMBO/IPOプロジェクトグループERPプロジェクト、M&A案件等の数多くのプロジェクトを推進、早稲田大学大学院MBA。2019年7月に経営コンサルティング、キャリア支援事業を行う4designs株式会社を設立。2020年3月共同代表の法政大学キャリアデザイン学部田中研之輔教授と一般社団法人プロティアン・キャリア協会を設立。設立後5年間で35万人、250社以上に組織開発、キャリア自律を伝えている。

