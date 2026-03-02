Panaya Japanとコスモルート、SAPマイグレーションの予見性を高める戦略的協業を開始

株式会社コスモルート

SAP変更影響分析のグローバルリーダーであるPanaya Ltd.(本社：イスラエル）の日本支店、Panaya Japanと株式会社コスモルート（本社：東京都港区、代表取締役社長：島本鉄弥、以下コスモルート）は、日本国内におけるSAPマイグレーションおよびバージョンアップ支援に関する戦略的協業に合意したことを発表いたします。

本協業により、両社はPanayaの解析テクノロジーを活用した「SAP影響分析アセスメントサービス」および「スマートテストデリバリサービス」を2026年4月より提供開始いたします。

■ 協業の背景：SAP 2027年問題と不透明な移行コストへの挑戦

SAP ERP 6.0の保守期限（2027年問題）が迫る中、多くの日本企業においてS/4HANAへの移行が急務となっています。しかし、長年のカスタマイズによって複雑化したアドオン資産の影響範囲が可視化できず、移行プロジェクト開始後に遅延が発生するといった不確実性が大きな課題となっています。

Panaya Japanとコスモルートは、このブラックボックス化した移行プロジェクトを、客観的なデータに基づきユーザー自身がコントロールできるものへと変革するために、今回の協業に至りました。

コスモルートはこれまで、国内有数の大手製造業各社に対し、直接契約による高度なSAPコンサルティングサービスを一貫して提供してまいりました。 この現場に根ざした深い知見と、Panayaの最新解析データに基づく客観的な視点を組み合わせることで、ユーザー企業様が2027年という転換点をスムーズに乗り切るための確かな道筋を提供いたします。

■ 提供サービスの概要

■ 両社代表によるコメント

- SAP影響分析アセスメントサービス（2026年4月提供開始）Panayaの解析ツールを用い、現状のSAP環境を網羅的に分析します。精緻な可視化： 修正が必要なアドオン、不要なオブジェクト、テスト範囲をピンポイントで特定。RFP作成支援： 分析データを元に、根拠のあるRFP（提案依頼書）作成をコスモルートの コンサルタントが伴走支援。見積前提を標準化し、ユーザー企業が納得感を持って 投資判断できる状態を実現します。- スマートテストデリバリサービス（2026年4月提供開始）マイグレーション工程で最も工数がかかる「テスト工程」を効率化します。効率的な検証： Panayaのテストプラットフォームを活用し、品質を担保しながらテスト工程での 可視化、資産化を実現します。

Panaya Ltd.カントリーマネージャー／山岡英明：「日本市場で深い知見を持つコスモルート社と協業できることを大変光栄に思います。Panayaの影響分析とスマートテストのアプローチにより、日本のお客様が2027年問題を乗り越え、より迅速かつ低リスクでS/4HANAの価値を享受できるよう邁進いたします。」

株式会社コスモルート 取締役副社長／高橋洋一： 「当社がこれまで大手製造業のお客様へ直接ご提供してきたコンサルティングの実績と知見を、Panayaという強力なテクノロジーと融合させることができ、大きな可能性を感じています。本サービスは、単なるツール導入に留まらず、ユーザー企業様がプロジェクトのナレッジを資産化できるよう、支援してまいります。」

■ 今後の展望

両社は本サービスを通じ、2027年3月末までに国内大手企業を中心に累計20社への導入を目指します。また、共催セミナーやホワイトペーパーの公開を通じ、データドリブンなSAP移行の普及に努めてまいります。

【Panaya Ltd.について】

Panaya Ltd.は、ERPやエンタープライズアプリケーションの変更に伴うリスクをゼロにし、ビジネスの俊敏性を高めるクラウドベースの影響分析・スマートテストプラットフォーム・AI駆動型自動テストを提供しています。全世界で3,000社以上の実績を持ち、企業のデジタルトランスフォーメーションを加速させています。

URL：https://www.panaya.com/jp/

【株式会社コスモルートについて】

株式会社コスモルートは、お客様の課題解決に向けてITコンサルティングから設計・開発、運用保守までを一貫して提供いたします。「知を価値に代え、すべての人々に喜びと幸せを」という理念のもと、SAPソリューションをはじめ、基幹系業務システムや組込みソフトウェア開発など幅広い技術力を武器に付加価値の高いソリューションで社会に貢献します。

URL：https://www.cosmoroot.co.jp/company/

※SAP、SAP ロゴ、記載されているすべての SAP 製品およびサービス名はドイツにある SAP SE やその他世界各国における登録商標または商標です。またその他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。

【本件に関するお問い合わせ先】

Panaya Japan E-mail：info.jp@panaya.com

株式会社コスモルート E-mail：cr_sp@cosmoroot.co.jp