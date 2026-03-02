【参加者募集】プロバレーボール「東レアローズ静岡」、有明でビジネスマッチング交流会を開催！株式会社BeFreeが営業支援パートナーとして、新たな事業連携をプロデュース

株式会社BeFree

今回、プロバレーボールチーム「東レアローズ静岡」は、2026年3月22日(日)に東京・有明の「有明セントラルタワーホール」にて、首都圏企業様との新たなパートナーシップ創出を目的とした『ビジネスマッチング交流会』を開催いたします。

本イベントは、株式会社BeFree（本社：東京都港区、以下「BeFree」）が、京王観光株式会社のセールスパートナーとして参画しています。東レアローズ静岡の「東京の企業様とも強固な関係を築きたい」という想いを形にするため、戦略立案から当日のマッチング支援までを現場視点でバックアップいたします。

◆ 開催の背景：スポーツをハブとした「真の実利」を求めて

「東レアローズ静岡」は、1947年の創部以来、日本バレーボール界のトップを走り続けてきた名門チームです。さらなるチームの成長と地域・企業間の連携強化を目指し、この度ビジネスの中心地・東京での交流会開催が決定いたしました。

実行支援を担うBeFreeは、営業支援事業「Be Sales」を通じて「人と企業が本音で繋がる場」を数多く作ってきました。当日はチームのトップパートナーである東レ株式会社の参画も予定しております。単なる名刺交換で終わらせない、実利と熱意を兼ね備えたビジネスマッチングをBeFreeがコーディネートいたします。

◆ 本交流会の特徴：現場に強いBeFreeが仕掛ける「繋ぎ」の場

今回の交流会は、参加される皆様にとって「次に繋がるきっかけ」が生まれることを最優先に設計されています。

- 確度の高いネットワーキング支援： BeFreeの営業支援チームが、参加企業様の強みやニーズを汲み取りながら現場での対話をサポートいたします。- 感情の共有による関係構築： 交流会直後には、有明コロシアムでの熱戦を観戦できます。（希望制）勝利を目指すチームと共に応援する体験を通じて、ビジネスパートナーとしての信頼関係を深めます。



◆ 開催概要

【 日程 】 2026年3月22日(日)

【 時間 】 10:00～12:00（受付開始 09:30）

【 試合 】 14:05～（会場：有明コロシアム）※希望者のみ

【 会場 】 有明セントラルタワーホール3F

【 内容 】 異業種交流／名刺交換会

立食形式（飲み放題＋軽食）

試合観戦（希望制）

【 参加費 】 既存パートナー/スポンサー様：12,000円 / 1名様

新規企業様 ：15,000円 / 1名様

【支払方法】クレジット決済/コンビニ支払い（請求元：株式会社BeFree）

◆ お申し込み方法

以下の専用サイトより詳細をご確認の上、お申し込みください。

https://torayarrows-businessmatching.com/

各社概要

■東レアローズ静岡

1947年創設、静岡県三島市を本拠地とする、大同生命SV.LEAGUE所属の名門チーム。リーグ優勝3度、五輪代表を含む数多くの日本代表選手を輩出してきた伝統を誇る。現在は地域にバレーボールが親しまれてきた三島から、地域活性化のシンボルとして新たな価値創造と次世代育成に挑戦し続けている、歴史と革新が共存するクラブ。

■京王観光株式会社

京王グループの総合旅行会社として、個人・団体旅行からMICE、スポーツ団体サポートまで幅広く手掛ける。長年の実績とノウハウを活かし、顧客の課題解決と新たな価値創造を追求している 。

■株式会社BeFree

「関わる全ての人の未来を明るく照らす」をミッションに、企業の成長と個人のキャリアを営業の側面から支援する実行支援チーム。BtoB営業支援事業「Be Sales」を軸に、質の高いビジネスマッチングを数多く手掛ける。本プロジェクトでは、京王観光のセールスパートナーとして戦略・実行を担う。

◆ 本件に関するお問い合わせ

京王観光株式会社 セールスパートナー

株式会社BeFree 担当：干上

TEL：050-5794-0578

メールアドレス：y.hoshigami@befree-inc.com