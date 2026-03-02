「2026ミス・ティーン・ジャパン」フォトジェニック賞の中尾明彩（なかお・めいさ）が、株式会社TRUSTARに所属いたしました！
株式会社TRUSTAR
「2026ミス・ティーン・ジャパン」フォトジェニック賞を受賞した中尾明彩が、株式会社TRUSTARに３月１日付けで所属し、マネジメントを開始いたします。
■中尾明彩（なかお・めいさ）
15歳。2011年2月2日、鹿児島県出身。
「2026ミス・ティーン・ジャパン」でフォトジェニック賞を受賞。
周囲を笑顔にするコミュニケーション能力と、純真無垢な愛らしさもありながら
将来の夢を叶えるために、表情練習やポージング練習を日々行うなど、努力家で負けず嫌いな一面を持つ。
圧倒的なスタイルと透明感、AIを連想させるような造形を武器に、モデル・女優を目指します。
＜中尾明彩コメント＞
いつも応援してくださっている皆さまへ
この度、株式会社TRUSTARに所属させていただくことになりました。
中尾明彩（なかおめいさ）です。
私は幼い頃から憧れていたモデルや女優という夢を叶える為に、さまざまな挑戦をしてきました。その中で昨年出場した「2026ミス・ティーン・ジャパン」でフォトジェニック賞というSNSを通じた賞を受賞させて頂きました。
今後は皆さまの目にとまる女性を目指し、さまざまな場面で活躍出来るように頑張っていきます。
応援、よろしくお願いいたします。
中尾明彩（なかおめいさ）
■公式SNS
中尾明彩 Instagram
https://www.instagram.com/nakaomeisa_official
中尾明彩 TikTok
https://www.tiktok.com/@meisa_o21
■問い合わせ先
株式会社TRUSTAR 東京本社
TEL：03-5544-9047
MAIL：info@trustar.co.jp