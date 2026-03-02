「2026ミス・ティーン・ジャパン」フォトジェニック賞の中尾明彩（なかお・めいさ）が、株式会社TRUSTARに所属いたしました！

株式会社TRUSTAR

「2026ミス・ティーン・ジャパン」フォトジェニック賞を受賞した中尾明彩が、株式会社TRUSTARに３月１日付けで所属し、マネジメントを開始いたします。

■中尾明彩（なかお・めいさ）

15歳。2011年2月2日、鹿児島県出身。

「2026ミス・ティーン・ジャパン」でフォトジェニック賞を受賞。

周囲を笑顔にするコミュニケーション能力と、純真無垢な愛らしさもありながら

将来の夢を叶えるために、表情練習やポージング練習を日々行うなど、努力家で負けず嫌いな一面を持つ。

圧倒的なスタイルと透明感、AIを連想させるような造形を武器に、モデル・女優を目指します。

＜中尾明彩コメント＞

いつも応援してくださっている皆さまへ

この度、株式会社TRUSTARに所属させていただくことになりました。

中尾明彩（なかおめいさ）です。

私は幼い頃から憧れていたモデルや女優という夢を叶える為に、さまざまな挑戦をしてきました。その中で昨年出場した「2026ミス・ティーン・ジャパン」でフォトジェニック賞というSNSを通じた賞を受賞させて頂きました。

今後は皆さまの目にとまる女性を目指し、さまざまな場面で活躍出来るように頑張っていきます。

応援、よろしくお願いいたします。

中尾明彩（なかおめいさ）

■公式SNS

中尾明彩 Instagram

https://www.instagram.com/nakaomeisa_official

中尾明彩 TikTok

https://www.tiktok.com/@meisa_o21

■問い合わせ先

株式会社TRUSTAR 東京本社

TEL：03-5544-9047

MAIL：info@trustar.co.jp