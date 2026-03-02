「2026ミス・ティーン・ジャパン」フォトジェニック賞の中尾明彩（なかお・めいさ）が、株式会社TRUSTARに所属いたしました！

写真拡大 (全6枚)

株式会社TRUSTAR

「2026ミス・ティーン・ジャパン」フォトジェニック賞を受賞した中尾明彩が、株式会社TRUSTARに３月１日付けで所属し、マネジメントを開始いたします。





■中尾明彩（なかお・めいさ）


15歳。2011年2月2日、鹿児島県出身。


「2026ミス・ティーン・ジャパン」でフォトジェニック賞を受賞。


周囲を笑顔にするコミュニケーション能力と、純真無垢な愛らしさもありながら


将来の夢を叶えるために、表情練習やポージング練習を日々行うなど、努力家で負けず嫌いな一面を持つ。


圧倒的なスタイルと透明感、AIを連想させるような造形を武器に、モデル・女優を目指します。





＜中尾明彩コメント＞


いつも応援してくださっている皆さまへ



この度、株式会社TRUSTARに所属させていただくことになりました。


中尾明彩（なかおめいさ）です。



私は幼い頃から憧れていたモデルや女優という夢を叶える為に、さまざまな挑戦をしてきました。その中で昨年出場した「2026ミス・ティーン・ジャパン」でフォトジェニック賞というSNSを通じた賞を受賞させて頂きました。



今後は皆さまの目にとまる女性を目指し、さまざまな場面で活躍出来るように頑張っていきます。


応援、よろしくお願いいたします。



中尾明彩（なかおめいさ）




■公式SNS


中尾明彩 Instagram


https://www.instagram.com/nakaomeisa_official



中尾明彩 TikTok


https://www.tiktok.com/@meisa_o21




■問い合わせ先


株式会社TRUSTAR　東京本社


TEL：03-5544-9047


MAIL：info@trustar.co.jp