第19回イーコマースフェア東京2026に出展

ジェイフロンティア株式会社

ジェイフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表者：代表取締役社長執行役員 中村篤弘、以下「当社」）は、2026年2月26日(木)から2026年2月27日(金)にかけて東京ビッグサイトにて開催された「第19回 イーコマースフェア東京2026」にブース出展し、当社が提供するBtoB向け支援サービスに関する展示を行いました。また、特別講演「たった1日のイベントで100以上のメディア取材と4,000万円の売上を獲得した方法」をテーマに当社代表取締役社長執行役員・中村が登壇いたしました。

「イーコマースフェア東京」は2008年より国内初のEC・通販イベントとしてスタートし、

EC・通販・ネットショップ事業者の課題に沿ったソリューションの展示や、最新トレンドを発信する

セミナーの開催を通して、業界の更なる発展への寄与を目指した日本最大のEC・通販業界向けイベントです。

当日も業界向けの最新システムから運営ノウハウまで、オンラインビジネスに関わる最新事例や知見が一堂に集結する中で、当社代表取締役社長執行役員・中村も「たった1日のイベントで100以上のメディア取材と4,000万円の売上を獲得した方法」をテーマにセミナー登壇し、当社が売上を伸ばすために自社でも行った「1度に100媒体以上に露出させる記者発表施策」「万バズを生むキャスティング術」「1日で2.5憶円以上の売上を上げるテレビショッピング」について講演を行いました。

多くの方に当社サービスを知っていただく機会になったことはもちろん、本講演にご参加下さった方と、今後のD2Cについての質疑応答も行うことができ、盛況のうちに終了いたしました。

■ 「第19回 イーコマースフェア東京2026」

期間：2026年2月26日(木)～2026年2月27日(金) 10:00-17:00

会場：東京ビッグサイト 東7ホール

主催：インフォーマ マーケッツ ジャパン 株式会社

URL：https://www.ecfair.jp/

■ 企業理念と今後の展望

ジェイフロンティア株式会社は「人と社会を健康に美しく」を企業理念とし、医療の改革・健康増進・社会貢献を目指した事業創造を行っています。BtoB支援サービス事業においては自社で成功したECに関するプロモーションや販売促進ノウハウを他社にカスタマイズして提案し、プロモーション効果の最大化を図るサポートをしています。自社商品の販売を行う当社が実践し検証しているノウハウを開示しているので成功確率が高く、多くの企業から支持していただき、取引先社数は伸長を続けています。

今後も携わるすべての皆様へのサービス向上に努めてまいります。

■会社概要

会社名：ジェイフロンティア株式会社（東証グロース 証券コード：2934）

設 立：2008年6月

代表者：代表取締役社長執行役員 中村 篤弘

本 社：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3 4階

資本金：665百万円（2025年11月末時点）

ＵＲＬ：https://jfrontier.jp/