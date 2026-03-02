小型浄水装置を静岡県磐田市に設置、4月から実証実験へ〜市と連携し災害時の活用検証。製品の国内需要の掘り起こしへ〜

小型浄水装置を静岡県磐田市に設置、4月から実証実験へ〜市と連携し災害時の活用検証。製品の国内需要の掘り起こしへ〜