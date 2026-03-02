一般財団法人日本情報経済社会推進協会（以下 JIPDEC）は、2027年卒向けの採用募集を、マイナビ2027サイトにて公開しました。JIPDECの主な業務内容や強み、過去の採用実績などを紹介しています。

＞＞＞ マイナビ2027 JIPDEC掲載ページはこちら

JIPDECの使命と業務内容

1967年の設立以来59年にわたり、JIPDECは情報化社会の推進を担い、約17,700社が取得しているプライバシーマーク制度の運営をはじめ、デジタルトラストや情報セキュリティの普及に取り組んできました。また、公的機関や民間企業と連携し、第三者認証制度の運用やデータ流通にかかわる基盤整備などの事業を通じ、誰もが安心して参加できるデジタル社会の実現に向けて、成長・挑戦を続けています。

働きやすい職場環境

JIPDECのオフィスは東京都港区にあり、転勤はありません。また、月間平均残業時間が10時間未満、有給休暇消化率が約8割と、ワークライフバランスの取りやすい職場環境です。

近年では特に若手の待遇強化に注力しており、初任給や家賃手当の増額や、将来を見据えた資格取得支援制度の実施をしています。

エントリーについて

まずはマイナビページよりご登録ください。受付後、エントリーシート提出に関するご案内を差し上げます。

社会の信頼基盤を支える業務や公益性の高い仕事に興味のある方は、ぜひエントリーをご検討ください。

＞＞＞エントリーはこちら



若手が活躍できる風土が特長。特に若手の意見や気づきは歓迎されます！



ペアでカードをかざすと飲み物がもらえる「おごり自販機」で、部署間のコミュニケーションも活発です！



本件に関するお問い合わせ先

⼀般財団法⼈⽇本情報経済社会推進協会（JIPDEC）

総務部 総務グループ TEL：03-5860-7551

JIPDEC新卒採用WEBページ