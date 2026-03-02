95歳の挑戦　3／25広島で福祉つめケア専門士らが高齢者ファッションショー開催

95歳が挑戦 3／25広島で福祉つめケア専門士らが高齢者ファッションショー開催

つめケアと健康に歩ける関係性伝えたい

３月２６日広島市西区庚午でファッションショーを開催します。参加者は地元の高齢者です。このイベントの目的はつめのケアが健康的な歩行と深く関連している事を伝えるためです。また、お年寄りはつい家に一人でこもりがちになり、やる気は失せてしまいます。

そんな状況を変えたいと考えています。

ファッションショーに参加予定の中澤照子さん９５歳（写真撮影時９４歳）

ジュエリーが映え、どの世代が着てもおしゃれになる。

MARUUオリジナルワンピース着用

普段の中澤さんの様子

手作りのランウェイで練習をする様子

あまり知られていませんが、高齢者の多くは「足の爪が分厚くて切れない」「歩くと痛い」など爪のお悩みが多いにも関わらず、どこに相談していいかわからない状況です。

足の爪トラブルがあると痛みで外出しにくくなります。歩行しにくくなり、転倒しやすく、家にひきこもってしまうケースも少なくありません。

また、爪の健康を損ねると血行障害や骨盤の歪み、猫背の原因、嚙み合わせのズレなど全身の不調を引き起こす可能性があります。

私が主催する高齢者サロン「爪のおしゃべり相談室」で、施術後に歩きやすくなった事を実感し、正しい歩き方を知っていただくために簡単な歩行練習をしています。歩行練習が楽しくなるように、レッドカーペットも敷きました。さらに、日頃の頑張りを発表する場を設けたら張り合いがでるのではないかと考え、小さなファッションショーを開催します。

エスコート役の男性も2人参加し、最高齢は９５歳が挑戦します。

福祉つめケア専門士 宮本典子 爪のおしゃべり相談室に集まるシニアの皆さん

ファッションショー用のアクセサリーとワンピースは高齢者がストレスなく着用できるジュエリーをデザインしているジュエリーブランドMARUUの金山晴美さんが提供します。

曲がった指でもぴったりフィット

高齢者でもストレスなく着用できる

７wayアクセサリー「パサージュ」

ジュエリーデザイナー金山晴美

ファッションショーには地域の皆様をご招待し、イベントを通してつめケアと高齢者の歩行には深い関係がある事が伝わることを願っています。

地元の高齢者からは、高齢者サロン「爪のおしゃべり相談室」があるお陰で、「安心して暮らせる」「仲間に会えて楽しい」「1人暮らしの安否確認にもなる」と喜ばれています。高齢者同士だけでなく、若い世代と交わる環境は相互に良い影響があるので、ファッションショーは定期的に行いたいです。

ファッションショーを通じて、高齢者がストレスなく着用できるジュエリーがある事や、福祉つめケア専門士や福祉ネイリストという職業を普及し、困っている方々のお役にたてれば幸いです。

【イベント詳細】

日時：２０２６年３月25日水曜日 12時～13時

場所：NPO法人もちもちの木 庚午のおうち

主催：ボランティアグループomekashi





【お問い合わせ先】

ボランティアグループomekashi 代表 宮本典子

インスタグラム ＠omekashi_official

【主催者プロフィール】

福祉つめケア専門士 福祉ネイリスト ウォーキング認定講師 宮本典子（みやもとのりこ）

お年寄り、障害がある方などのべ500人のつめケアや福祉ネイルを施術。ご自宅、重症デイサービスで寝たきりのお子さま、大人重症デイサービス、サービス付き高齢者向け住宅、訪問美容師さんとの業務提携で病院に通う他、地域のシニアに馴染み深い集会所で、「爪のおしゃべり相談室」を主宰。ボランティア活動「omekashi」代表。介護施設などを無料で訪問し、おしゃれをした高齢者がモデルなりきってプロが写真撮影をするイベントを定期的に開催。

omekashiインスタグラム＠omekashi_official

訪問ネイルサービスLUANA インスタグラム ＠fknail_luana

MARUU ディレクター 金山晴美（かなやま はるみ）

オーストラリア鉱山を探す過酷な旅を経験。独自ルートで直接取引ができる数少ない日本人の一人 オパールの中で最も上質とされるオーストラリア産オパールの取扱量は国内トップクラス。病気や加齢、コンプレックスでおしゃれをあきらめている人でもストレスなく着用できるジュエリーをデザインしている。ボランティア活動「omekashi」でオリジナルジュエリーとワンピースを提供。

公式ウェブサイト：https://maruu.co インスタグラム: maruu_official