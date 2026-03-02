買い切り2,980円のノーコードWebスクレイピングChrome拡張「サイトリ」提供開始のお知らせ
合同会社中小企業事業支援（本社：日本）は、ノーコードWebスクレイピングツール「サイトリ」の提供を開始いたしました。サイトリは、Webサイト上の情報をワンクリック操作で自動スクレイピング（抽出）し、CSV・Excel形式の構造化データとして出力するChrome拡張機能です。
Webスクレイピングとは、Webサイトに掲載された情報をツールやプログラムで自動収集・抽出する技術です。営業リスト作成、競合価格調査、市場データ収集など、多くのビジネスシーンで不可欠な技術ですが、従来はプログラミング知識や高額な月額ツールが必要でした。サイトリは「買い切り2,980円（税込）・月額費用ゼロ・プログラミング不要」という設計で、誰でも手軽にWebスクレイピングを始められます。
製品の詳細はこちらの記事をご覧ください：
製品ページ：https://note.com/ai_kouritsu_/n/n00214f1cc81e?sub_rt=share_pw
開発背景：なぜ今、Webスクレイピングツールなのか
Webスクレイピング市場は世界的に急成長しており、年平均成長率は約13%と報告されています。企業のデータドリブン経営が加速する中、Webサイトからのデータ収集ニーズは急増しています。
しかし、日本の中小企業や個人事業主の多くは、いまだに手作業のコピー&ペースト（通称「コピペ地獄」）に依存しています。企業名・電話番号・メールアドレスなどを1件ずつWebサイトからコピーし、スプレッドシートに貼り付ける作業は、1件あたり数分、数百件で数時間もの工数が発生します。
既存のWebスクレイピングツールには以下の課題がありました：
● PythonやXPathなどのプログラミング知識が必要なスクレイピングツールが多い
● SaaS型スクレイピングツールは月額5,000～30,000円で年間6～36万円のコスト
● デスクトップ型スクレイピングソフトは環境構築が複雑で導入に時間がかかる
サイトリは、これらすべての課題を解消する「ノーコード × 買い切り × Chrome拡張」型Webスクレイピングツールとして開発されました。
サイトリが他のスクレイピングツールと異なる4つのポイント
1. 業界最安水準のWebスクレイピングツール ― 買い切り2,980円
他社のWebスクレイピングツールは月額サブスクリプション型が主流で、年間6～36万円、3年間で最大108万円ものコストが発生します。サイトリは2,980円の買い切り型で、一度ご購入いただければ追加費用は一切不要。Webスクレイピングの導入コストを数十分の一に圧縮し、すべてのビジネスパーソンにスクレイピング技術を開放します。
2. 完全ノーコードでWebスクレイピングを実行
従来、Webスクレイピングの実行にはPythonによるスクリプト作成やXPath・CSSセレクタの指定といった技術知識が不可欠でした。サイトリは完全ノーコード設計を採用。Chrome上でスクレイピング対象のWebページを開き、収集したいデータ項目を選択するだけで、自動的にスクレイピングが実行されます。プログラミング経験のない営業担当者やバックオフィス部門でも、即日Webスクレイピングを開始できます。
3. スクレイピング結果をCSV/Excelの構造化データで出力
Webスクレイピングで取得したデータは、CSV・Excel形式の構造化データとしてダウンロード可能です。非構造化のWebページ情報を、行と列の整った一覧データに自動変換。スクレイピング結果を営業リストへの転記、CRMへのインポート、スプレッドシートでの分析など、既存業務フローにそのまま活用できます。
