【GetPairr TV】有線CarPlay車を挿すだけでワイヤレス化｜HDMI入力＆Type-Cミラーリング対応の多機能アダプター、20%OFFキャンペーン実施
GetPairr TVは、純正の有線CarPlay搭載車専用の多機能アダプターです。USBに挿すだけで、有線CarPlayをワイヤレスCarPlayへアップグレードし、さらにワイヤレスAndroid Autoにも対応。加えて、HDMI入力・Type-C有線ミラーリングまで1台にまとめ、車内時間を“もっと自由で快適”にアップデートしたい方におすすめのモデルです。
今だけ限定！GetPairr TV 20%OFFキャンペーン実施中
決済時に以下のプロモーションコードを入力するだけで、表示価格から20%OFFでご購入いただけます。
通常価格：19,800円
割引：20%OFF
プロモーションコード：MJTVYLBC
有効期間：2026年3月1日 ～ 2026年3月14日 （JST）
商品ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKN7MNZ1
※Amazonの表示価格は、セール等により期間中に変動する場合があります。割引は決済時の表示価格に対して適用されます。
※在庫状況により予告なく終了する場合があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342949/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342949/images/bodyimage2】
■ 製品の主な特徴
有線CarPlay車専用・幅広い車種に対応（※一部例外あり）
純正の有線CarPlay搭載車に対応し、ケーブル接続の煩わしさを軽減。2016年以降の国産車・輸入車など幅広い車種で利用でき、毎日のナビ・通話・音楽操作をワイヤレスで快適にします。
※車両仕様やナビ環境により制限が出る場合があります。特に一部のBMW車種では正常に動作しない事例があるため、事前の適合確認をおすすめします。
1）3 in 1 マルチ機能（ワイヤレスCarPlay／ワイヤレスAndroid Auto／映像入力・ミラーリング）
ワイヤレスCarPlay／ワイヤレスAndroid Autoに加え、HDMI入力とType-C有線ミラーリングに対応。Fire TV Stickやゲーム機などHDMI出力機器を接続すれば、車内ディスプレイで映画やスポーツ観戦などを楽しめます。大画面で共有できるので、休憩中や同乗者の時間もより充実します。
2）最大2K（2560×1440）@60Hz対応のHDMI入力で高精細・なめらか
HDMIポートは最大2K（2560×1440）@60Hzに対応し、細部まで鮮明で滑らかな映像表現をサポート。コンテンツの解像度に左右されにくく、車内でも高画質を楽しみやすい設計です。
3）ワイヤレス化で便利かつ安全：ステアリング連動＆音声アシスタント対応
USBに挿すだけで準備完了。ワイヤレスでナビ・音楽・通話・メッセージ操作ができ、運転中の“ケーブル操作”を減らします。ステアリング連動や音声アシスタントにも対応しており、視線移動を抑えながら直感的に操作しやすいのも特長です。
4）自動接続＆安心サポート（技適認証・メーカー保証）
初回設定後は、次回からエンジン始動で自動接続し、毎日のドライブをスムーズに開始できます。技適認証取得済みで日本国内でも安心して使用可能。さらに1年間のメーカー保証とサポート体制で、ご不明点や不具合時も丁寧に対応します。
ご使用前のご注意
本製品単体では動画再生はできません。ご利用にはHDMI出力対応の外部機器（例：Fire TV Stick 等）が必要です。
HDMI機器の操作は、付属リモコンやアプリなど外部の操作手段をご使用ください。
HDMIで動画視聴中はCarPlay機能を同時に利用できません。必要に応じて切り替えてください。
本体のUSB-A端子はアップデート専用で、充電には使用できません。
安定動作のため、HDMI機器への外部電源供給を推奨します。
走行中の画面注視や操作は危険です。必ず停車時、または同乗者が操作してください。
■今だけお得な20%OFFキャンペーン
購入ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKN7MNZ1
プロモーションコード：MJTVYLBC
キャンペーン期間：2026年3月1日（JST）～ 2026年3月14日 （JST）
Amazonでご購入の際、決済画面にて上記コードをご入力ください。
※割引コードは上記リンクの商品にのみ適用されます。
※在庫状況により予告なく終了する場合があります。
【安心の技術基準適合認証取得＆サポート体制】
・本製品は技術基準適合（技適）取得済みのため、日本国内でも安心してご使用いただけます。
・ご使用中のご質問やお困りごとは、メールにて丁寧にご案内いたします。
配信元企業：GetPairr
配信元企業：GetPairr
