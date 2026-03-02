【導入実績4,500社突破】店舗向け公式アプリ制作サービス『AppYan』「無料サンプル作成キャンペーン」を実施中 ～初期費用50万円・月額9,800円。ノーコード技術で最短1ヶ月のスピード導入を実現～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342905/images/bodyimage1】
VerticallimIT株式会社（所在地：大阪市都島区、代表取締役：小林尚）は、店舗や企業のDXを支援する携帯アプリ制作サービス「AppYan（アプリやん）」において、導入検討企業様向けに実際の完成イメージを確認できる「無料サンプル作成・デモ画面提示」を実施しております。 4,500社以上の導入実績に基づき、通常は高額なアプリ開発をパッケージ化。「早い、安い、安心」を実現し、飲食店、美容サロン、クリニックなど幅広い業種の集客と業務効率化を強力に支援します。
■背景：深刻化する「人手不足」と「オンライン集客へのシフト」
現在、多くの店舗・クリニック様より以下のような切実なお悩みが寄せられています。
● クリニック・サロン: 「診察中や施術中に予約の電話が鳴り、スタッフの手が止まってしまう」「うっかり忘れによる無断キャンセルが多い」
● 飲食店: 「新規客は来るがリピーターが定着しない」「紙のポイントカードをお客様が忘れてしまう」
「AppYan」は、これらの課題を「自社公式スマホアプリ」で解決します。プッシュ通知によるダイレクトな集客や、24時間Web予約による業務の自動化を実現します。
■AppYan（アプリやん）の3つの特徴
1. 圧倒的なコストパフォーマンスとスピード ノーコード活用とテンプレートにより、初期費用500,000円、月額費用9,800円という低価格を実現。開発期間も最短1ヶ月のスピード公開が可能です。
2. 専門知識不要の簡単運用とフルサポート プログラミングの知識がなくても、管理画面からアプリの修正・更新が即座に可能です。また、面倒なApp StoreおよびGoogle Playへの審査申請手続きは弊社がすべて代行するため、ITが苦手な方でも安心して導入いただけます。
3. 様々な業種に対応する豊富な機能 「24時間Web予約」「プッシュ通知」「デジタル会員証・ポイント」「電子カタログ」「多言語対応（40カ国語）」など、店舗運営に必要な機能をオールインワンで搭載しています。
■「無料相談・サンプルアプリ作成」について
「自社にアプリが必要か分からない」「どんな画面になるか見てみたい」という企業様向けに、無料相談を実施しております。
● 内容:
1. サンプルアプリ作成無料: 貴社の業種やロゴに合わせたデモ画面を無料でお作りしてお見せします。
2. 導入相談会: 導入コストや機能についてのご相談のほか、独自デザインや外部システム連携などのカスタマイズ開発のご相談も承ります。
■サービスページ
https://verticallimit.co.jp/appyan/
■本件に関するお問い合わせ
会社名：ＶｅｒｔｉｃａｌｌｉｍＩＴ株式会社
担当者：吉田、岩田、松宮
TEL：050-3152-1945
E-Mail：eigyou@verticallimit.co.jp
配信元企業：Ｖｅｒｔｉｃａｌｌｉｍｉｔ株式会社
VerticallimIT株式会社（所在地：大阪市都島区、代表取締役：小林尚）は、店舗や企業のDXを支援する携帯アプリ制作サービス「AppYan（アプリやん）」において、導入検討企業様向けに実際の完成イメージを確認できる「無料サンプル作成・デモ画面提示」を実施しております。 4,500社以上の導入実績に基づき、通常は高額なアプリ開発をパッケージ化。「早い、安い、安心」を実現し、飲食店、美容サロン、クリニックなど幅広い業種の集客と業務効率化を強力に支援します。
■背景：深刻化する「人手不足」と「オンライン集客へのシフト」
現在、多くの店舗・クリニック様より以下のような切実なお悩みが寄せられています。
● クリニック・サロン: 「診察中や施術中に予約の電話が鳴り、スタッフの手が止まってしまう」「うっかり忘れによる無断キャンセルが多い」
● 飲食店: 「新規客は来るがリピーターが定着しない」「紙のポイントカードをお客様が忘れてしまう」
「AppYan」は、これらの課題を「自社公式スマホアプリ」で解決します。プッシュ通知によるダイレクトな集客や、24時間Web予約による業務の自動化を実現します。
■AppYan（アプリやん）の3つの特徴
1. 圧倒的なコストパフォーマンスとスピード ノーコード活用とテンプレートにより、初期費用500,000円、月額費用9,800円という低価格を実現。開発期間も最短1ヶ月のスピード公開が可能です。
2. 専門知識不要の簡単運用とフルサポート プログラミングの知識がなくても、管理画面からアプリの修正・更新が即座に可能です。また、面倒なApp StoreおよびGoogle Playへの審査申請手続きは弊社がすべて代行するため、ITが苦手な方でも安心して導入いただけます。
3. 様々な業種に対応する豊富な機能 「24時間Web予約」「プッシュ通知」「デジタル会員証・ポイント」「電子カタログ」「多言語対応（40カ国語）」など、店舗運営に必要な機能をオールインワンで搭載しています。
■「無料相談・サンプルアプリ作成」について
「自社にアプリが必要か分からない」「どんな画面になるか見てみたい」という企業様向けに、無料相談を実施しております。
● 内容:
1. サンプルアプリ作成無料: 貴社の業種やロゴに合わせたデモ画面を無料でお作りしてお見せします。
2. 導入相談会: 導入コストや機能についてのご相談のほか、独自デザインや外部システム連携などのカスタマイズ開発のご相談も承ります。
■サービスページ
https://verticallimit.co.jp/appyan/
■本件に関するお問い合わせ
会社名：ＶｅｒｔｉｃａｌｌｉｍＩＴ株式会社
担当者：吉田、岩田、松宮
TEL：050-3152-1945
E-Mail：eigyou@verticallimit.co.jp
配信元企業：Ｖｅｒｔｉｃａｌｌｉｍｉｔ株式会社
プレスリリース詳細へ