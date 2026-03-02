中小企業の事務工数を月10時間削減。n8n公認クリエーターが提案する「AI自動化×補助金活用」の具体的導入スキームを公開 ～不動産・営業・経理の現場に潜む「負」を、実質負担を最小限に抑えて解消～
有限会社野田収一事務所（屋号：オルタナティブコンピュータ、所在地：東京都三鷹市、代表：野田収一）は、業務自動化ツール「n8n」とAIを組み合わせた業務改善サービスの本格展開に伴い、具体的な導入スキームと補助金活用モデルを公開いたしました。国内でも希少なn8n公認クリエーターが設計から補助金申請まで一貫して伴走することで、中小企業のDXを「現実的な投資」として実現します。
■ 背景：中小企業のDXを阻む「コスト」と「設計」の壁
AI活用への関心が高まる一方で、多くの現場では「導入コストの不透明さ」や「自社業務への適合性」が導入の障壁となっています。
弊社は、既存のツール（Google Workspace、kintone、会計ソフト等）を自在に連携させる技術力を背景に、各社の実務に最適化されたオーダーメイドな自動化設計を提供します。
■ 具体的な自動化事例と導入効果
不動産・法務: 契約書・重要事項説明書の自動作成フローを構築。月間約10時間の事務工数を削減し、転記ミスをゼロに。
営業・販促: 名刺撮影から顧客リスト登録、お礼メール、日程調整までを全自動化。商談の機会損失を防ぎ、コア業務への集中を支援。
経理・事務: 領収書写真から会計ソフトへの自動入力・仕訳連携を実現。月末の入力作業負担を劇的に軽減。
■ 実質負担を最小限に抑えた導入スキーム
IT導入補助金等の活用を前提とした独自の伴走モデルを採用。申請プロセスのサポートから、採択後の実績報告まで一貫して支援することで、高品質な自動化システムを実質的な低コストで導入可能です。不採択時の代替案（スモールスタート版への切り替え）についても、事前に協議を行う誠実な運用を徹底しています。
■ 詳細・お問い合わせ
補助金活用ガイドの概要や、無料相談（Step 01）のご予約は以下の特設サイトより承っております。
URL: https://alternativecomputers.org/lp/
配信元企業：有限会社野田収一事務所
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342394/images/bodyimage1】
