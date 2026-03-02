パワー系アクション俳優・大東賢、ラジオ番組出演のお知らせ ― 映画制作の舞台裏と今後の展望を語る ―
パワー系アクション俳優・大東賢は、本郷ハヤタ氏がパーソナリティを務めるラジオ番組『一撃必聴！ラジバスターＺ』に出演いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342956/images/bodyimage1】
放送は2026年4月21日（火）22時30分～23時00分。
再放送は4月28日（火）を予定しています。
番組聴取URL
https://www.yumenotane.jp/radibus
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342956/images/bodyimage2】
番組内では、アクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』完成までの制作エピソードや、特撮ヒーローへの思い、アクション俳優としての歩みについて語りました。
また、アクション俳優という枠にとどまらず、哲学や教育的視点を取り入れた活動や、将来的なアクションスターとしての展望についても触れています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342956/images/bodyimage3】
大東賢は、身体表現としてのアクションに加え、「強さ」の本質を問い続ける姿勢を特徴としています。本放送では、その考え方の一端が紹介されています。
ぜひご聴取ください。
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
