パワー系アクション俳優・大東賢、ラジオ番組出演のお知らせ ― 映画制作の舞台裏と今後の展望を語る ―

パワー系アクション俳優・大東賢、ラジオ番組出演のお知らせ ― 映画制作の舞台裏と今後の展望を語る ―