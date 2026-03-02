供給リスクと規格高度化が価値を押し上げる──2026～2032年CAGR6.4%で進むマニラ麻パルプの選別型成長
マニラ麻パルプとは、フィリピン原産のマニラ麻（アバカ）の葉鞘から得られる長繊維を原料とし、高い引張強度、湿潤強度、耐折性を目的に精製された特殊パルプである。一般の木材パルプと比べ繊維長が長く、薄物でも強度を確保しやすいため、ティーバッグやコーヒーフィルター、食品接触用途の特殊紙、工業用フィルター、電気絶縁紙などで存在感を持つ。素材の価値はバイオ由来という印象論ではなく、少量で紙の性能を押し上げる配合効果にある。ゆえにマニラ麻パルプは、紙の強度設計と機能設計を同時に成立させるプレミアム補強材である。
需給と用途が描く第二曲線
LP Information調査チームの最新レポートである「世界マニラ麻パルプ市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/651960/manila-hemp-pulp）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが6.4%で、2032年までにグローバルマニラ麻パルプ市場規模は1.83億米ドルに達すると予測されている。この二段階の曲線は、短期の逆風が構造問題というより、供給制約と用途転換が同時に走る局面であることを示唆する。気象リスクや病害による供給の振れ、用途側の代替素材検討、価格転嫁の難しさが短期の縮小圧力となる一方、プラスチック削減や食品・衛生分野の規格高度化が進むほど、少量添加で機能を出せる長繊維パルプの価値は再評価されやすい。市場は量よりも、安定供給と用途別品質を武器にした選別型の成長へ移行している。
図. マニラ麻パルプ世界総市場規模
図. 世界のマニラ麻パルプ市場におけるトップ5企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：地域と企業の役割
LP Informationのトップ企業研究センターによると、マニラ麻パルプの世界的な主要製造業者には、Newtech Pulp、Specialty Pulp Manufacturing、Pulp Specialties Philippinesなどが含まれている。2025年、世界のトップ3企業は売上の観点から約71.0%の市場シェアを持っていた。この構図は、マニラ麻パルプが典型的なサプライチェーン産業であることを示す。供給面では産地依存度が高く、原料の集荷、繊維の選別、漂白・精製、品質検査、輸出物流まで一貫して安定させる能力が競争力になる。需要面では、食品・フィルター・工業材など用途ごとに必要性能が異なり、紙力だけでなく匂い、抽出物、灰分、微細繊維分率といった仕様管理が採用を左右する。地域別には、原料供給地域は気象と農業構造が最大の変数であり、欧米・日系の需要地域は規格と監査で参入障壁が形成されやすい。結果として勝者は、製造能力の大きさではなく、用途別品質の再現性と調達の耐障害性を同時に示せる企業である。
大きなブランド価値を生む理由
マニラ麻パルプは市場規模こそ限定的であるが、採用されると最終製品の信頼に直結する。ティーバッグの破袋やフィルターの目詰まりは消費者体験を壊し、工業用途では停止損失へ直結するため、買い手は価格よりも安定性と品質監査を重視しやすい。したがって本産業は、供給の乱高下を抑え、用途別に最適化したグレードを継続供給できるほど、単価と継続率の両面で価値が積み上がる。2026年以降の回復シナリオは、単なる需要回帰ではなく、規格高度化と代替困難性の高まりによって、長繊維パルプが機能材として再ポジションされる局面を内包している。
